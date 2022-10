Neuer Coach beim OFC: Auf Kaminski soll Parlatan folgen

Von: Jörg Moll

Ersan Parlatan wechselte Anfang September als Co-Trainer von Steinbach zum 1. FC Nürnberg. © Hübner

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach stellt am Mittwoch seinen dritten Trainer in dieser Spielzeit vor. Nach Informationen unserer Zeitung wird Ersan Parlatan die Aufgabe übernehmen.

Offenbach – Das ging schnell: Am Montag hatte Matthias Georg, Geschäftsführer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, in unserer Zeitung betont, dass Alfred Kaminski keine langfristige Lösung als Trainer der OFC-Profimannschaft sein werde. Am Dienstagnachmittag war Kaminskis Amtszeit nach 21 Tagen wieder vorbei. An diesem Mittwoch lädt der Klub zu einer Pressekonferenz ein. Inhalt: Die Vorstellung des dritten Trainers in dieser Spielzeit nach Alexander Schmidt und Kaminski. Nach Informationen unserer Zeitung wird Ersan Parlatan die Aufgabe übernehmen.

Der 45-Jährige war bis Anfang September beim TSV Steinbach Haiger im Amt. Er war vom damaligen Steinbacher Geschäftsführer Matthias Georg im Januar 2022 verpflichtet worden. Georg wechselte im Sommer zum OFC, nahm Parlatans Torwarttrainer Sascha Rausch (35) mit. Am 5. September wechselte Parlatan als Co-Trainer von Robert Klauß zum Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Klauß wurde mittlerweile entlassen und Markus Weinzierl als neuer Chefcoach installiert.

Neuer Coach beim OFC: Parlatan war Co-Trainer eines türkischen Erstligisten

Parlatans prompter Wechselwunsch war nicht der erste seiner Steinbacher Zeit. Im Sommer hatte der gebürtige Berliner, der einst die Nordost-Regionalligisten Berliner AK und Viktoria Berlin trainiert hatte, ehe er als Assistenzcoach bei den türkischen Erstligisten Göztepe und Konyaspor aktiv war, erneut in die Türkei wechseln wollen. Steinbach lehnte dies jedoch ab. Parlatan blieb, holte aus den ersten fünf Spielen neun Punkte - und ging dann doch nach Nürnberg. Am Mittwoch landet er nun wieder einen Monat später in Offenbach.

Kurios: Am 29. Oktober feiert er bereits mit dem OFC ein Wiedersehen mit Steinbach am Haarwasen. Jenem Ort, an dem im April dieses Jahres der große Umbruch beim OFC nach einer 0:3-Niederlage seinen Anfang genommen hatte. Parlatan hatte mit Steinbach Haiger in 14 Partien 30 Punkte geholt und den Klub zudem ins Landespokalfinale geführt, das er gegen den von Sreto Ristic geführten OFC 0:1 verlor.

Interimscoach Alfred Kaminski geht damit nach drei Spielen ungeschlagen aus dem Amt. Im Dienstagstraining verabschiedete er sich bereits von der Mannschaft. Auf die Frage, ob er sich hätte vorstellen können, das Traineramt weiter auszuüben, sagte er: „Es hat Spaß gemacht, ja.“

„Es hat Spaß gemacht“: Alfred Kaminski hat sich nach dem Training am Dienstag von den Kickers-Spielern verabschiedet. © Hübner

OFC: „Die Jungs haben super mitgezogen“, lobt Interimstrainer Kaminski

Kaminski hatte es in seinen drei Wochen Arbeit geschafft, ein völlig verunsichertes Team zu stabilisieren und mit positiver Art und konsequenter Führung wieder auf Kurs zu bringen. „Die Jungs haben super mitgezogen“, lobte Kaminski. Sieben Punkte holte der OFC aus den Partien beim KSV Hessen Kassel (1:0), gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (1:1) und gegen Astoria Walldorf (3:0). Damit führte er den unter Schmidt oft konfusen selbst ernannten Aufstiegskandidaten auf Platz sechs (18 Punkte). Der Rückstand auf Spitzenreiter SSV Ulm 1846 beträgt bereits neun Zähler.

Der 58-Jährige wird sich nun für einige Tage in Urlaub verabschieden. „Die Zeit war ja doch sehr stressig“, räumte er ein. Allerdings dürfte er auch die Zeit nutzen, um sich über seine eigene Perspektive Gedanken zu machen. Als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des OFC, das er seit Januar 2020 leitet, genießt er einen guten Ruf. Allerdings war ihm auch die Freude über die Traineraufgabe deutlich anzumerken. Mit seiner aufgeschlossenen Art hatte er die Mannschaft schnell für sich gewonnen. Mit der Stabilität auf dem Platz kehrten die Ergebnisse zurück. Das erkannte auch Georg an. „Alfred hat es gut gemacht, es war genau das, was die Mannschaft aktuell gebraucht hat“, sagte er.

Nun wird sich das Team wieder auf einen neuen Coach einstellen müssen. Am Mittwoch soll Parlatan die erste Einheit leiten. Am Sonntag (14 Uhr) wird er im Spiel beim VfB Stuttgart II erstmals auf der Bank sitzen. (Jörg Moll)