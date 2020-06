„Am allerbesten kann ich Tore schießen“

Offenbach – Der gebürtige Offenbacher Dieter Müller schaffte über die Kickers den Sprung in den Profifußball, wird zweimal Torschützenkönig in der Bundesliga, bester Stürmer bei der Europameisterschaft, Deutscher Meister und Pokalsieger, französischer Meister.

Am 1. April 1954 erblickte Dieter Müller im Offenbacher Stadtkrankenhaus das Licht der Welt. Das fußballerische Talent hatte Dieter Müller wohl von seinem Vater geerbt, der für die Offenbacher Kickers, FC St. Pauli und Eintracht Frankfurt gespielt hat.

„Mein Vater verschwand früh völlig aus meinem Leben. Ich sah ihn 42 Jahre lang nicht mehr. Es gibt bessere Starts ins Leben. Bis 1973 hieß ich Dieter Kaster, dann nahm ich den Nachnamen meines Stiefvaters Alfred Müller an.“

Die ersten Jahre verbrachte er bei seinen Großeltern, in einem Wohnblock im Stadtzentrum von Offenbach, direkt an den Bahngleisen, genau gegenüber der Station Offenbach-Ost. Insgesamt hatte die Wohnung 50 Quadratmeter.

„Das reichte für eine ganze Familie, Oma und Opa, meine Mutter, meine Tante und mich. Ich schlief mit Opa und Oma im kleinen Schlafzimmer, in der „Besucherritze“, später auf der Couch im Wohnzimmer.“

Schon früh war der Fußball das Wichtigste im Leben des späteren Nationalspielers, und dabei besonders das Tore schießen.

„Ich glaube, ich bin in jenen Tagen in der Annastraße süchtig danach geworden. Es ging ab da immer nur darum, Tore zu erzielen. Mit sechs war ich so flink und dribbelstark, dass mich die anderen Jungs „Didi“ tauften, nach dem besten Fußballer der WM 1958.“

Die Schule war lange nicht so interessant wie der Fußball. Statt Hausaufgaben zu machen, spielte der spätere Bundesligatorschützenkönig lieber draußen mit dem Ball.

„Als ich elf oder zwölf Jahre alt war, hat ein Lehrer namens Koch meine bescheidenen Leistungen mit den Worten kommentiert: „Na, Kaster, wieder mal zu viele Kopfbälle gemacht …?“

1964 zog der Zehnjährige mit seiner Mutter nach Götzenhain zu seinem neuen Stiefvater Alfred Müller, einem reichen Bauunternehmer, der ihn sofort bei der SG Götzenhain anmeldete.

„Mein Jugendtrainer wollte mich aufgrund meiner Statur in die Abwehr stecken, aber ich sagte nur: „Am allerbesten kann ich Tore schießen.“ Ich bekam meinen Willen und traf auch gleich zweimal in meinem allerersten Spiel.“

Müllers Torhunger war nicht mehr zu stillen. Sein Rekordspiel war gegen Langen, als er zwölf Tore schoss.

„Es ging nur darum, den Ball im Netz zappeln zu sehen. Wenn ich mal nicht traf, ärgerte ich mich zu Tode.“

Mit 15 Jahren wechselte Müller aus der Götzenhainer Jugend zum OFC auf den Bieberer Beg und seine Karriere nahm Fahrt auf.

„Für jeden halbwegs fußballbegeisterten Jungen in Offenbach, und das waren zu meiner Jugendzeit eigentlich alle, übte die Spielstätte des OFC eine besondere Anziehungskraft aus. Wenn die beiden großen Flutlichtmasten an einem Freitagabend oben auf dem Berg über der Stadt erstrahlten, war das ein Festtag. Die Abendspiele in Offenbach waren bei den anderen Teams gefürchtet, so manche bereits verloren geglaubte Partie wurde hier mit der frenetischen Unterstützung der Fans noch gedreht. Und wenn man wie ich einmal erlebt hatte, wie das ganze Stadion „Hermann, Hermann“ skandierte, vergaß man das nie mehr. Hermann Nuber, der legendäre Kickers-Spieler, war in den 60er-Jahren auch mein Idol. Später sollte ich unter ihm hin und wieder bei den Amateuren trainieren.“

Im Herbst 1971 wurde Müller in die deutsche U-18-Nationalmannschaft berufen. In der Rückrunde 1971/72 durfte er schon mit den OFC-Profis, mit Siggi Held, Winnie Schäfer, Erwin Kostedde trainieren. Und dann folgte das ersehnte Angebot des OFC:

„Kickers-Manager Willi Konrad legte mir meinen ersten Amateurvertrag vor, der sich auf 300 Mark monatlich belief – ich unterschrieb. Der OFC war mein Verein und ich wollte hier meinen Durchbruch zum Profi schaffen. Ob es andere Klubs gab, die an mir Interesse hatten, wusste ich nicht, einen Berater hatte ich ja nicht.“

Wenn ein Trainer mit seiner Mannschaft in 44 Meisterschaftsspielen unbesiegt bleibt, die Aufstiegsrunde als Erster abschließt und den Verein zurück in die Bundesliga führt, dann könnte man glauben, dass er fest im Sattel sitze. Nicht so in Offenbach. In einer einzigartigen Posse schaffte es 1972 der Vorstand, Aufstiegstrainer Kuno Klötzer zu vergraulen und einen neuen Coach zu installieren. Und so kam es, dass Müller zum Start seiner Karriere im Profifußball im Juli 1972 nicht Klötzer, der ihm vertraute, in der Kabine begrüßte, sondern Gyula Lorant.

„An mir hatte der Ungar von Anfang an kein Interesse, er ignorierte mich. Ich war für ihn nur ein unbedeutender, nicht mal sonderlich talentierter Vertragsamateur. Und das ließ er mich ein ganzes Jahr lang spüren. Sein Auftreten war das eines Diktators.“

Lorant hatte auch einige ungewohnte, um nicht zu sagen, verrückte Trainingsmethoden, mit denen er Müller und die anderen Offenbacher Profis überraschte.

„Eines Tages forderte uns Lorant auf, für das Mannschaftstraining unsere Laufschuhe mit Spike-Besohlung anzuziehen. Wir mussten 90 Minuten in Spikeschuhen trainieren. Wir absolvierten auch Schusstraining in diesen Schuhen. Er glaubte, dadurch eine bessere Fußhaltung zu trainieren. Eine unglaubliche Tortur.“

Beim Training musste man immer auf alles gefasst sein, sogar auf körperliche Angriffe von Lorant.

„Ich weiß noch, wie Lorant Amand Theis zur Seite nahm. Er fragte ihn: „Was für Problem hast du?“ Theis antwortete: „Mein Knie, ich kann nicht laufen.“ Da schlug Lorant ihm direkt auf das Knie und sagte: „Amand, was ist dein Problem?“ Amand verzerrte das Gesicht, antwortete: „Es gibt kein Problem.“

Von einem Einsatz in der Bundesliga war Müller zunächst meilenweit entfernt, auch wenn er ab und zu auf der Bank saß. Immerhin spielte damals bei den Kickers mit Erwin Kostedde einer der besten deutschen Mittelstürmer. Am 6. April 1973 war es dann endlich so weit: Müller bekam seinen ersten Einsatz in der Bundesliga. Fünf Tage zuvor war er 19 Jahre alt geworden.

„Wir empfingen Hannover 96. Es war ein Freitagabendspiel. Zwar gerieten wir mit 0:1 in Rückstand, aber wir drehten innerhalb von vier Minuten das Spiel. Zunächst verwertete Winnie Schäfer eine Flanke von mir in der 79. Minute zum 1:1 und vier Minuten später erzielte Amand Theis das Siegtor. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, als ich vom Platz ging. Ich war nun ein echter Bundesligaspieler.“

Müllers Bundesliga-Einstand hatte nichts an seinem Standing bei Lorant geändert. Die erste Saison als Profi neigte sich dem Ende zu, und Müller wusste, dass es so für ihn nicht weitergehen konnte. Dann meldete sich völlig überraschend der 1. FC Köln.

„Ich war perplex. Ich hatte gerade mal zwei Bundesliga-Teileinsätze vorzuweisen und nun wollte mich ein Verein verpflichten, dessen Team mit Stars nur so gespickt war. Overath, Flohe, Löhr, Weber, Cullmann und wie sie alle hießen. Der FC bezahlte für mich viel weniger als die in der Presse kolportierten 150 000 Mark. Am Ende waren es 80 000 D-Mark. Ein Lottogewinn für Köln, wenn man bedenkt, wie viele Tore ich in all den folgenden Jahren für den Klub erzielte. Aber Offenbach hatte Schwierigkeiten, die Gehälter zu bezahlen und war froh, mich verkaufen zu können.“

