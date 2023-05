Alles auf dem Prüfstand bei den Offenbacher Kickers

Von: Jörg Moll

Teilen

Blick in eine ungewisse Zukunft: Philipp Hosiner (links) hat noch einen Vertrag bis 2024, sammelte aber wie Lucas Hermes (rechts), dessen Kontrakt im Juni endet, wenig Argumente. Der 20-jährige Damjan Balic (Mitte) rückt aus der eigenen U21 zu den Profis auf. © Hübner

Nach dem beispiellosen Absturz in der Fußball-Regionalliga Südwest ruhen viele Hoffnungen auf dem neuen Geschäftsführer Sport, Christian Hock. Der 53-Jährige muss viele Baustellen schließen.

Offenbach – Christian Hocks erstem Arbeitstag beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach ging ein letzter Trip am Montag nach Magdeburg voraus. Dort regelte er letzte Übergabemodalitäten seiner bisherigen Aufgabe als Sportkoordinator beim sachsen-anhaltinischen Zweitligisten. Ab Dienstag wird Hock eine Vielzahl an Baustellen angehen, die sich beim in der Rückrunde so brutal abgestürzten Regionalligisten aufgetan haben.

31 Punkte aus 17 Hinrundenspielen (32:19 Tore/Tabellenplatz vier) folgten in 15 Rückrundenpartien lediglich 18 Zähler (13:18 Tore/Platz 10). Beim Tabellenachten steht alles auf dem Prüfstand. Die Baustellen im Überblick:

Trainer: Das zentrale Thema für Hock in den nächsten Tagen. Gesucht wird ein Mann, der eine völlig verunsicherte Mannschaft, deren jüngste Auftritte Interimscoach Alfred Kaminski nach dem 0:2 gegen den TSV Steinbach Haiger als „seelenlos“ bezeichnet hatte, wieder mit Leben erweckt. „Wir brauchen Mentalität“, fordert Hock zurecht. Namen – in der Gerüchteküche kursieren der einstige Wehener Zweitliga-Aufstiegscoach Rüdiger Rehm, aber auch Dario Fossi, der mit dem VfB Oldenburg in die 3. Liga aufstieg und ebenfalls einst beim OFC Profi war – kommentiert Hock nicht. Er werde dazu erst dann Stellung nehmen, wenn alles perfekt sei. Das schließt mit ein, dass die Kommunikation im Verein eine andere wird als zuletzt. Hock hatte zuletzt missfallen, dass seine Verpflichtung vorzeitig publik geworden war.

Kaminskis künftige Rolle: Der 59-Jährige, seit fünf Pflichtspielen im Amt und mit fünf Niederlagen maximal erfolglos, wird, das steht fest, eine andere Rolle erhalten. Welche, das will Hock in persönlichen Gesprächen mit Kaminski eruieren. „Es geht auch um das Leistungszentrum“, stellt Hock klar: Da gelte es daran zu arbeiten, dass die mittlerweile in der Hessenliga abstiegsbedrohte U19 und die U17 wieder höheren Ansprüchen genügen. Offen ist, ob Kaminski seine Rolle als Leiter des Leistungszentrums wieder übernimmt und als Sportkoordinator zuarbeitet. Aus der von Vizepräsident Peter Roth angekündigten „Konstante“ ist womöglich wieder ein Wackelkandidat geworden.

Kaderplanung: Eine ganz große Baustelle beim OFC, vor allem mit Blick auf die Zersetzungstendenzen in der Rückrunde. Hock wird recht bald harte Entscheidungen treffen müssen, die in Einklang zu bringen sind mit dem Etat. Es lohnt ein Blick in alle Mannschaftsteile:

Tor: Maximilian Engl (25) hat als einziger der aktuell drei Torhüter einen Vertrag über Juni hinaus. Doch der Bayer, der im Sommer vom FC Augsburg II gekommen war, konnte nach der Verletzung der seitherigen Nummer eins David Richter keine Werbung für sich betreiben. Eine Trennung trotz Vertrag scheint nicht ausgeschlossen. Die besten Karten für eine Zukunft im OFC-Tor dürfte der im Aufbautraining befindliche Richter (24) haben. Michael Zadach (22), beim 0:2 beim FSV Mainz 05 II erstmals im Tor der Profis, fällt kommende Saison aus der U23-Regel heraus.

Abwehr: Die Planstelle, die mit der größten Qualität übers Saisonende hinaus besetzt ist: Kapitän Sebastian Zieleniecki, der verletzte Jayson Breitenbach, Maximilian Rossmann als Innenverteidiger, dazu auf den Außenbahnen Ronny Marcos und Vincent Moreno Giesel: Das ist höchstes Regal in der Liga, wenn die Köpfe wieder klar sind. Und doch sind auch hier Veränderungen nicht ausgeschlossen. Vor allem Zieleniecki, der einen Vertrag bis 2025 hat, werden Abwanderungsgelüste nachgesagt. Jakob Zitzelsberger (26), zuletzt mehrfach auf verschiedenen Positionen in der Startelf, kämpft um eine Zukunft, von der der seit Wochen nicht berücksichtigte Shako Onangolo (23) längst weiß, dass er sie beim OFC nicht haben wird.

Mittelfeld: Björn Jopek (29), Julian Albrecht (21), Almin Mesanovic (19), der bereits als Zugang vermeldete Rückkehrer Sascha Korb (30) und Talent Roko Mrvejl (18) haben einen Vertrag und kämpfen um Plätze im zentralen Mittelfeld. Maik Vetter (31) würde gerne bleiben. Die schlechtesten Karten dürfte der verletzte Jost Mairose (24) haben. Auf den offensiven Positionen haben Rafael Garcia (29), Dominik Wanner (24), Christian Derflinger (29), Damjan Balic (20), Semir Saric (25) und der im Winter geholte Mike Feigenspan (27), der zuletzt gesund in Mainz auf der Tribüne saß, gültige Verträge. Werbung in eigener Sache gelang den wenigsten. Ein Mannschaftsteil, in dem die Fluktuation groß ausfallen dürfte.

Angriff: 13 Treffer in 15 Rückrundenpartien, von denen nur drei von Offenbacher Stürmern erzielt wurden, verdeutlichen, wo die Not am größten ist. Einzig Philipp Hosiner (34/26 Einsätze/3 Tore) hat noch einen Vertrag, aber eigentlich keine Zukunft. Dejan Bozic (30/21/4) wird den Klub verlassen. Auch Lucas Hermes (23/30/2) sammelte keine Argumente.

Von Jörg Moll

Maximilian Engls Zukunft beim OFC ist trotz Vertrages bis 2024 offen. © -