Aus Kickers-Fan wird OFC-Funktionär

Fuldaer Sebastian Möller vor Wechsel in Geschäftsführung

+ © hübner „Wohl nichts Schlimmeres“: Maximilian Rossmann, der gegen Steinbach Haiger angeschlagen vorzeitig vom Platz musste, trainiert derzeit nur regenerativ. In Kapitän Sebastian Zieleniecki steht nach Gelbsperre eine Alternative für die Innenverteidigung parat. © hübner

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jörg Moll schließen

Weitere schließen

Sebastian Möller, aktuell bei Barockstadt Fulda-Lehnerz, soll zweiter Geschäftsführer beim OFC werden. Dort trifft der bekennende Kickers-Fan in Alfred Kaminski auf einen früheren Weggefährten.

Offenbach – Nach dem früheren OFC-Profi Christian Hock verdichtet sich nun auch, wer der zweite neue starke Mann in der Geschäftsführung des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach wird. Auch er hat einen Bezug zum OFC, allerdings einen ideellen. Sebastian Möller, aktuell Manager beim Ligarivalen SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, ist bekennender Kickers-Fan, stand früher selbst auf der Waldemar-Klein-Tribüne.

Der 40-Jährige soll nach Informationen unserer Zeitung den Part als Geschäftsführer Finanzen und Organisation übernehmen. Hock soll schon in Kürze wie von uns exklusiv berichtet seine Aufgabe als Sport-Geschäftsführer beginnen. Gemeinsam mit Dominic Stumpf, der das Marketing übernehmen soll, haben sich die Kickers damit binnen einer Woche völlig neu aufgestellt. Hocks erste Amtshandlung dürfte die Suche nach einem neuen Trainer für die kommende Saison werden.

Nach dem 1:1 der Osthessen im Hinspiel im Oktober hatte Möller eingeräumt, dass es komisch gewesen sei, auf der anderen Seite des Stadions das Spiel zu verfolgen – nicht als Fan, sondern als Manager der SG Barockstadt. Für diesen Klub arbeitet der frühere Hauptfeldwebel der Bundeswehr seit der Fusion zwischen Borussia Fulda und dem TSV Lehnerz 2018 als Manager. Zuvor war er von 2013 an in leitender Funktion für die Borussen aktiv.

In Offenbach könnte Möller wieder mit Alfred Kaminski zusammenarbeiten, dem ja eine Rolle als Sportlicher Leiter in der neuen Führungsstruktur des OFC zugedacht ist. 2018 dauerte das gemeinsame Wirken für den damals neu aus der Taufe gehobenen Fusionsklub nach einem öffentlich ausgetragenen Zerwürfnis Kaminskis mit der Vereinsführung allerdings nur 133 Tage. Sportlich lief es auch nicht rund: Kaminski hatte sechs von elf Hessenliga-Spielen verloren. Nachfolger wurde sein damaliger Co-Trainer Sedat Gören. Mit ihm stiegen die Osthessen im Sommer 2022 in die Regionalliga auf und stehen drei Spieltage vor Saisonende auf Rang elf (36 Punkte), 13 Zähler und drei Plätze schlechter als der OFC. Somit ist klar, dass Möller nächste Saison wieder in neuer Rolle in ein Duell zwischen Fulda-Lehnerz und dem OFC geht. Dieses mal dann als Funktionär - und dann auch wieder sich öffentlich bekennender Fan des OFC.

Kaminski versucht derweil, den Negativtrend der Kickers zu stoppen. Im Training muss er dabei noch auf Maximilian Rossmann verzichten. Der Innenverteidiger, der beim 0:2 gegen Steinbach Haiger mit Problemen in der Leiste vorzeitig vom Platz musste, trainiert derzeit nur regenerativ. „Im Moment sieht es aber nicht schlimmer aus“, sagt der OFC-Coach.

Angeschlagen ist auch U21-Angreifer Damjan Balic. Almin Mesanovic, zuletzt in der U19 eingesetzt, kann ebenfalls nur reduziert trainieren.