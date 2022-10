Bereit für die nächste Sensation

Von: Patrick Leonhardt

Besonderes Wiedersehen für Daniel Henrich. Der frühere OFC-Spieler trifft im Hessenpokal mit Türk Gücü Friedberg auf seinen Ex-Klub und will dabei helfen, vor lautstarker Kulisse für eine Sensation zu sorgen.

Friedberg – Manchmal sieht man sich doch schneller wieder, als man denkt. 2018 warf Außenseiter SC Hessen Dreieich die Offenbacher Kickers im Duell zweier Fußball-Regionalligisten mit einem 2:1-Sieg im Achtelfinale aus dem Hessenpokal. Danny Klein erzielte beide Treffer für den SC Hessen, Mittelfeldspieler Daniel Henrich wurde nach der Pause auf Seiten der Dreieicher eingewechselt. Am Mittwoch (19.30 Uhr) trifft er im Hessenpokal mit Türk Gücü Friedberg, Tabellenzweiter der Hessenliga, wiederum im Achtelfinale, erneut auf den OFC, für den der heute 31-Jährige in der Jugend kickte und zwischen 2010 und 2012 neunmal in der 3. Liga zum Einsatz kam, ehe er 2013 zur U23 des FSV Frankfurt wechselte. Weitere Stationen Henrichs waren der 1. FC Eschborn, SC Hessen (2016 bis 2019), FC Eddersheim und seit Juli 2021 Türk Gücü Friedberg.

„Ich habe mich natürlich gefreut, dass wir auf meinen alten Verein treffen, für den ich so lange gespielt habe“, sagt Henrich, „das ist immer etwas Besonderes. Der OFC war das beste Los, das ich mir und der Verein sich wünschen konnte.“

Natürlich erinnert sich Henrich an die Pokal-Überraschung mit dem SC Hessen: „Ganz glücklich war ich nicht, dass ich auf der Bank saß, aber der Trainer hatte es mir erklärt.“ Trainer in Dreieich war zu diesem Zeitpunkt der ehemalige Nationalspieler Rudi Bommer und der SC Hessen kämpfte in der Regionalliga Südwest um den Klassenerhalt. Beim 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart II am Wochenende zuvor hatte Henrich noch 90 Minuten gespielt, eine Woche später stand gegen den FSV Frankfurt das nächste richtungweisende Spiel an. Also ließ Bommer unter der Woche seine Startformation kräftig rotieren, tauschte gleich sieben Mann aus. „Wir hatten damals eine schwierige Situation, das war okay“, erzählt Henrich. Der Fokus der Dreieicher lag ganz klar auf dem Abstiegskampf.

Am Mittwoch mit Türk Gücü Friedberg kann sich Daniel Henrich verstärkt auf das Pokalspiel konzentrieren. Zwar liegt auch der Fokus der Wetterauer auf dem Liga-Alltag in der Hessenliga, aber nach einem kleinen Tief mit drei Niederlagen hintereinander „sind wir mit drei Siegen wieder gut unterwegs“, sagt Henrich. Als Tabellenzweiter stehen die Friedberger – in der vergangenen Saison noch in der Abstiegsrunde vertreten – voll im Soll, Meisterschaft und Aufstieg sind nicht das erklärte Ziel der Wetterauer – vor allem aufgrund der fehlenden Infrastruktur. „Das Pokalspiel ist ein Highlight und eine sehr gute Chance für den Verein, sich zu präsentieren“, sagt Daniel Henrich, „die Vorzeichen sind klar, der OFC ist Favorit. Aber wir wollen eine echte Pokalstimmung erzeugen und für eine Sensation sorgen.“

Ein weiterer ehemaliger Dreieicher im Friedberger Trikot ist Toni Reljic (29), der von 2016 bis 2022 beim SC Hessen spielte. Mit 13 Toren ist Reljic aktuell der zweitbeste Torschütze in der Hessenliga. Beim Pokalspiel 2018 kam er allerdings nicht zum Einsatz. Wenige Tage zuvor im Punktspiel gegen den VfB Stuttgart II hatte der offensive Mittelfeldspieler beim 2:1-Sieg noch einen Treffer erzielt, fiel aber im Pokalspiel der umfangreichen Rotation von Rudi Bommer zum Opfer.

Mit dem SC Hessen Dreieich sorgte Daniel Henrich (rechts) schon mal für eine Hessenpokal-Überraschung und warf Kickers Offenbach aus dem Wettbewerb. Mit Türk Gücü Friedberg trifft er erneut auf seinen Ex-Klub. © hartenfelser