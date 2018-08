Zweitliga-Auftakt: Köln mit Start nach Maß - auch Regensburg und Fürth überzeugen

Der 1. FC Köln ist erfolgreich in seine Operation Wiederaufstieg gestartet. Das Team des neuen Trainers Markus Anfang gewann beim VfL Bochum schmeichelhaft 2:0 (1:0).

Bochum - Erfolgreich waren auch die SpVgg Greuther Fürth, die sich gegen den SV Sandhausen 3:1 (0:0) durchsetzte, und Jahn Regensburg, das das bayerische Duell gegen den FC Ingolstadt mit 2:1 (1:1) für sich entschied. Am Vorabend hatte die neue Saison mit einer überraschenden 0:3-Pleite des Topfavoriten Hamburger SV gegen Holstein Kiel begonnen.

Der erste Kölner Treffer der neuen Saison fiel durch ein Eigentor von Maxim Leitsch (44.). Erst Innenverteidiger Rafael Czichos (59.) sorgte mit seinem Abstauber-Tor für etwas Ruhe im FC-Spiel. Die Führung brachten die Gäste in Unterzahl über die Zeit, nachdem Jorge Mere wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen hatte (70.).

"Wir haben in der ersten Halbzeit etwas den Faden verloren. Das Halbzeitergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wider. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, in Unterzahl war es am Ende nicht leicht", sagte Anfang bei Sky.

Besonderer Held bei den Fürthern

Vor dem Kölner Führungstreffer vergab der VfL vier große Möglichkeiten. Die Rheinländer kamen vor allem in Mittelfeld und Abwehr bei Temperaturen von weit über 30 Grad vor der Pause nie auf Betriebstemperatur und profitierten mehrfach vom schwachen Schiedsrichter Felix Zwayer. Der Berliner verweigerte den Bochumern unter anderem einen klaren Foulelfmeter (45.+1).

Nach der Halbzeitpause spielten die Kölner zielstrebiger und nutzten die Räume, die offensiver werdende Bochumer ihnen boten, effektiver. Vor Czichos' 2:0 vergaben bereits Neuzugang Dominick Drexler (53.), Jhon Cordoba (54.) und Christian Clemens (55.) im Minutentakt gute Chancen. Auch in Überzahl fehlte dem VfL im Sturm die Durchschlagskraft.

Held des Tages bei Fürth war Neuzugang Daniel Keita-Ruel, der mit einem Doppelpack (78., 81., Handelfmeter) in der Schlussphase das Match zugunsten der Franken drehte. Den Schlusspunkt setzte Daniel Steininger (89.). Philipp Klingmann (55.) hatte die Gäste in Führung gebracht.

In Regensburg hatte der österreichische Neuzugang Konstantin Kerschbaumer (5.) Ingolstadt frühzeitig in Front geschossen. Benedikt Saller (45.) gelang kurz vor dem Pausenpfiff der Ausgleich für die Hausherren. Marc Lais (72.) erzielte den letztlich verdienten Siegtreffer.

