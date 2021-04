Kickers Offenbach: Bei Jakob Lemmer platzt in Mainz der Knoten

OFC

+ © hübner Die endgültige Entscheidung auf der Bezirkssportanlage in Mombach. © hübner

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Christian Düncher schließen

Weitere schließen

Gleich zwei Tore schießt Jakob Lemmer von Kickers Offenbach beim 4:2 beim TSV Schott Mainz. Dabei war er davor nur selten zum Einsatz gekommen.

Offenbach – Auch für Matchwinner gibt es beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach keine Ausnahmen. Kurz nach dem 4:2 (0:0)-Erfolg beim TSV Schott Mainz war Doppeltorschütze Jakob Lemmer in der Kabine von den Mitspielern noch frenetisch mit „Jakob, Jakob“-Rufen gefeiert worden. Wenig später musste der 20-Jährige im wahrsten Sinne wieder als Wasserträger ran, beförderte eine Alu- sowie eine Getränkekiste zum Bus. So ist das eben als junger Ersatzspieler.

Dass er in seiner zweiten Saison bei den Profis immer noch weit unten in der Hierarchie steht, ist dennoch verwunderlich. Lemmer bringt nämlich eigentlich alles mit, um beim OFC auf der offensiven Außenbahn Stammkraft zu sein: Tempo, Spielwitz, Technik und Frechheit. Aber aus unterschiedlichen Gründen konnte er das nur selten zeigen.

Kickers Offenbach: Lemmer spielte in fünf Partien nur sechs Minuten

Zu Beginn der Saison hatten unter dem damaligen Kickers-Trainer Angelo Barletta zunächst die Zugänge Davud Tuma und Marcell Sobotta den Vorzug auf den offensiven Außenbahnen erhalten. Lediglich sechs Minuten lang spielte Lemmer in den ersten fünf Partien. Und als er bei der Partie in Freiburg die Gelegenheit bekam, sich mal etwas länger zu präsentieren, ging das nach hinten los. Zunächst vergab der Mann mit der Nummer 19 die Vorentscheidung, als er beim Stand von 2:1 alleine auf das Tor zulief, aber vorbei schoss. Im Gegenzug verursachte er den Elfmeter, der zum 2:2-Endstand führte. Lemmer erhielt in der anschließenden Partie gegen Bayern Alzenau zwar eine Chance über 90 Minuten, wirkte allerdings verunsichert. Später bremsten ihn Leisten- und Patellasehnen-Probleme aus, so dass er es bisher nur auf 199 Einsatzminuten bringt. Umso größer war nun die Freude beim Begabten nach dem persönlichen Befreiungsschlag. Keine 100 Sekunden war er auf dem Platz, als er aus der Distanz zum 3:2 traf. Eine Saisonpremiere und daher ein ungewohntes Gefühl für den jungen Mann, der erst verhalten, dann schreiend jubelte. Nach dem sehenswerten Tor zum 4:2 (erst den Abwehrspieler per Lupfer düpiert, dann den Torhüter aus spitzem Winkel überwunden) folgte ein Luftsprung mit geballter Faust.

„Wir haben richtig gewechselt“, scherzte Trainer Sreto Ristic, stellte jedoch zugleich klar: „Jakob hatte sich das verdient. Wir haben in den vergangenen Wochen immer gepredigt, dass jeder wichtig ist. Nun hat man es wieder gesehen. Es freut mich für Jakob und für die Mannschaft.“

Freude bei den Kickers: Starkes Spiel für die Offenbacher

Für Mathias Fetsch waren Lemmers Tore keine Überraschung. „Wir sehen ihn jede Woche im Training und wissen um seine Stärke. Diesmal hat er sie brutal eingebracht. Er hatte in den vergangenen Wochen und Monaten viele Probleme mit Verletzungen. Umso schöner ist es, dass er nun so ein Spiel abgeliefert und zwei Tore gemacht hat“, sagte der erfahrene Offensivmann: „Ich hoffe, dass er gesund bleibt und dort weitermacht, wo er in Mainz aufgehört hat.“

Vielleicht erhält Lemmer ja am Samstag (14 Uhr) im Heimspiel gegen den abgeschlagenen Letzten Eintracht Stadtallendorf eine Chance von Anfang an. Verdient hätte er es sich. Aber der gebürtige Gießener gibt sich weiterhin gewohnt zurückhaltend. Nach der Begegnung beim TSV Schott Mainz setzte Lemmer sein typisches spitzbübisches Lächeln auf und gab zu, beim ersten Treffer einfach draufgehalten zu haben. Vor dem zweiten Tor gingen ihm mehrere Ideen durch seinen Kopf. Letztlich sei er „einfach nur froh“, sich richtig entschieden zu haben. (Christian Düncher)