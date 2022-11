Ex-Offenbacher Huseinbasic trumpft in Köln auf

Von: Christian Düncher

„Er ist deutlich vor der geplanten Zeitschiene“, sagt Kölns Sportboss Christian Keller über Denis Huseinbasic (vorne, gegen seinen Ex-Verein Kickers Offenbach). Der 21-Jährige hat den Sprung von der 4. in die 1. Liga geschafft. © hübner

Im vergangenen Sommer ist Denis Huseinbasic von Kickers Offenbach in die Fußball-Bundesliga zum 1. FC Köln gewechselt. Und dort startet der 21-Jährige regelrecht durch.

Offenbach – Es ist eine Entwicklung, die selbst diejenigen, die sie hautnah miterleben, staunen lässt. Vergangene Saison spielte Denis Huseinbasic noch für Kickers Offenbach in der viertklassigen Regionalliga Südwest. Die Anlagen auf denen die Partien stattfanden, hatten teilweise nicht mal Tribünen. Mittlerweile darf sich der 21-Jährige im Trikot des 1. FC Köln regelmäßig auf den großen Bühnen präsentieren. Mit Erfolg. Acht Mal kam er bislang in der Bundesliga zum Einsatz (zwei Tore, eine Vorlage), zudem fünf Mal in der Conference League (ein Tor, eine Vorlage). Kürzlich wurde er bei seinem neuen Club zum Spieler des Monats Oktober gewählt, erhielt dafür den „goldenen Geißbock“.

„Denis hat eine Coolness, die mich manchmal selbst überrascht. Man muss ihm nicht nur ein Lob aussprechen“, hatte Kölns Kulttrainer Steffen Baumgart bereits Anfang Oktober gesagt. Damals war Huseinbasic gerade sein erster Bundesligatreffer gelungen - im Derby gegen Mönchengladbach vor 50 000 Zuschauern. Später war der gebürtige Erbacher beim bitteren Europapokal-Aus gegen Nizza nicht nur wegen seines Tores und seiner Vorarbeit zum 2:2 Kölns bester Spieler.

„Der Junge weiß, dass er unglaublich schnell alles mitgenommen hat, was man in der Bundesliga und auch international braucht. Er hat gezeigt, warum wir uns auf eine hoffentlich schöne Zukunft mit ihm freuen können“, schwärmte der Lizenzspieler-Chef des FC, Thomas Kessler. Und Sportboss Christian Keller ergänzte: „Es ist sehr positiv und schön zu sehen, dass so ein Junge, den niemand auf dem Schirm hatte, hier auf einmal auf höchstem Niveau mitspielen kann.“

Völlig unter dem Radar war Huseinbasic bei den Offenbacher Kickers aber scheinbar nicht geflogen. Laut OFC-Vizepräsident Peter Roth waren „vier, fünf Vereine“ an dem Mittelfeldspieler dran. Unter anderem habe der Zweitligist 1.FC Nürnberg in der Winterpause der vergangenen Saison angefragt. Damals wäre die Ablöse aber frei verhandelbar gewesen, weshalb der „Club“ Abstand nahm. Dass Huseinbasic letztlich in Köln landete, war auch dem damaligen Geschäftsführer der Kickers, Thomas Sobotzik, geschuldet. „Es war klar, dass Denis gehen wird“, sagte er. „Wir wollten ihn in gute Hände geben.“ Also kontaktierte Sobotzik FC-Coach Baumgart, den er aus der Zeit bei Union Berlin kennt. „Ich habe ihm, gesagt, was Denis für ein toller Spieler ist.“

Huseinbasic wechselte „für schlappe 50 000 Euro“ (t-online.de), vom „Mega-Schnäppchen“ (Express) war die Rede und von einem Transfercoup. Das sind Formulierungen, die den 1.FC Köln besonders clever und die Kickers wie das genaue Gegenteil aussehen lassen. Roth wehrt sich gegen diese Darstellung. Nach dem Aufstieg mit der U19 in die Bundesliga hätten Huseinbasic und Marco Boras (inzwischen in Kroatiens 1. Liga für Slaven Belupo Koprivnica am Ball) schon beim 1.FC Kaiserslautern zugesagt gehabt. Nur mit einem Kraftakt sei es gelungen, beide zu halten. Da Huseinbasic bereits in seiner ersten Saison bei den OFC-Profis zur Stammkraft avancierte, wollte dessen Berater den auslaufenden Vertrag zunächst nicht verlängern, so Roth. Letztlich unterschrieb er doch noch mal – unter der Bedingung, bei Nichtaufstieg für 50 000 Euro wechseln zu können. Die Kickers stimmten zu. „Das war für uns alternativlos“, meint Roth. Zudem gebe es noch einen „Nachschlag“ für den eingetragenen Verein (e.V.), voraussichtlich im unterem fünfstelligen Bereich. Damit ist die Entschädigung, die die DFL den Amateurclubs zahlt, die an der Ausbildung eines Bundesliga-Debütanten beteiligt sind, gemeint. An einem Weiterverkauf von Huseinbasic würden die Kickers nicht partizipieren. Ein Bonus für den Fall, dass der Überflieger Nationalspieler wird, ist auch nicht vorgesehen. Möglich ist das offenbar durchaus. Zvjezdan Misimovic, Technischer Direktor des bosnischen Verbandes, bestätigte Gespräche mit Huseinbasic. Und der ist offenbar nicht abgeneigt.

Roth würde es dem einstigen OFC-Talent gönnen. „Ich hoffe, dass er seinen Weg gehen wird“, sagt der Kickers-Vizepräsident. „Er spricht gut über den OFC und bezeichnete die Zeit bei uns als prägend.“ Aber das ist Vergangenheit. Als Huseinbasic die Kickers verließ hatte er laut transfermarkt.de einen Wert von 250 000 Euro. Inzwischen sind es zwei Millionen Euro. Der OFC hat davon nichts, es wird jedoch national wieder über ihn gesprochen. Und als gutes Sprungbrett in den Profibereich wahrgenommen zu werden, ist ja auch nicht so schlecht.