Kickers Offenbach: Anderes Gesicht, gleiches Ergebnis

Von: Christian Düncher

Teilen

Marcos Alvarez war der Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel der Offenbacher Kickers und an nahezu allen gefährlichen Aktionen beteiligt. Einmal scheiterte er am glänzend reagierenden Stuttgarter Torhüter. © Hübner

Kickers Offenbach startet erneut als Titelfavorit mit einer Auftaktpleite gegen einen Aufsteiger in die Saison der Fußball-Regionalliga Südwest. Das Gegentor beim 0:1 gegen die Stuttgarter Kickers fällt in der 90. Minute.

Offenbach – 11483 Zuschauer, Freitagabend, Flutlicht, Stadion Bieberer Berg: Alles war angerichtet für ein Fußballfest. Aber zum Feiern war bei Kickers Offenbach nach dem Saisoneröffnungsspiel der Regionalliga Südwest gegen die Stuttgarter Kickers beim OFC keinem zumute. Im Gegenteil: Wie im Vorjahr unterlag der Titelfavorit zum Auftakt einem Aufsteiger. „Das ist bitter. Die Jungs haben alles investiert. Dass wir vor einer so geilen Kulisse verloren haben, ist enttäuschend. Wir müssen jetzt aufstehen und den Kopf hoch nehmen“, sagte der neue OFC-Trainer Christian Neidhart

Er bot eine Anfangsformation auf, in der fünf Zugänge standen: Torhüter Johannes Brinkies, Verteidiger Kristjan Arh Cesen sowie die Offensivleute Keanu Staude, Marcos Alvarez und Jan Urbich. Letzterer war vergangene Saison noch für die U19 des FV Biebrich (Hessenliga) aktiv. Sein Startelf-Debüt als einzige Spitze war eine der von Neidhart angekündigten Überraschungen. Dazu zählt auch, dass der in der Vorbereitung stets als Stürmer eingesetzte Alvarez gegen seinen Ex-Klub den fehlenden Dimitrij Nazarov (Wadenprobleme) als Zehner ersetzte. Bei gegnerischem Ballbesitz störte er aber mit Urbich in vorderster Front.

Auf dem vom Regen aufgeweichten Rasen kam lange kein richtiger Spielfluss zustande. So dauert es zwölf Minuten bis zur ersten Torchance. Mike Feigenspan setzte sich rechts durch, doch nach seiner Flanke köpfte Keanu Staude drüber. Ebenso acht Minuten später Björn Jopek nach einer offenbar einstudierten Freistoßvariante. Im Gegenzug war Brinkies erstmals gefordert, parierte gegen Stuttgarts Mittelstürmer Marcel Antlitz zur Ecke. In deren Anschluss kam erneut Antlitz zum Abschluss. Vorbei. Kurz darauf wurde Neidhart an der Seitenlinie erstmals laut.

Der OFC tat sich weiterhin schwer, hatte aber kurz vor der Pause eine Druckphase. Immer wieder beteiligt: Alvarez. In der 39. Minute spielte er im Strafraum Feigenspan frei, der aber abgedrängt wurde und nur das Außennetz traf. Dann schickte Alvarez per Steilpass Urbich auf die Reise, der von Lukas Kiefer gefoult wurde. Die Fans forderten Rot, sahen einen Notbremse. Aber in der Mitte war noch ein Stuttgarter mitgelaufen (42.). Kurz darauf zirkelte Alvarez einen Eckball auf Kapitän Maximilian Rossmann, der aber nur den Außenpfosten traf (44.).

Christian Neidhart haderte an der Seitenlinie mehrfach mit der Leistung seiner Mannschaft. © Hübner

Die zweite Hälfte begann mit einem Feuerwerk, jedoch nur im Gästeblock. Die Stuttgarter Fans brannten reichlich Pyrotechnik ab. Ein Nebelwolke hing minutenlang über dem Spielfeld. Als sich diese verzogen hatte, versuchte das Offenbacher Publikum, den Funken mit lautstarke Anfeuerung auf den Rasen überspringen zu lassen. Und der OFC war nun am Drücker. Alvarez, der Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel, zwang Stuttgarts Torhüter Felix Dornebusch zur Glanzparade (65.). Wenig später lag der Ball nach einem Kopfball von Ronny Marcos im Tor der Gäste, die Fahne ging jedoch hoch. Flankengeber Feigenspan soll beim Zuspiel von Alvarez im Abseits gestanden haben. Eine fragwürdige Entscheidung (67.).

Stuttgart kam nur noch selten zur Entlastung. Der OFC drängt auf die Führung, kam aber trotz aller Bemühungen nicht zum Abschluss. Und so kam es, wie es bei OFC-Spielen in der Vergangenheit so oft kam. Es lief bereits die 90. Minute, als Kevin Dicklhuber nach einer Flanke im Strafraum den Ball behauptet und aus der Drehung unhaltbar ins lange Eck traf – 0:1. Dabei blieb es. Aus dem Gästeblock ertönten „Spitzenreiter“-Gesänge. Die OFC-Spieler wurden trotz Auftaktpleite mit aufmunterndem Applaus verabschiedet.

„Wir haben wieder das erste Saisonspiel verloren, aber ein anderes Gesicht gezeigt. Das haben die Zuschauer anerkannt“, sagte Kickers Offenbachs Mittelfeldmann Björn Jopek.

Von Christian Düncher

Mit einer Choreografie begrüßten die OFC-Fans auf der Gegengeraden vor dem Saisoneröffnungsspiel beide Mannschaften. © HÜBNER