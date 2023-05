Schalke 04 eskaliert in Mainz: Turbulente Szenen bei S04-Spiel

Von: Nicolas Luik, Malte Schindel

Schalke 04 gegen Mainz 05 im Live-Ticker. © Eibner-Pressefoto/Imago

Schalke 04 ist am 31. Spieltag beim 1. FSV Mainz 05 gefordert. Alle News zum S04-Spiel im Live-Ticker.

Aufstellung FSV Mainz 05: Zentner – Hanche-Olsen, Bell, Fernandes (86. Caci) – da Costa (46. Weiper), Barreiro, Kohr, Aarón – Lee (65. Barkok), Ajorque, Onisiwo

Aufstellung FC Schalke 04: Schwolow - Brunner (79. Uronen), van den Berg, Kaminski, Matriciani - Kral, Krauß (88. Latza) - Karaman (74. Drexler), Zalazar (79. Skarke), Bülter - Terodde (74. Polter)

Anstoß: Freitag (5. Mai), 20.30 Uhr

Endstand: 2:3 (0:1)

Tore: 0:1 Bülter (27.), 1:1 Barreiro (53.), 1:2 Krauß (60.), 2:2 Aaron (70.), 2:3 Bülter (90 + 12, FE)

Platzverweise: -:-

Bes. Vorkommnisse: -:-

Schiedsrichter: Dr. Matthias Jöllenbeck (36, Mülheim)

22.33 Uhr: Schluss! In einem absolut verrückten Spiel schlägt der FC Schalke 04 den FSV Mainz 05 mit 3:2.. Der S04 ging zweimal in Führung (Bülter, 27. und Krauß, 60.), aber die Gastgeber schlugen jeweils zurück (Barreiro, 53. und Aaron, 70.).

Der S04 kämpfte leidenschaftlich und tat mit der Unterstützung der 4.000 mitgereisten Fans alles für die drei Punkte, brachte aber zunächst trotz sehr guter Chancen den Ball nicht noch einmal im Tor unter. Bis zur 12. Minute der Nachspielzeit, als Marius Bülter einen Elfmeter zur königsblauen Ekstase verwandelte. Der S04 springt damit über Nacht auf Tabellenplatz 14.

22.32 Uhr: Bei der Ausführung des Elfmeters laufen einige Spieler in den Strafraum, Schiri Jöllenbeck ists egal, er gibt das Tor. Und Schalke jubelt!

102. Minute: Marius Bülter tritt an und trifft!

102. Minute: TOR FÜR SCHALKE 04!

100. Minute: Elfmeter für Schalke 04!

98. Minute: Caci zieht Bülter im Strafraum. Der Schiri entscheidet zunächst nicht auf Elfmeter, schaut sich die Szene aber noch einmal an. Das muss Elfmeter geben!

97. Minute: Ist es zu glauben! Bülter frei vor Zentner! Zentner hält!

93. Minute: Matriciani und Barkok rasseln mit den Köpfen aneinander. Matriciani blutet, bleibt liegen und muss behandelt werden. Er bekommt einen königsblauen Kopfverband und spielt die Partie wohl zu Ende.

90. Minute: Zentner lenkt einen Latza-Schuss über die Latte. Es gibt 5 Minuten Nachspieltzeit.

89. Minute: Drexler flankt an den langen Pfosten, wo Kral unter dem Ball hindurchspringt. Etwas zu hoch, die Hereingabe.

88. Minute: Letzter Wechsel bei Schalke: Latza kommt für Krauß.

87. Minute: Zentner kommt aus seinem Tor, aber Krauß bekommt den Ball. Er will den Mainz-Torwart überraschen, aber trifft das ziemlich verlassene Tor nicht.

85. Minute: Noch fünf Minuten plus Nachspielzeit. Und hier ist weiterhin alles möglich in einer packenden Partie. Jetzt wieder Mainz, aber die Flanke für Weiper geht ins Toraus. Abstoß S04.

83. Minute: Und wieder so ein dickes Ding! Bülter kratzt den Ball von der Torauslinie und bringt ihn direkt flach vors Tor. Polter bekommt die Kugel aus 2 Metern nicht an Zentner vorbei. Was für eine Spannung!

82. Minute: Schalke will hier den Sieg mitnehmen. Matriciani steht zum Einwurf in der Mainzer Hälfte bereit, aber Bell klärt.

80. Minute: Auf engstem Raum kombinieren sich Bülter, Polter und Skarke vors Tor. Letzterer scheitert aus kurzer Distanz an Zentner. Gutes Stellungsspiel vom Torwart.

78. Minute: Brunner muss behandelt werden, kann wohl nicht weiterspielen. Es sieht aber nicht allzu schlimm aus. Uronen kommt. Außerdem ist Skarke für Zalazar mit dabei.

77. Minute: Onisiwo flankt in die Mitte, Kaminski im Strafraum mit einer Kerze, Schwolow nimmt den Ball auf.

75. Minute: Drexler ersetzt Karaman und übernimmt die Kapitänsbinde von Terodde, der durch Polter ersetzt wird.

73. Minute: Es geht hin und her, auf und ab. Jetzt Karaman auf dem Weg zum Tor, ist schon im Strafraum, Hanche-Olsen behindert ihn in letzter Sekunde fair aber entscheidend.

Schalke 04 gegen Mainz 05 im Live-Ticker: 2:2! Erneuter Ausgleich für den FSV

71. Minute: Zalazar mit unnötigem Foul an Kohr, das zu einem Freistoß in knapp über 20 Metern Torentfernung führt. Aaron schnapp sich den Ball und zirkelt ihn in den Winkel. 2:2!

70. Minute: TOR FÜR MAINZ 05!

68. Minute: Simon Terodde schießt aus kürzester Distanz Zentner an, die Szene wird aber wegen Abseits zurückgepfiffen.

68. Minute: Bülter schließt von der Strafraumgrenze einfach mal ab. Aber zu unplatziert und schwach. Direkt in die Arme von Zentner.

65. Minute: Schon wieder ein Schalke-Spiel, das nichts für schwache Nerven ist. Kann der S04 auch heute wieder drei Punkte einfahren? Es sieht gut aus, aber in dieser verrückten Partie ist alles möglich.

62. Minute: Keine Minute ist die erneute Führung alt, da geht Weiper allein durch zum Tor, aber mit vereinten Kräften können ihn die hinterhergeeilten Schalker Verteidiger am Abschluss hindern.

Schalke 04 gegen Mainz 05 im Live-Ticker: Tom Krauß trifft zum 2:1

61. Minute: Wahnsinn! Und als alle denken, dass Mainz gleich in Führung geht, schlägt Schalke zu! Nach einem Mainzer Einwurf trägt Karaman den Ball nach vorne, legt auf für Tom Krauß. Der muss nur noch zum 2:1 für Schalke einschieben.

60. Minute: TOR FÜR SCHALKE 04!

59. Minute: Ajorque befördert den Ball vom Elfmeterpunkt artistisch mit dem Hinterkopf auf den Schalke-Kasten. Schwolow ist aufmerksam und pariert.

57. Minute: Der junge Weiper holt gegen Matriciani einen Eckball heraus. Dieser bringt zwar nichts ein, aber Mainz 05 ist jetzt klar am Drücker. Schalke schwimmt.

55. Minute: Und dann hat Kohr das 2:1 auf dem Fuß! Nach Zuspiel von Lee ist er ganz frei, will sich den Ball zurechtlegen und das misslingt. Das muss eigentlich der Mainzer Führungstreffer sein.

53. Minute: Nach einer Ecke verlängert Hanche-Olsen per Kopf, am langen Pfosten steht Barreiro, der die Kugel aus einem Meter zum 1:1 über die Linie drückt.

53. Minute: TOR FÜR MAINZ 05!

50. Minute: Bülter läuft auf Zentner zu und hat das 2:0 auf dem Fuß, aber der Mainz-Torwart macht sich ganz groß und pariert. Das war die Mega-Chance für den S04!

48. Minute: Zalazar hat nach einem Kaminski-Ballgewinn im Mittelfeld ganz viel Platz und zieht aus über 20 Metern ab. Der Flachschuss verfehlt das Tor aber sehr deutlich. Da war mehr drin.

46. Minute: Weiter gehts: Bei Schalke bleiben alle elf Mann auf dem Feld, bei Mainz ersetzt U19-Meister Nelson Weiper den angeschlagenen Danny da Costa.

Schalke 04 gegen Mainz 05 im Live-Ticker: S04 führt mit 1:0 zur Pause

21.15 Uhr: Schalke 04 führt zur Pause verdient mit 1:0 beim FSV Mainz 05. Der S04 versteckte sich von Anfang an nicht, war bissig im Zweikampf und setzte auch Nadelstiche nach vorne. Gegen defensiv anfällige Mainzer war es Toptorjäger Marius Bülter, der zur Führung für die Gäste traf (27.).

Karaman hätte sogar noch nachlegen können, traf aber nur den Außenpfosten (35.). Als Onisiwo einmal gefährlich Richtung S04-Tor durchkam, parierte Schwolow glänzend (20.). Bleibt es bei diesem Spielstand, klettert Schalke über Nacht auf Platz 14.

45. Minute: Kral blockt mit vollem Einsatz einen Mainzer Schuss und Kaminski klärt endgültig im Fünfmeterraum, dann ist Halbzeit.

42. Minute: Simon Terodde kommt aus spitzem Winkel zum Abschluss, aber Zentner hält. Einen Strafstoß, weil Karaman im Strafraum zu Fall kommt, gibt es nicht.

40. Minute: Als Zalazar gerade zur Flanke in die Spitze ansetzt, kommt Ajorque angerauscht und mäht ihn um. Dafür gibts Gelb von Schiri Jöllenbeck.

37. Minute: Mainz 05 ist im Mittelfeld erstaunlich offen, wenn Schalke schnell nach vorne spielt. Jetzt aber Luft anhalten auf der Gegenseite: Onisiwo hat viel Platz, wird am Ende von Matriciani vom Ball getrennt und stand zudem im Abseits.

35. Minute: Schalke weiter im Vorwärtsgang. Und wie! Terodde legt für Karaman auf, der trifft mit einem Flachschuss aus 16 Metern den Außenpfosten.

33. Minute: Nächste Chance für den S04! Bülter schließt aus spitzem Winkel auf den kurzen Pfosten ab, oder war das der Versuch einer Hereingabe? Jedenfalls: Zentner hat ihn und hält ihn fest.

Schalke 04 gegen Mainz 05 im Live-Ticker: Marius Bülter trifft zum 1:0 für S04

30. Minute: Dieses 1:0 bedeutet, dass Schalke in der Blitztabelle auf Rang 14 klettert. Entsprechend euphorisch ist die Stimmung im Gästeblock.

28. Minute: 1:0 für Schalke 04! Und Bülter machts, und wie! Karaman behauptet den Ball im Mittelfeld, Zalazar schickt Bülter in die Spitze. Der lässt seinen Gegenspieler per Übersteiger als aussehen und versenkt eiskalt und flach zum 1:0 ins lange Eck.

26. Minute: TOR FÜR SCHALKE 04!

24. Minute: Wir sehen weiter eine ausgeglichene Partie. Schwolow lässt sich viel Zeit, schlägt dann den Ball an den gegnerischen Sechzehner, Mainz klärt.

Schalke gegen Mainz 05 im Live-Ticker: Erste Großchance für die Gastgeber

20. Minute: Erstes richtig dickes Ding! Onisiwo zieht im Strafraum aus 13 Metern aus der Drehung ab, Schwolow fischt den Ball mit wenig Reaktionszeit aus dem Winkel. Tolle Parade.

19. Minute: Onisiwo dribbelt gegen drei Schalker am S04-Strafraum, bleibt dann aber an Kral hängen. Und wird von Schiri Jöllenbeck zudem noch wegen Abseits zurückgepfiffen.

17. Minute: Bülter will eigentlich auf Karaman flanken, der Versuch wird aber abgefälscht und kommt so ganz gefährlich auf den kurzen Pfosten. Zentner ist rechtzeitig unten und pariert.

15. Minute: Schalke 04 hält in dieser Anfangsphase gut mit. Große Chancen gab es bisher noch auf keiner Seite.

13. Minute: Matriciani grätscht an der eigenen Torauslinie einen Ball zurück ins Feld und verhindert so einen Eckball. Die 4.000 mitgereisten Schalker Fans sind hellauf begeistert von so viel Kampfgeist.

10. Minute: Matricianis abgefälschte Hereingabe von links bringt den dritten Eckball für Schalke. Aber auch der landet am Ende wieder bei Zentner.

9. Minute: Die Mainzer schlagen einen weiten Ball in die Schalker Hälfte. Schwolow eilt aus seinem Kasten und klärt.

7. Minute: Zalazar flankt aus dem Halbfeld in die Mitte. Wieder ist Zentner zur Stelle und schnappt sich das Leder.

6. Minute: Schalke hat die Chance zum schnellen Gegenzug. Zalazar sprintet über den kompletten Platz, legt sich den Ball dann aber ungünstig vor und Bell geht per Grätsche dazwischen.

Schalke gegen Mainz 05 im Live-Ticker: Los geht es in Mainz

4. Minute: Erste Ecke für Schalke. Zalazar tritt sie ins Zentrum, aber Mainz-Torwart Zentner steigt hoch und packt zu.

2. Minute: Tom Krauß mit einem taktischen Foul im Mittelfeld, Schiri Jöllenbeck belässt es bei einem Freistoß.

20.30 Uhr: Anpfiff! Der Ball rollt in Mainz.

20.25 Uhr: In Mainz läuft die weltweit beliebte Hymne „You‘ll Never Walk Alone“. Die anwesenden Schalke-Fans können damit verständlicherweise wenig anfangen.

20.20 Uhr: Schalkes Toptorschütze Marius Bülter wartet nach sechs Toren in acht Spielen nun seit zwei Partien auf einen Treffer. Ihn einzubinden wird ebenso wichtig, wie Mittelstürmer Simon Terodde in Szene zu setzen.

Schalke gegen Mainz 05 im Live-Ticker: Reis freut sich über Edeljoker Drexler

20.15 Uhr: In einer Viertelstunde geht es los. Mit dabei ist auch wieder Stammkeeper Ralf Fährmann, der als moralische Unterstützung an der Seitenlinie fungiert.

20.10 Uhr: Thomas Reis lässt mit Dominick Drexler den Siegtorschützen vom vergangenen Spiel auf der Bank. Warum? Reis erklärt: „Weil ich so entscheiden habe, dass die Mannschaft passt. Bei Dome ist es so, dass er manchmal nicht regelmäßig trainieren kann. Für uns ist es super, dass wir ihn bringen können von der Bank. Für ihn natürlich nicht so schön. Aber am Ende wird sich Qualität immer durchsetzen.“

20.07 Uhr: „Wir haben heute die Möglichkeit, andere Mannschaften unter Druck zu setzen. Das muss das große Ziel sein, heute“, sagt Thomas Reis bei DAZN. „Wir wissen, was heute auf uns zukommt.“ Der S04 kann heute auf Platz 14 springen.

Schalke gegen Mainz 05 im Live-Ticker: van den Berg startet statt Yoshida

20.05 Uhr: „Wir müssen uns alle noch mal steigern“, sagte Maya Yoshida unter der Woche mit Blick auf das Spiel in Mainz. „Als Einheit zwischen Spielern und Fans“ wolle man alles geben. Jetzt rotiert der 34-Jährige erstmals in dieser Bundesliga-Saison auf die Bank.

Bremen-Torschütze van den Berg und Marcin Kaminski erhalten den Vorzug. „Marcin verfügt ebenfalls über sehr viel Erfahrung. Sowohl auf als auch neben dem Platz verstehe ich mich sehr gut mit ihm“, erklärte Yoshida.

19.55 Uhr: Ein besonderes Spiel steht heute für Danny Latza an. Der S04-Kapitän kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Latza hat zwischen 2015 und 2021 insgesamt 162 Pflichtspiele für Mainz absolviert. Hinzu kommt Sebastian Polter, der ab 2013 für zwei Saisons in Mainz war und auf 15 Pflichtspieleinsätze kam. Beide starten zunächst von der Bank.

19.50 Uhr: Vor der 0:3-Niederlage gegen Wolfsburg hatten die Mainzer eine vereinsinterne Rekordserie von zehn Spielen ohne Niederlage aufgestellt. Schalke-Trainer Thomas Reis möchte dem FSV am liebsten wieder eine Niederlage zufügen. „Wir wollen definitiv drei Punkte holen. Wir müssen unsere Auswärtsbilanz aufbessern“, so Reis.

19.40 Uhr: Bei Schalke 04 ersetzt van den Berg den verletzten Jenz, Yoshida muss auf die Bank. Brunner kehrt zurück, weshalb Uronen ebenfalls nicht von Beginn an spielt und Matriciani auf die linke Seite rückt. In der Offensive verändert sich im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Werder Bremen nichts.

19.38 Uhr: Auch die Aufstellung des 1. FSV Mainz 05 liegt vor. So spielen die Gastgeber:

Zentner – Hanche-Olsen, Bell, Fernandes – da Costa, Barreiro, Kohr, Aarón – Lee, Ajorque, Onisiwo

19.35 Uhr: Es gibt laut Deutsche Bahn einen Notarzteinsatz auf der Strecke. Der Mainzer Hauptbahnhof ist deshalb bis voraussichtlich 20:15 gesperrt.

Schalke gegen Mainz 05 im Live-Ticker: Reis schickt Tauer und Greiml zur U23

19.30 Uhr: Die Aufstellung ist da! So spielt Schalke 04 heute gegen Mainz 05:

Die S04-Aufstellung gegen Mainz 05. © RUHR24

Schwolow - Brunner, van den Berg, Kaminski, Matriciani - Kral, Krauß - Karaman, Zalazar, Bülter - Terodde

Auf der Bank: Langer - Ouwejan, Yoshida, Uronen, Latza, Skarke, Drexler, Frey, Polter

19.05 Uhr: Ganz sicher nicht für Schalke gegen Mainz 05 auflaufen werden Niklas Tauer und Leo Greiml. Beide stehen heute in der Startelf für das Regionalliga-Duell der U23 mit Alemannia Aachen (Anpfiff: 19:30 Uhr).

18.54 Uhr: Mainz 05 belegt derzeit Tabellenplatz 8 und kann sogar noch die Qualifikation für das internationale Geschäft schaffen. Schalke 04 hingegen braucht im Kampf gegen den Abstieg jeden Punkt.

Bo Svensson sagte deshalb vor dem Spiel laut WAZ: „Es braucht eine Top-Leistung gegen hochemotionale Schalker. Ich bin gespannt, wie wir damit umgehen werden.“ Er erwarte eine „kernige Aufgabe“, so der Mainz-Trainer.

Schalke gegen Mainz 05 im Live-Ticker: van den Berg und Drexler in die Startelf?

18.35 Uhr: Um etwa 19.30 Uhr gibt der FC Schalke 04 die Aufstellung für das Spiel in Mainz bekannt. Einige Fragen sind noch offen. Etwa, wer den verletzten Moritz Jenz in der Innenverteidigung ersetzt. Maya Yoshida, Marcin Kaminski und der zuletzt so wichtige Sepp van den Berg sind Optionen.

ie Liverpool-Leihgabe hat am vergangenen Spieltag in der 81. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen Werder Bremen getroffen. In der Nachspielzeit besorgte Dominick Drexler den vielumjubelten Sieg. Beide Torschützen könnten heute als Belohnung in die Startelf rücken.

18.18 Uhr: Ein Spieler kehrt heute an die alte Wirkungsstätte zurück, der seit seinem Wechsel in der Winterpause noch keinerlei Rolle auf Schalke spielte: Mainz-Leihgabe Niklas Tauer stand noch keine Minute für den S04 auf dem Platz.

„Natürlich ist es so, dass wenn ein Spieler geholt wird und noch nicht gespielt hat, dann ist es sehr schade“, sagte S04-Trainer Thomas Reis auf der Spieltagspressekonferenz. Tauer hatte sich kurz nach seiner Verpflichtung einen Muskelfaserriss zugezogen und kam anschließend nicht mehr an Alex Kral, Tom Krauß und Danny Latza vorbei. Dass Tauer gegen seinen Stammverein in die Startelf rotiert, ist unwahrscheinlich.

Schalke gegen Mainz 05 im Live-Ticker: S04 legt im Abstiegskampf vor

17.55 Uhr: Schalke 04 kann mit einem Sieg in Mainz auf Tabellenplatz 14 springen. Zumindest über Nacht. So sieht aktuell nach 30 Spielen die Abstiegszone der Bundesliga-Tabelle aus:

13. FC Augsburg: 31 Punkte, 39:55 Tore

14. TSG Hoffenheim: 29 Punkte, 39:51 Tore

15. VfB Stuttgart: 28 Punkte, 38:52 Tore

16. VfL Bochum: 28 Punkte, 33:67 Tore

17. FC Schalke 04: 27 Punkte, 28:57 Tore

18. Hertha BSC: 22 Punkte, 35:61 Tore

Update, Freitag (5. Mai), 17.40 Uhr: Das Duell in der Hinrunde hat der FC Schalke 04 mit 1:0 gewonnen. Im Heimspiel traf Simon Terodde schon nach zehn Minuten entscheidend.

Ob der S04 dieses Kunststück auch in Mainz vollbringen kann? Schwierig wird es. Auswärts haben die „Knappen“ bisher erst einmal gewonnen und Mainz 05 ist gut in Form. Zuletzt konnte der FC Bayern im heimischen Stadion mit 3:1 besiegt werden. Die 0:3-Pleite in Wolfsburg vom vergangenen Wochenende zeigt aber, dass der FSV schlagbar ist.

Schalke-News: Mainz 05 verhindert S04-Invasion

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Bundesliga-Partie zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04 am 31. Spieltag. Anstoß in der Mewa Arena ist am Freitag (5. Mai) um 20.30 Uhr. +++

Erstmeldung, Mittwoch (3. Mai), 15.17 Uhr: Der FC Schalke 04 hat noch vier Spiele vor der Brust, um den drohenden Abstieg in die 2. Bundesliga zu verhindern. Beim FSV Mainz 05, am Freitag (5. Mai, 20.30 Uhr), gilt es die erste Hürde zu bewältigen: Der S04 würde mit einem Sieg bei den rückrundenstarken 05ern prompt von Platz 17 auf Platz 14 der Bundesliga-Tabelle springen.

Schalke 04 zählt in Mainz auf die tatkräftige Unterstützung seiner Fans. Die S04-Anhänger müssen vor dem Auswärtsspiel jedoch einen Dämpfer verkraften: Die Invasion, wie sie bereits in Hoffenheim stattgefunden hat, wo rund 15.000 Schalke-Fans die „Knappen“ im Stadion unterstützten, wird ausbleiben.

Schalke-Fans, die kein Ticket für das Spiel über den S04 bekommen haben, hatten gehofft, Karten über den freien Ticketverkauf oder kurzfristig gar als Mainz-Mitglied zu erhalten, doch gibt es für die Partie nur noch wenige Restkarten, wie die 05er auf ihrer Homepage mitteilten. Es „sind nahezu alle der 33.305 Eintrittskarten verkauft worden“.

FC Schalke 04 gegen FSV Mainz 05: S04 muss erneut auf Moritz Jenz verzichten

Wie einige Schalke-Anhänger wird auch Abwehr-Star Moritz Jenz nicht mit von der Partie sein, wie Trainer Thomas Reis am Mittwoch (3. Mai) bei der Pressekonferenz sagte. Der Muskel macht dem Innenverteidiger zu schaffen, er hatte bereits beim 2:1-Sieg des S04 gegen Werder Bremen am vergangenen Samstag (29. April) passen müssen. „Es wird nicht reichen“, so Thomas Reis.

Schalke-Profi Alex Kral dürfte in der Partie gegen den FSV Mainz 05 erneut in der S04-Startelf stehen. © Tim Rehbein/RHR-FOTO

Doch es gibt auch gute Neuigkeiten: Rechtsverteidiger Cedric Brunner und Flügelspieler Tim Skarke kehren gegen den FSV Mainz 05 in den S04-Kader zurück. Cedric Brunner dürfte den formschwachen Henning Matriciani aus der Startelf verdrängen. Auch Niklas Tauer, der seit seinem Winter-Wechsel zum S04 noch keine Rolle gespielt hat, ist wieder einsatzbereit.

Derweil darf sich Sepp van den Berg, der gegen Werder als Joker glänzte, berechtigte Hoffnung auf einen Platz in der Startelf machen gegen den FSV. Die Liverpool-Leihgabe habe „sich und uns belohnt“, sagte Thomas Reis. Einem der Innenverteidiger Maya Yoshida und Marcin Kaminski droht die Bank.