Auswärtsfluch des OFC hält an

Von: Jörg Moll

Der späte Ausgleich für den OFC in Balingen war eine Co-Produktion dreier eingewechselter Spieler. Shako Onangolo spielte nach einem Einwurf Törles Knöll frei. Und nach dessen Flanke musste Philipp Hosiner (Mitte) nur einköpfen. Der starke TSG-Torwart Marcel Binanzer war machtlos. © hübner

Kickers Offenbach wartet in der Fußball-Regionalliga Südwest weiter auf den ersten Auswärtssieg. Bei der TSG Balingen kassierte der OFC das obligatorische Gegentor, zeigte aber Moral und glich spät durch Philipp Hosiner aus.

Balingen – Die Offenbacher Kickers bleiben im vierten Spiel in Folge ungeschlagen, aber auch im vierten Auswärtsspiel in Folge ohne Dreier. Beim 1:1 (0:0) bei der TSG Balingen hatten die Kickers über weite Strecken alles im Griff. Was fehlte, waren die Tore. Was nicht fehlen durfte, war der obligatorische Gegentreffer. Wieder mal gerieten die Kickers völlig unnötig in Rückstand, weil sie zu passiv agierten und den Gegner beim Konter nicht entschlossen störten. Tobias Dierberger durfte freistehend aus fünf Metern zum 1:0 einschießen (60.).

Immerhin: Die Moral stimmte - und wurde am Ende belohnt und durch Philipp Hosiners Ausgleich (82.) auch noch in Zählbares umgemünzt. „Vor ein paar Wochen hätten wir so ein Spiel noch verloren“, konstatierte Trainer Alexander Schmidt: „Am Ende sind wir All-In gegangen“, meinte er mit Blick auf am Ende sechs Offensivkräfte auf dem Platz. Und doch musste er etwas geknickt eingestehen: „Wir müssen an der Effizienz vor dem Tor arbeiten.“ Insofern wertete er Hosiners erstes Saisontor als Motivationshilfe für den bislang eher glücklosen Angreifer.

Im Aufstiegsrennen, das der OFC als großes Ziel auserkoren hat, war das zweite Auswärtsremis in Folge allerdings eher ein Rückschlag. „Wir haben im Moment das Talent, dass wir zu einfache Gegentore bekommen“, kommentierte Rafael Garcia fast schon zynisch. „Wir hatten selbst fünf, sechs gute Chancen. Immerhin: Zurückkommen können wir.“

Schmidt hatte seine Startformation auf zwei Positionen verändert. Wie zu erwarten, korrigierte er seine Torwartwahl. David Richter rückte für Maximilian Engl nach zwei Spielen Pause zurück ins Tor. Und der Rückkehrer rechtfertigte das wiedergewonnene Vertrauen mit einer guten Leistung.

Etwas überraschend verzichtete Schmidt auf einen zweiten nominellen Stürmer - und setzte stattdessen auf eine 3-4-3-Formation, in der Christian Derflinger (rechts) und Rafael Garcia (links) Mittelstürmer Jakob Lemmer zuarbeiteten. Dafür nahm im Vergleich zum 3:1 gegen Aalen Törles Knöll auf der Bank Platz. In der Vierer-Mittelfeldreihe agierte Jost Mairose als zweiter defensiver Part neben Jopek. Die Kickers übernahmen wie zu erwarten schnell die Initiative. Die Balinger warteten mit einem 5-3-2-System auf ihre Umschaltmomente. Die aber unterbanden die Kickers lang erfolgreich und wurden ihrerseits schnell gefährlich. Christian Derflinger zog in der 3. Minute ab - knapp rechts vorbei. In der 25. Minute leitete er Björn Jopeks Kopfball stark ein. Doch der Sechser des OFC war zu überrascht, dass er im Strafraum völlig blank stand. Auch Dominik Wanner (40.) schoss knapp vorbei. Die Gastgeber fanden zweimal im souveränen Richter ihren Meister: Erst Müller mit einem Fallrückzieher (26.), dann Meiser mit einem Direktschuss (34.).

In der Pause nahm Schmidt zwei Wechsel vor: die unauffälligen Dominik Wanner und Jost Mairose machten Platz für Jakob Zitzelsberger und Lucas Hermes. Und die Kickers machten zunächst dort weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten: Sie übernahmen die Initiative - und hatten durch Derflingers Distanzschuss die erste große Chance. Doch Marcel Binanzer parierte stark (51.). Auch gegen Rafael Garcia (59.) war der bis dahin beste Balinger auf dem Posten.

Und dann passierte das, was dem OFC in dieser Saison zu oft passiert, vor allem auswärts. Die TSG kombinierte sich einmal schnell übers Feld - der OFC agierte zu passiv und schon stand Tobias Dierberger nach Hackenvorlage völlig frei und netzte ein. (60.).

Was folgte, war ein auf den ersten Blick ziemlich verzweifelter Versuch, die dritte Auswärtspleite im vierten Auftritt in der Fremde zu verhindern. Und dabei ging Trainer Alexander Schmidt ins Risiko, wechselte in Knöll, Hosiner und später auch noch Shako Onangolo drei weitere Offensivkräfte ein - und das sollte sich noch auszahlen. Onangolo steckte nach einem Einwurf durch zu Knöll, der flankte in der 83. Minute von rechts - und in der Mitte traf Hosiner freistehend per Flugkopfball - 1:1.

TSG Balingen - Kickers Offenbach 1:1 (0:0) TSG Balingen: Binanzer -Curda, Eisele, Vogler, Wöhrle, Müller (90.+2 Fritschi) - Kuhn, Vochatzer (90. Akkaya), Ramser - Meiser, Dierberger (82. Vegelin) Kickers Offenbach: Richter (2,5) - Breitenbach (3), Zieleniecki (2,5), Marcos (3) - Saric (3/61. Knöll/3). Jopek (3/67. Hosiner/2,5), Mairose (4/46. Zitzelsberger/4), Wanner (4/46. Hermes/4) - Derflinger (2), Lemmer (3,5), Garcia (3/79. Onangolo - ) Schiedsrichter: Fabian Schneider (Bad Neuenahr-Ahrweileler) - Zuschauer: 834 - Tore: 1:0 Dierberger (60.), 1:1 Hosiner (83.) - Gelbe Karte: - / Jopek (4), Knöll, Zitzelsberger