„2020 geht es bei null los“

Gießen – Als Angelo Barletta die Schuhe ausklopfte, mit denen er 90 Minuten lang am Spielfeldrand gestanden hatte, schien es, als würde in jedem der kräftigen Schläge auch ein Stück weit die Verärgerung über die Niederlage in seinem ersten Pflichtspiel als Trainer der Offenbacher Kickers stecken. VON CHRISTIAN DÜNCHER

Wenig später wirkte der 42-Jährige jedoch alles andere als aufgewühlt. Sachlich analysierte er das Hessenpokal-Aus des OFC, der sein Viertelfinalspiel mit 0:1 (0:0) beim Regionalliga-Rivalen FC Gießen verloren hatte und nun geradezu perspektivlos in die Winterpause geht, nachdem man auch im Kampf um Punkte frühzeitig sein Ziel aus den Augen verloren hat. Barletta wollte aber „nicht alles schwarz sehen. “. .

Die Mannschaft habe ihm in den vergangenen Tagen einen guten Eindruck vermittelt und dies in Gießen „in der ersten Hälfte auch widergespiegelt“. Am Ende blieb jedoch Barletta die bittere Erkenntnis, „dass uns ein Stück weit etwas fehlt. Das müssen wir rauskitzeln. Wir haben uns für 2020 einiges vorgenommen“.

In der Tat waren die Kickers, bei denen Matias Pyysalo und Lucas Albrecht (beide krank) fehlten und Kevin Pezzoni nach Verletzungspause gleich sein Comeback in der Startelf gab, zunächst das dominierende Team, hatten in der ersten Hälfte auch ein klares Plus bei den Eckbällen. Sie begannen - wie im letzten Ligaspiel gegen den SC Freiburg II (3:1) - im 3-5-2-System, standen hinten sicher und setzten sich vor allem über ihre rechte Seite immer wieder durch. Richtig zwingend war das aber nicht. „Wir hatten Chancen, aber Kleinigkeiten fehlen“, fasste Innenverteidiger Francesco Lovric zusammen.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich an den Kräfteverhältnissen zunächst nichts. Nachdem Jakob Lemmer den Ball an Gießens Torwart Frederic Löhe vorbeigespielt hatte, von diesem aber auf dem rutschigen Untergrund gefällt wurde, forderten die Kickers vergeblich Elfmeter. Später köpfte Andis Shala aus zwei Metern über das Tor.

Doch mit zunehmender Spielzeit gingen beim OFC „Geduld und Struktur verloren“, wie Barletta analysierte. „Das sah dann nicht mehr so sauber aus.“ Die Folge: Gießen kam besser ins Spiel. OFC-Torwart Dominik Draband war einmal gefordert, reagierte aber prächtig und lenkte einen Schuss an den Pfosten. Als alles auf eine Verlängerung hindeutete, fiel dann der entscheidende Treffer. Ein Befreiungsschlag wurde zur Vorlage für den eingewechselten Aykut Öztürk. Die OFC-Defensive reklamierte vergeblich auf Abseits - und der Gießener Angreifer ließ Draband keine Chance: 1:0 (85.).

„Durch so ein Dreckstor zu verlieren, ist bitter“, sagte Lovric. Und Kapitän Richard Weil ergänzte: „Wenn man es sachlich analysiert, war Gießen zweimal gefährlich vor unserem Tor. Ungefährlicher als die kann man eigentlich nicht sein.“ Dennoch schafften es die Offenbacher - wie schon im Ligaspiel (1:1) - nicht, den biederen Gegner zu besiegen. „Das Spiel war ein Spiegelbild des letzten halben Jahres“, haderte Weil entsprechend. „Wir sind raus, das ist eine ganz bittere Pille. Die Enttäuschung ist groß. Aber wir müssen nach vorne schauen.“

Das tat auch Geschäftsführer Thomas Sobotzik: „Das ist bitter, aber ich versuche immer, etwas Positives zu sehen. Uns wurde aufgezeigt, dass wir noch sehr viel Arbeit vor uns haben und es nicht alleine mit Handauflegen geht. Wir hatten gute Phasen, müssen es jetzt analysieren. 2020 geht es bei null los.“

Der Kredit bei den Fans ist aber erst mal aufgebraucht. Nach dem 1:1 im Regionalligaspiel hatten die mitgereisten Offenbacher Anhänger zum Teil noch Beifall gespendet. Diesmal hagelte es Pfiffe und Buh-Rufe. Einige Akteure wurden sogar persönlich beleidigt - allen voran Moritz Hartmann.

Kapitän Weil wollte das nicht kommentieren. Lovric sagte nur: „Es ist klar, dass die Fans sauer sind. Ich weiß aber nicht, was man uns vorwerfen kann.“ Man habe „gute Ansätze“ gezeigt und „gesehen, wofür der neue Trainer steht“. Das Aus sei daher „tragisch“. Nicht nur Lovric ist froh, dass nun erst mal Winterpause ist, „um den Kopf freizubekommen.“

Weiter geht es für die Offenbacher Profis am 11. Januar 2020 mit dem Start der Vorbereitung auf die Restsaison. Im Fall eines Sieges in Gießen hätten sie zwei Tage länger Pause gehabt. „Das wäre eine kleine Belohnung gewesen“, sagte Barletta, der sich sein erstes Pflichtspiel als OFC-Trainer anders vorgestellt hatte.