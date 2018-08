Für den Aufwand belohnen

Mit der Einwechslung von Serkan Göcer (links) wurde das Kickers-Spiel in Walldorf besser und gefährlicher. Der Mittelfeldspieler stand im ersten Spiel nicht einmal im Kader und könnte heute in die Startelf rücken.

Offenbach - 15 gute Minuten gegen die SV Elversberg - 1:1. 30 gute Minuten gegen Astoria Walldorf - 1:1. „Jetzt müssen wir längere gute Phasen in unser Spiel bekommen“, verlangt Kickers-Trainer Daniel Steuernagel von seiner Mannschaft heute Abend im Heimspiel gegen den punkt- und torlosen Tabellenletzten Mainz 05 II eine Steigerung und den ersten Saisonsieg. Von Jochen Koch

Gegen Elversberg hatten die Kickers glücklich einen Punkt mitgenommen. In Walldorf hatten sie durch den verschossenen Elfmeter von Dren Hodja kurz vor Schluss unglücklich zwei Punkte liegen lassen. Mit zwei Zählern hinkt man den eigenen hohen Ansprüchen hinterher. Für Steuernagel aber noch kein Grund, das Saisonziel in irgendeiner Art und Weise in Frage zu stellen. „Nach zwei Spielen hat die Tabelle null Aussagekraft. Ein erstes Fazit kann man nach acht Spielen ziehen.“

Jan-Hendrik Marx wurde von den Lesern von op-online.de zum Spieler des Spiels gegen Walldorf gewählt. Er erhielt 28,07 Prozent der Stimmen. Auf Platz 2 landete Ko Sawada (19,44 Prozent). Die erste Bestandsaufnahme fällt jedoch alles andere als befriedigend aus. Die intern und extern als Aufstiegs-aspirant eingeschätzte Mannschaft ist zweimal erst in der Schlussphase des Spiels dominierend und zielstrebig aufgetreten. In Walldorf war die Steigerung an einer Umstellung festzumachen. Als Steuernagel mit Serkan Göcer einen zweiten Sechser für den Spielaufbau installierte, wurde das OFC-Spiel variabler und schneller. „Serkan Göcer hat das sehr gut gemacht und ist natürlich auch für Mainz eine Option“, kündigte Steuernagel angesichts der Temperaturen und des Freitagpiels in Ulm weitere Rotationen an. Eine grundlegende Umstellung des Spielsystems wird es nicht geben. „Wir sind alle absolut von dem überzeugt, was wir tun.“ Aber, und da nimmt Steuernagel die Spieler stärker in die Verantwortung als zuvor, „wir müssen gewisse Dinge anders machen, anders lösen.“ Vor allem die Mittelfeldspieler. Weder Ihab Darwiche noch Maik Vetter haben bisher auf ihren etwas veränderten Positionen Akzente setzen können, waren kaum an torgefährlichen Aktionen beteiligt und dürfen sich angesprochen fühlen, wenn Steuernagel sagt: „Wir müssen vor dem Tor noch konsequenter sein und zu Abschlüssen kommen.“

OFC-Zeugnis gegen Astoria Walldorf Zur Fotostrecke

Die Qualität dafür hat die Mannschaft, das haben die Spieler letzte Saison unter beweis gestellt. Doch bisher ist die Umstellung vom „freien“ Fußball unter Oliver Reck zum Positionsfußball unter Daniel Steuernagel noch nicht bei allen Spielern angekommen.

Das soll sich am Dienstag ändern. „Wir werden Chancen kreieren und einige Tore schießen“, kündigt Steuernagel gegen den torlosen Tabellenletzten Mainz, der gegen die Aufsteiger Balingen und Pirmasens 0:2 und 0:1 verloren hat, eine bessere Performance an. „Es gilt die alte Regel: Wie ich trainiere, so spiele ich auch. Und wir haben sehr, sehr gut trainiert. Jetzt müssen wir uns nur noch für unseren Aufwand auch belohnen.“