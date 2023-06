Becker soll bei Kickers Offenbach Druck und den nächsten Schritt machen

Von: Christian Düncher

Zugang Lucas Becker (links) und Kickers Offenbachs Sport-Geschäftsführer Christian Hock (rechts) arbeiteten bereits beim SV Wehen-Wiesbaden zusammen. © Hübner

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach vermeldet den nächsten Zugang: Torhüter Lucas Becker (21) kommt vom SV Wehen Wiesbaden - als Nummer zwei. Sport-Geschäftsführer Christian Hock sieht sich derweil bei der Personalplanung im Zeitplan

Offenbach – Die Sommerpause ist keine schöne Zeit für ungeduldige Leute. Dessen ist sich auch Christian Hock, der Sport-Geschäftsführer der Offenbacher Kickers, bewusst. Erst unlängst war ihm in einem Kurz-Interview, das der OFC für seine Social-Media-Kanäle produziert hatte, infolge der bei den Anhängern steigenden Unruhe die nicht ganz ernst gemeinte Frage gestellt worden, ob genug Akteure unter Vertrag stünden, um für die ersten Testspiele eine komplette Elf zu stellen.

Eine solche hatte man zu dem Zeitpunkt freilich längst zusammen. Mittlerweile nähern sich die Kickers Stück für Stück der vollen Personalstärke von 20 Feldspielern sowie drei Torhütern. „Der Plan war, dass der Kader zum Beginn des Vorbereitungsstarts zum Großteil stehen soll. Das wird auch passieren“, stellte Hock klar. Lediglich zwei Positionen wird man sich noch etwas länger offen halten.

Am Montag wird der neue Coach Christian Neidhart (54, zuletzt Waldhof Mannheim) die Mannschaft das erste Mal zum Training bitten und am Nachmittag bei einer Pressekonferenz Rede und Antwort stehen. Wer zu seinem Trainerteam zählen wird, ist aktuell noch unklar. Zumal der als Neidharts Assistent vorgesehene Max Mehring (zuletzt Wormatia Worms) Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen den Vorzug gegeben hat (wir berichteten). „Wir suchen mit Hochdruck nach einem Co- und einem Torwarttrainer“, sagt Hock, wirkt aber auch dabei total entspannt.

Das Torwart-Trio, mit dem die Kickers künftig planen, nimmt derweil Gestalt an. In Lucas Becker wurde nun die neue Nummer zwei präsentiert. In der Jugend war der 21 Jahre alte 1,93-Meter-Mann für Eintracht Frankfurt, den 1. FSV Mainz 05, den FSV Frankfurt und den 1. FC Nürnberg aktiv, ehe ihm 2021 beim SV Wehen Wiesbaden der Sprung zu den Profis gelang. Er ist beidfüßig und fällt unter die U23-Regel.

„Lucas Becker hat eine sehr gute Ausbildung in verschiedenen Nachwuchsleistungszentren von Erst- und Zweitligisten genossen“, sagt Hock, der das Talent aus der gemeinsamen Zeit beim SV Wehen Wiesbaden kennt. Dort habe er drei Jahre „dauerhaft auf hohem Niveau trainiert“. Jetzt gelte es, „den nächsten Schritt einzuleiten“. Becker soll Druck machen und sich Einsatzzeiten erkämpfen. Er versprach, Tag für Tag sein Maximum abzurufen.

Am Tag zuvor hatten die Kickers in Irwin Pfeiffer ihren ersten Zugang für die Offensive präsentiert. Hock, zuletzt für den 1.FC Magdeburg tätig, hatte den 24-Jährigen im Trikot von Germania Halberstadt dreimal live gesehen. Zweimal war er von ihm beeindruckt. Der Geschäftsführer Sport hofft, dass Pfeiffer zu einer positiven Überraschung wird. Dass Hock ein Gespür für Spieler mit brach liegendem Potenzial hat, zeigte er beim SV Wehen Wiesbaden. Unter anderem Robert Andrich, Manuel Schäffler, Phillip Tietz und Daniel-Kofi Kyereh kickten damals in der Landeshauptstadt und sind nun teilweise gestandene Erstliga-Profis.

Wie sich Becker und Pfeiffer entwickeln werden, bleibt abzuwarten. Sie sind erst mal Ergänzungen. Die potenziellen Leistungsträger werden in den nächsten Tagen präsentiert. Es ist also noch ein bisschen Geduld gefragt.

