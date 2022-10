OFC: Albrecht ist endlich angekommen

Von: Christian Düncher

Teilen

Durchgesetzt hat sich hier Kickers Offenbachs Youngster Julian Albrecht (21, links) gegen Ulms Routinier Andreas Ludwig (32, am Boden). Der OFC-Zugang zeigte im Topspiel seine bislang beste Saisonleistung. © hübner

Nach einem auch für ihn persönlich schwierigen Saisonstart überzeugte Julian Albrecht, 21-jähriger Zugang des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, zuletzt im Mittelfeld. Beim TSV Steinbach Haiger erwartet ihn nun ein „Endspiel“. Derweil hat eine „tragende Säule“ des Teams ihren Vertrag verlängert.

Offenbach – Es hat ein bisschen gedauert, aber inzwischen ist Julian Albrecht auch sportlich voll bei Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach angekommen. Wohlgefühlt habe er sich ohnehin „vom ersten Tag an“, betont der 21-Jährige. „Ich wurde gut aufgenommen.“ Und in Christian Derflinger (28), mit dem er sich anfangs eine Wohnung teilte, hatte er sofort „einen älteren Spieler als Ansprechpartner“. Das habe ihm „gutgetan“.

Längst hat der gebürtige Rostocker, der vor der Saison von Hertha BSC II zum OFC kam, eine eigene Wohnung gefunden. Und auch auf dem Platz gelang es ihm nach einem schwierigen Start, sich zu emanzipieren. „Die ersten zwei Pflichtspiele habe ich verletzt verpasst“, so der Mittelfeldspieler. „Ich gab danach im Training Gas, erhielt aber nicht die erhofften Einsatzzeiten.“ Nur 32 Minuten spielte er unter Trainer Alex Schmitt, ließ sich aber nicht hängen. „Ich habe gelauert und gehofft.“ Mit Erfolg.

Interimscoach Alfred Kaminski setzte den ehemaligen Junioren-Nationalspieler in allen drei Partien ein. Und in den zwei Begegnungen unter dem neuen Chefcoach Ersan Parlatan stand Albrecht jeweils in der Startelf. Beim 3:1 gegen Ulm war er zuletzt einer der auffälligsten Akteure, traf einmal Aluminium und bereitete das letzte Offenbacher Tor mit einem feinen Diagonalpass auf Paul Wanner vor. „Er ist ein junger, gut ausgebildeter Spieler“, sagt Parlatan über den Mann mit der Trikotnummer 39. Er müsse sich freilich noch in einigen Bereichen verbessern. Aber: „Der Wille ist immer erkennbar.“

Für Parlatan ist das ein besonders wichtiges Kriterium. „Wir müssen immer an unser Limit gehen. Das steht ganz oben auf unserer To-do-Liste“, sagt er angesichts der Tatsache, dass in der Regionalliga Duelle mit dem OFC für jeden Gegner „besondere Spiele“ sind. „Die werden gegen uns immer die maximale Prozentzahl abrufen.“ Das gilt auch für den Tabellenzweiten TSV Steinbach Haiger (25 Punkte), der den OFC (4./24) am Samstag (14 Uhr) zum Topspiel empfängt. „Einsatzbereitschaft, Intensität und Kompaktheit - wenn wir das alles zeigen, werden wir gewinnen“, meint der Trainer vor der Partie bei seinem Ex-Verein, die aus seiner Sicht eine noch größere Herausforderung ist als das jüngste Aufeinandertreffen mit dem bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer.

„Das Spiel in Steinbach wird schwieriger als das gegen Ulm“, sagt der 45-Jährige und nennt mehrere Gründe. „Wir sind in der Bringpflicht. In den letzten zwei Spielen haben wir überragende Leistungen gezeigt. Diese gilt es zu bestätigen.“ Und zwar gegen eine trotz der jüngsten 0:2-Pleite gegen Kassel „in der Breite gut aufgestellt“ sowie „spielerische starke“ Mannschaft. „Unsere tollen Fans werden uns unterstützen“, weiß Parlatan. Aber es werden eben keine 7 000 sein wie zuletzt daheim gegen Ulm, auch wenn die den OFC-Anhängern zur Verfügung gestellten Sitzplätze bereits unter der Woche ausverkauft waren. Hinzu kommt die Tatsache, dass sich die Kickers angesichts des Sechs-Punkte-Vorsprungs von Ulm eigentlich keine Ausrutscher mehr erlauben dürfen. „Wenn wir dranbleiben wollen, müssen wir jedes Spiel wie ein Endspiel behandeln“, betont Parlatan.

Für Albrecht ist das eine neue Situation. „Bei Hertha II hatten wir nicht so einen Druck wie hier“, gibt er zu. „Aber wir als Mannschaft haben Bock, Spiele zu gewinnen. Wir wollen Druck auf Ulm machen.“ Und am Ende der Saison im Optimalfall vor ihnen stehen – auf Rang eins. (Von Christian Düncher)

„Tragende Säule“ Ronny Marcos verlängert „langfristig“ Ronny Marcos, der kürzlich sein 100. Pflichtspiel im Trikot der Offenbacher Kickers absolviert hatte, bleibt dem OFC über das Saisonende hinaus erhalten. Wie der Verein mitteilte, wurde der Vertrag mit dem erfahrenen Linksverteidiger vorzeitig „langfristig“ verlängert. Zur Laufzeit des neuen Kontraktes wurden keine Angaben gemacht. OFC-Geschäftsführer Matthias Georg lobte den 29-Jährigen als „eine tragende Säule in unserer Mannschaft“. Er sei „auf und neben dem Platz ein Vorbild in puncto Einsatzbereitschaft und Mentalität und passt daher wunderbar zu den Kickers“. Marcos, der unter anderem neunmal für den Hamburger SV in der 1. Bundesliga spielte, sagte: „Offenbach ist für mich wirklich ein Stück Heimat geworden. Ich bin weiterhin überzeugt vom Projekt des OFC. Ich habe das Ziel, mit Kickers Offenbach aufzusteigen, und dafür bin ich bereit, alles zu geben.“ (cd)