Kickers Offenbach: Sorge soll die Sorgen in der Defensive beheben

„Ich bin mit vollem Einsatz dabei", sagt OFC-Zugang Alexander Sorge (rechts, zuletzt Erzgebirge Aue). „Ich möchte alles wegverteidigen, niemanden an mir vorbeilassen." Kickers Offenbach habe „ein riesiges Potenzial".

Am letzten Tag der Transferperiode hat Kickers Offenbach einen erfahrenen Verteidiger verpflichtet, aber nicht den ebenfalls erhofften Stürmer

Offenbach – Die Wortspiele, die mit dem Namen des bislang letzten Zugangs der Offenbacher Kickers gemacht werden, sind Christian Hock natürlich bekannt. Allerdings will auch der Sport-Geschäftsführer des OFC nicht verhehlen, dass Alexander Sorge (30, zuletzt Erzgebirge Aue) geholt wurde, um beim Fußball-Regionalligisten die Sorgen in der Defensive zu beheben. Mit dem Innenverteidiger bekomme man „einen gestandenen Spieler, der mit seiner Qualität im Kopfballspiel und seiner Körperlichkeit die Abwehr weiter stabilisieren soll“, so Hock. „Mit ihm kompensieren wir den langwierigen Ausfall von Maximilian Rossmann.“ Zudem kann Kristjan Arh Cesen so wieder auf seine angestammte Position links hinten rücken.

Rossmann hatte sich vor einer Woche die Achillessehne gerissen. Er wurde schon operiert, wird aber mehrere Monate ausfallen. Sorge (1,94 Meter, 99 Drittligaspiele) ist ähnlich groß und erfahren. Er hat bereits am Freitag mit dem Team trainiert und könnte unter Umständen schon am Samstag (14 Uhr) bei Schott Mainz sein Debüt geben. Hock: „Wir haben alle Unterlagen fristgerecht eingereicht und müssen abwarten, ob er rechtzeitig auf der Spielberechtigungsliste landet.“

Sorge habe in seiner Geburtsstadt bei RB Leipzig eine „Topausbildung“ genossen, teilte der OFC mit. Mit Torwart Johannes Brinkies (FSV Zwickau) und Dimitrij Nazarov (Erzgebirge Aue) spielte er zusammen in der 3. Liga. Der Rechtsfuß, der in der Innenverteidigung auf beiden Seiten spielen kann, war zwischendurch auch für Türkgücü München aktiv. Für Aue kam er vergangene Saison 26 Mal zum Einsatz, stand in der Rückrunde aber nur noch dreimal in der Startelf und wurde vor Beginn dieser Saison aussortiert. „Er hat dort die komplette Vorbereitung mitgemacht und steht voll im Saft, das war uns wichtig“, betonte Hock.

Bei der Suche nach einem Stürmer muss der Sport-Geschäftsführer des OFC diesbezüglich hingegen wohl Abstriche machen. Man sei sich mit einem Kandidaten einig, sagte der 53-Jährige am Freitagmittag. „Es liegt nun an dessen Verein. Die Chancen stehen 50:50.“ Daraus wurde aber nichts. Nun gibt es noch die Möglichkeit, vertragslose Akteure zu verpflichten holen. Denen mangelt es allerdings an Spielpraxis.

