Aufs Trainingslager folgt die Generalprobe

Von: Christian Düncher

Ersan Parlatan © -

Der OFC ist wieder da. Am Freitagmittag landete das Flugzeug aus Antalya mit dem Team der Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach an Bord auf dem Frankfurter Flughafen.

Offenbach - „Alles in Ordnung“, verkündete wenig später Trainer Ersan Parlatan auf Nachfrage. Die Antwort fügte sich ein in sein Gesamtfazit nach zehn Tagen in Belek. „Es war ein gutes Trainingslager ohne viel Nebengeräusche“, sagte er.

Hotel, Wetter und Platzbedingungen seien sehr gut gewesen. Mit Ausnahme eines freien Nachmittages habe man die Möglichkeiten „mit zwei Einheiten am Tag voll ausgeschöpft“, so der 45-Jährige.

„Wir konnten uns voll auf Fußball konzentrieren“, sagte Parlatan. Abseits des Trainingsplatzes war jedoch das verheerende Erdbeben im Osten des Landes das beherrschende Thema. Zumal im Hotel des OFC rund 200 Opfer untergebracht waren. „Mit einigen habe ich mich unterhalten. Was man dort hört, nimmt einen schon mit“, berichtet der Fußballlehrer. In der täglichen Arbeit sei es jedoch gelungen, das alles auszublenden.

Die Mannschaft habe einiges für sich gemacht. Teambuilding sozusagen. Und wie steht es um das Spiel mit Ball, das einer der Schwerpunkte sein sollte? „Wir sind dabei, uns einiges anzueignen“, antwortete der Coach. Im Test gegen Ligarivale FC Rot-Weiß Koblenz (1:3) war aber noch nichts davon zu sehen. „Da war vieles nicht gut“, gab Parlatan zu. Nur „phasenweise“ habe das Team gezeigt, was er sehen will. Er vermisste in dieser Partie aber auch „gewisse Tugenden“ wie Wille und Bereitschaft. „Wenn wir das abrufen, kommen eventuell die Stärken heraus, die wir individuell und im Kollektiv haben. Es dauert aber länger als in der Defensive, das erfordert viel mehr Arbeit, ist viel detaillierter.“

Umso ärgerlicher, dass in Christian Derflinger (Schmerzen am Spann) und Dominik Wanner (muskuläre Probleme) ein Duo in der Türkei ausfiel. „Das ist sehr schade, zumal beide Offensivspieler sind, die viel Qualität haben“, sagt Parlatan. „Es bringt aber nichts, zu trauern. Nun müssen es andere richten. Wir haben genug Qualität.“

Wie lange beide ausfallen werden, ist unklar. Der Test am Sonntag (14 Uhr) bei Ligarivale 1899 Hoffenheim II findet definitiv ohne sie statt. Die Partie ist die Generalprobe fürs Hessenpokal-Viertelfinale am 25. Februar (14 Uhr) bei Ligarivale SG Barockstadt Fulda Lehnerz. „Im letzten Test werde ich sicher noch etwas ausprobieren“, sagte der Trainer mit Blick auf einige offene Positionen. „Wir wollen jedoch auch zeigen, dass wir bereit sind, in Fulda eine Runde weiterzukommen.“

