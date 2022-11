Aus für ehemaligen OFC-Trainer bei RW Koblenz

Regionalliga Südwest

Kickers Offenbachs Ligarivale Rot-Weiß Koblenz hat den Trainer gewechselt. Oliver Reck, beim OFC einst Torwart und später Coach, wurde beim Schlusslicht entlassen. Der Nachfolger kennt die Liga bestens.

Offenbach – Oliver Reck ist nicht mehr Trainer des Fußball-Regionalligisten FC RW Koblenz. Der Tabellenletzte stellte den einstigen Torhüter und Coach der Offenbacher Kickers nach dem torlosen Remis beim SVG Freiberg von seinen Aufgaben frei und präsentierte wenig später in Adrian Alipour (zuletzt TSV Steinbach Haiger) bereits den Nachfolger.

Reck hatte das Team erst vor der laufenden Spielzeit übernommen. Der 57-Jährige musste einen Umbruch moderieren. Unter anderem hatten einige Leistungsträger den Klub verlassen. Die Zahlen sprachen jedoch gegen den ehemaligen Nationaltorhüter: Aus 15 Spielen holte Koblenz lediglich sieben Punkte - bei 10:31 Toren. Der bislang einzige Saisonsieg gelang der Mannschaft am fünften Spieltag zu Hause ausgerechnet gegen Recks Ex-Verein Kickers Offenbach. 1:0 hieß es am Ende für Koblenz durch einen Treffer von Thilo Töpken in der 51. Minute. (cd)