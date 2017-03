Ausschreitungen vor Kickers-Spiel

Trier - Vor einem Fußballspiel der Regionalliga Südwest ist es am Sonntag in Trier zu einer Schlägerei zwischen gegnerischen Fangruppen aus Trier und Offenbach gekommen.

Nur durch die in unmittelbarer Nähe zum Tatort vorgehaltenen Polizeikräfte konnte die beginnende Auseinandersetzung zwischen ca. 20 bis 25 Personen sofort unterbunden werden, so ein Polizeisprecher. Die flüchtenden Personen konnten fast alle zwecks Personenkontrolle angehalten werden. 21 Personen wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zum Spielende in Gewahrsam genommen, zehn weiteren Personen wurde nach Überprüfung und Durchsuchung ein großräumiger Platzverweis mit Stadionverbot erteilt.

Zu dem Vorfall konnten die Beamten eine Videoaufzeichnung sichern, die von einem neutralen Zeugen zur Verfügung gestellt wurde, wie die Polizei weiter berichtet. Daneben wurden zahlreiche Beweismittel beschlagnahmt. Es wird wegen Landfriedensbruch ermittelt. Die Polizei bittet weitere Zeugen dieses Vorfalls, sich umgehend bei der Polizei unter der 0651/9779-3200 zu melden. Während des Spielverlaufs und nach dem Spiel kam es, laut Polizei, zu keinen weiteren besonderen Vorkommnissen. Das Spiel gewann Eintracht Trier mit 1:0 gegen Kickers Offenbach. (jo/dpa)

