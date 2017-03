Abitur und Abstiegskampf

Offenbach - Semih Sentürk hat bislang eher eine Statistenrolle beim Fußball-Regionaligisten Kickers Offenbach gespielt. Dreimal kam er zum Einsatz, insgesamt 46 Minuten. Doch der 19-Jährige ist nah dran am Startelfeinsatz. Von Jörg Moll

Schon an diesem Samstag (14 Uhr) könnte er gegen die Stuttgarter Kickers erstmals in der Startelf stehen. Dass seine Stunde so schnell schlagen könnte, hatte Semih Sentürk selbst nicht erwartet. Doch die Personalmisere beim OFC mit den vielen verletzten und gesperrten Spielern könnte seine große Chance werden.

Im Sommer aus der U19 des OFC zu den Profis aufgestiegen, kam er an den ersten beiden Spieltagen als Joker zum Einsatz, dann aber war er lange Zeit außen vor. Im Winter ließ Semih Sentürk mit starken Leistungen in Testspielen aufhorchen. Der Lohn folgte prompt: Im ersten Punktspiel des Jahres beim FC Nöttingen wurde er zum dritten Mal eingewechselt. Beim 1:0-Sieg im Testspiel gegen den Drittligisten FSV Mainz 05 II folgte ein Einsatz über 90 Minuten. Für diesen Auftritt erntete er Lob von allen Seiten. Sentürk begann im defensiven Mittelfeld, rückte dann auf die rechte Seite, wo er mit mutigen Vorstößen auffiel.

Der in Hanau wohnende türkischstämmige Deutsche spielte früher in der Jugend von Hanau 93 und VfR Kesselstadt. Seit der U17 ist er im Nachwuchsbereich der Kickers. Seit Sommer steht er im Profikader und gewöhnt sich immer besser an die neue Umgebung. „Die größte Umstellung war, dass ich mit zum Teil viel älteren Spielern zusammen bin, die sind im Kopf viel reifer.“ Sentürk war in der U19 Leistungsträger, jetzt musste er sich hintenanstellen. „Als Junger hast du nicht viel zu sagen.“

Doch mittlerweile hat er sich Respekt erarbeitet. „Das Training unter Oliver Reck hat mir sehr weitergeholfen. Ich spiele viel klarer, bin gedanklich schneller geworden.“ Seine Teamkollegen honorieren vor allem seinen Fleiß. Der Hanauer, der in diesem Frühjahr sein Fachabitur an den Kaufmännischen Schulen in Hanau erwerben will, schuftet hart. Morgens Schule, mittags Training. Mittwochs und donnerstags, wenn er länger Schule hat, darf er 15 Minuten später zu den Trainingseinheiten am Bieberer Berg kommen.

Sentürk macht die Doppelbelastung nichts aus. „Du musst einfach mehr machen, um Fuß zu fassen“, sagt er. Auch nach dem Abitur soll sich das nicht ändern. Die berufliche Weiterbildung ist ein großes Thema. „Ich möchte gern ein Fernstudium beginnen, vielleicht Sportmanagement.“ Zu den normalen Trainingseinheiten und den Fitnessstunden beim OFC-Partner R2.com kommen noch Übungen an den Geräten zuhause. Nach den ersten achteinhalb Monaten im Regionalligateam spürt Sentürk die Fortschritte. „Ich werde auch vom Kopf her lockerer“, sagt er: „Anfangs war ich total nervös, wollte einfach keine Fehler machen.“ Mittlerweile fühle er sich richtig wohl im Team. „Die Akzeptanz wächst“, spürt er.

Die Vorfreude auf den ersten Startelfeinsatz auch - vor allem vor eigenem Publikum. Bislang kam er zweimal auswärts zum Einsatz, einmal für drei Minuten am zweiten Spieltag beim 3:2 gegen Astoria Walldorf auch am Bieberer Berg. Dort würde er gerne auch in der kommenden Saison auflaufen. „Der OFC ist einfach mein Verein, ich würde gerne bleiben“, hofft er auf einen neuen Vertrag bei den Kickers.

Sentürk weiß auch, welche Qualitäten er als Bewerbung mitbringt. „Ich mag das aggressive Spiel“, sagt der 19-Jährige, der seinen rechten Fuß, eine ordentliche Grundschnelligkeit und die Lust am Zweikampf als weitere Vorzüge nennt. Seine Schwächen benennt er auch schonungslos offen. „Beim Passspiel mit meinem linken Fuß muss ich noch arbeiten“, räumt er ein: „Und im Spiel muss ich noch lockerer werden.“ Gar nicht so einfach im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest.