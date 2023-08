Beim Derby Eintracht gegen OFC: „Jeder soll sich frei bewegen können“

Von: Holger Appel

Große Gefühle. Die Profis der Kickers laufen den Fans auf der Waldemar-Klein-Tribüne entgegen. © hübner

Am Sonntag kommt es in der Regionalliga Südwest zum Spiel Kickers Offenbach gegen die U21 von Eintracht Frankfurt. Ein szenekundiger Polizist spricht im Interview über die Ansetzung.

Offenbach – Die Fans der Offenbacher Kickers und der Frankfurter Eintracht sind selten auf einer Wellenlänge. Das war schon vor mehr als 50 Jahren so, als die Vereine noch mit ihren ersten Mannschaften in Bundesliga-Punktspielen aufeinander getroffen sind. Zuletzt waren Fußball-Regionalligist Kickers und Bundesligist Eintracht in komplett unterschiedlichen Sphären unterwegs, im DFB-Pokal spielten sie zuletzt im August 2009 (3:0 für die Eintracht am Bieberer Berg) gegeneinander. Am Sonntag, 16 Uhr, erwarten die Kickers Aufsteiger Eintracht U21 am dritten Spieltag der Regionalliga Südwest, eineinhalb Stunden später steht das Derby in der Bundesliga Eintracht gegen Darmstadt 98 auf dem Programm. Auch diese Fangruppen sind sich alle andere als wohl gesonnen. Thomas Hantzsche, im Fußballkreis Offenbach einst als Spieler (u.a. Hainstadt, Weiskirchen) und Trainer bekannt, zählt zu den szenekundigen Beamten und zu den Koordinatoren dieses Großkampftages für die südhessische Polizei.

OFC vor brisantem Duell: Am Sonntag steht für die Eintracht gleich zwei Derbys an

Thomas Hantzsche, was waren Ihre ersten Gedanken, als Ihnen klar war, was da am 20. August für Derbys auf dem Programm stehen?

Das Fußballerherz sagt, besser geht es nicht. Aus polizeilicher Sicht war sofort klar, an diesem Sonntag kommt einiges an Arbeit auf uns zu.

Wann gab es denn so ein Derbywochenende zuletzt? Wie waren die Erfahrungen?

Wenn ich mich recht erinnere, gab es das letzte Derby gegen Eintracht Frankfurt II in der Saison 13/14. Das Heimspiel am Bieberer Berg verlief nach einem 1:0-Sieg völlig ruhig. In Frankfurt am Bornheimer Hang war es brisanter. Beide Fanlager hatten nach der Begegnung versucht, auf dem Spielfeld aufeinanderzutreffen.

Große Kulisse. Die Fans der Eintracht beim DFB-Pokalfinale 2023 in Berlin. © hübner

Am Sonntag ist in Frankfurt, Darmstadt und Offenbach großer Einsatztag der Polizei

Was bedeuten diese Ansetzungen der hessischen Derbys für Sie und Ihre Kollegen? Wie lange dauert es, so etwas vorzubereiten?

Wenn die drei wichtigsten Mannschaften aus dem Rhein-Main-Gebiet aufeinandertreffen, ist für alle Kollegen aus Darmstadt, Frankfurt und hier in Offenbach ein großer Einsatztag. Alle Eventualitäten müssen eingeplant werden. Von friedlich und ruhig bis zu möglichen Auseinandersetzungen der verschiedenen Fanlager. Die Vorbereitungen bei diesen Derbys beginnen schon vier bis fünf Wochen vor dem Spieltag. Im Einklang mit dem Veranstalter und den Ordnungsdiensten werden im Vorfeld bereits die Planungen für den Spieltag besprochen.

Wie viele Kollegen aus Ihrem Team werden an diesem Sonntag Dienst schieben, wo auch immer sie eingesetzt werden?

Unser Team besteht aus mehreren hauptamtlichen szenekundigen Beamten. An diesem Derby-Tag werden wir von eingearbeiteten Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls Szenekenntnisse haben, tatkräftig unterstützt. Natürlich besteht hier eine enge Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Frankfurt und Darmstadt, um auf alle Möglichkeiten, die der Spieltag hergibt, bestmöglich vorbereitet zu sein.

Regionalliga-Spiele der Offenbacher Kickers sind sonst meist samstags um 14 Uhr. Warum dieses Mal nicht?

Die Spieltagsplanung und die Entscheidung über die Ansetzung der Anstoßzeit liegen ausschließlich bei der Regionalliga Südwest. Mit der auch für uns ungewöhnlichen Uhrzeit des Spielbeginns und der zeitversetzten Partie in Frankfurt können wir jedoch aus polizeilicher Sicht gut leben.

OFC gegen Eintracht zuerst: Zwei hessische Derby innerhalb eineinhalb Stunden

Welchen Sinn macht diese Terminierung der hessischen Derbys binnen eineinhalb Stunden an diesem Sonntag aus Ihrer Sicht? Was ist der Vorteil, was der Nachteil?

Die Begegnungen an einem Tag und zeitversetzt auszutragen, könnte dazu beitragen, dass ein Aufeinandertreffen beider Fanlager vermieden werden könnte.

Thomas Hantzsche Polizist, Fußballkenner © 5VISION.NEWS

Über Thomas Hantzsche Alter: 55 Jahre

Lieblingsverein: FC Barcelona

Vereine als Amateurfußballler: Spvgg. Hainstadt, Kickers Offenbach II, SV Jügesheim, Bayern Alzenau, Sportfreunde Seligenstadt, Spvgg. Weiskirchen

Vereine als Trainer: Kickers Offenbach (Jugend), JFC Frankfurt (Jugend), Spvgg. Hainstadt, Gemaa Tempelsee, Fortuna Offenbach, TuS Froschhausen

Welchen Einfluss konnte die Polizei auf diese Terminierung nehmen?

Seitens der Polizei können wir lediglich Vorschläge an den Verband herantragen. Die finale Entscheidung zur Ansetzung der Begegnung liegt aber beim Verband beziehungsweise der DFL.

Offenbachs Kreisfußballwart Jörg Wagner hat angekündigt, dass rund um das Derby an diesem Sonntag keine Amateurspiele auf den Plätzen am Wiener Ring und am Bierbrauerweg stattfinden dürfen. Was halten Sie davon?

Wir sind natürlich mit Kreisfußballwart Jörg Wagner bei Begegnungen dieser Art im engen Austausch. Es ist absolut vernünftig, die Spiele der Amateure zu verlegen. Zusätzliche Spiele und auch Anhänger würden zusätzliche Unruhe und zusätzliches Verkehrschaos verursachen. Zudem ist der Parkplatz am Bierbrauerweg bei Spielen des OFC für Gästefans vorgesehen.

Derby OFC gegen Eintracht: Tipps von der Polizei für die Fans

Welche Orte sollte man an diesem Sonntag als „normaler Fan“ meiden?

Unser Ziel ist es, dass jeder Fan sich frei bewegen kann und soll. Unser Job ist es, für Sicherheit zu sorgen.

Was wären für Sie die optimalen Ergebnisse? Wann ist dieser Sonntag für Sie gut verlaufen?

Wenn wir als Resümee am Sonntagabend sagen können, es war ein tolles Spiel mit vielen Fans im Stadion und alles war friedlich.

Das Gespräch führte Holger Appel