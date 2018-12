Investor zahlte nicht: Zweimaliger deutscher Fußball-Meister meldet Insolvenz an

Bittere Nachrichten aus der Hauptstadt: Der zweimalige deutsche Fußball-Meister Viktoria Berlin muss Insolvenz anmelden. Schuld ist wohl der Investor.

Berlin - Der zweimalige deutsche Fußball-Meister Viktoria Berlin hat Insolvenz angemeldet. Der Regionalligist, der vor dem Ersten Weltkrieg zu den Spitzenvereinen zählte und 1908 und 1911 den Meistertitel gewann, stellte nach Angaben des Vorstands am Donnerstag beim Amtsgericht Charlottenburg einen entsprechenden Antrag. Es wurde ein vorläufiger Insolvenzverwalter eingesetzt.

Weil der Investor Advantage Sports Union Ltd. (ASU) aus Hongkong vereinbarte Zahlungen nicht leiste, sei der Verein nicht mehr in der Lage, "die auflaufenden Verbindlichkeiten zu decken". Der Spielbetrieb der 70 Mannschaften des Breitensports soll wie bisher weitergeführt werden. Dagegen ist offen, ob die erste Mannschaft in der Regionalliga Nordost weiterspielen kann.

SID