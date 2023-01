Als Tapalovic beim OFC unter Vertrag stand

Kickers Offenbach

+ © Imago Toni Tapalovic war in der Zweitliga-Saison 2005/06 dritter Torwart beim OFC © Imago

Toni Tapalovic ist derzeit in aller Munde. Was die Wenigsten wissen: Der bei Bayern München freigestellte Torwarttrainer stand einst bei Kickers Offenbach unter Vertrag. Von dort wechselte er zum FC Schalke 04 II, bei dem der OFC am Samstag testet.

Offenbach – Es war nur eine kleine Randbemerkung in unserer Zeitung, aber diese hat teilweise sogar bei eingefleischten Fans der Offenbacher Kickers für fragende Blicke gesorgt. Toni Tapalovic ein Mann mit OFC-Vergangenheit? Im Bildtext zu einem Artikel über Tapalovic’ Freistellung als Torwarttrainer des FC Bayern München hatten wir den 42-Jährigen als „Ex-Offenbacher“ bezeichnet. Und das ist auch richtig, wenngleich „Tapa“ nie ein Pflichtspiel für die Kickers absolviert hat. Er stand 2005/06 jedoch für ein halbes Jahr im Zweitliga-Kader.

Weil sich Stammtorhüter Cesar Thier einen Knorpelschaden im Knie zugezogen hatte, verpflichtete der OFC im Dezember den vereinslosen Tapalovic - für den Fall der Fälle. „Er war unsere Nummer drei“, erinnert sich der damalige Torwarttrainer Rene Keffel. Sead Ramovic war seinerzeit die Nummer eins und Eigengewächs Daniel Endres dessen Ersatz. „Im Training war er ein cooler und umgänglicher Typ. Gefühlt ist er jeden Tag noch mal in den Wald gegangen, um eine Runde zu laufen. Er war einer der fittesten Torhüter, die ich kennengelernt habe“, erzählt Endres. Keffel äußert sich ähnlich: „Er war ein sehr freundlicher, netter Mensch, der fleißig trainiert und seine Rolle angenommen hat.“ Nur einmal stand er im Kader: am 11. Dezember 2005 beim 2:1-Erfolg in Cottbus.

Nach der Saison war dann aber schon wieder Schluss für Tapalovic beim OFC. Er kehrte zu seinem Jugendverein FC Schalke 04 zurück, sammelte dort Spielpraxis in der Reserve und saß bisweilen bei der ersten Mannschaft als Manuel Neuers Ersatzmann auf der Bank. 2011 begleitete er den Nationalkeeper als Torwarttrainer zum FC Bayern. „Dass er so einen Weg einschlägt, hätte ich nie gedacht. Ich glaube, damit hatte er selbst nicht gerechnet“, scherzt Endres. „Aber da sieht man mal, wie wichtig es ist, den richtigen Kontakt zu haben.“

Apropos Schalker Reserve: Nach dem lockeren Aufgalopp gegen den Tabellendritten der Hessenliga, Türk Gücü Friedberg (5:0), testet der OFC am Samstag (13.30 Uhr) in Gelsenkirchen gegen die Regionalliga-Mannschaft der „Königsblauen“. Matthias Georg, Geschäftsführer der Kickers, erwartet einen „sehr, sehr anspruchsvollen Test. Schalke befindet sich am Ende der Vorbereitung und startet am 4. Februar in die Restsaison. Das Spiel gegen uns ist deren Generalprobe, die werden wohl nicht rotieren“.

Im Gegensatz zu den Kickers. „Wir wollen alle Spieler zum Einsatz bringen und die jungen heranführen“, so Georg. Also neben Almin Mesanovic (19) eventuell auch wieder Talente aus der U19 und U21. Der Einsatz von Gastspielern ist hingegen nicht geplant, was aber nicht bedeutet, dass der OFC die Suche nach Verstärkungen eingestellt hat. „Die Leute, die in Frage kommen, müssen aber sicher nicht vorspielen“, sagt Georg. Zum Beispiel Sascha Korb (VfR Aalen), den man weiterhin gern zurückholen will. „Wir werden noch mal höflich nachfragen. An unserer Sichtweise hat sich aber nichts geändert.“ Heißt: Der OFC will keine Ablöse zahlen.

Von Christian Düncher