Beschämende Vorstellung von Kickers Offenbach in Fulda

Von: Christian Düncher

Standpauke nach einer indiskutablen Vorstellung: Die OFC-Spieler mussten sich in Fulda einiges von den mitgereisten Fans anhören. Am Ende gab es auch aufmunternde Worte. Aber über den Aufstieg müssen die Kickers in der bei der 1:3-Pleite gezeigten Leistung nicht nachdenken. © Hübner

Wiedergutmachung für das 0:0 gegen Kassel wollte Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach im Spiel bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz zeigten. Stattdessen bot der OFC eine Darbietung, die nicht nur Geschäftsführer Matthias Georg als unterirdisch empfand, und verlor nach Führung mit 1:3.

Fulda – Wortlos, ratlos, fassungslos: Mit einer indiskutablen Leistung haben die Offenbacher Kickers in der Fußball-Regionalliga Südwest erneut eine Steilvorlage von Spitzenreiter SSV Ulm 1846 (1:2 gegen Bahlingen) ungenutzt gelassen und sich bei der 1:3 (1:3)-Pleite bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz in einer Verfassung präsentiert, die viele Fragen aufwirft. „Es ist schwer, Erklärungen zu finden“, sagte Geschäftsführer Matthias Georg kurz nach der Partie. Auch ihm ist klar: Angesichts einer solchen Darbietung verbietet es sich aktuell, Gedanken an den Aufstieg zu verschenken. „Wir brauchen derzeit nicht auf andere Ergebnisse zu schauen“, sagte er und sprach von einem fast kollektiven Versagen. Bis auf Rafael Garcia und Torschütze Mike Feigenspan hätten alle Akteure eine „unterirdische Leistung“ gezeigt. „Dafür kann man sich nur entschuldigen.“

Die Spieler waren zumindest einsichtig und äußerten sich ähnlich. „Wir müssen uns schämen und uns entschuldigen“, sagte OFC-Publikumsliebling Maik Vetter. Er nannte die gezeigte Leistung „kickers-unwürdig“. Dabei war es für den OFC gut losgegangen. Die Gäste hatten die Partie anfangs im Griff und kamen über ihre linke Seite immer wieder zu guten Aktionen. Nachdem Garcia zweimal an Fuldas Torhüter gescheitert war, bereitete er die Führung vor. Nach seinem Querpass traf Feigenspan zur Offenbacher Führung (23.). Das erste Tor für den Winterzugang.

Der OFC hatte zu diesem Zeitpunkt bereits einmal gewechselt. Jakob Zitzelsberger, für den erkrankten Maximilian Rossmann (Erkältung) in die Startelf gerückt und selbst leicht angeschlagen, wirkte von der ersten Minute an verunsichert, war zudem gelb-rot-gefährdet. Kickers-Trainer Ersan Parlatan nahm ihn vom Platz „um ihn und uns zu schützen“. Dafür kam Jost Mairose. Der gelernte Mittelfeldspieler übernahm den Part rechts hinten in der Dreierkette. Aber es wurde nicht besser. Im Gegenteil. Ein schnell ausgeführter Einwurf führte zum 1:1 (30.). Wenig später klärten die Kickers nicht richtig und der Ex-Offenbacher Moritz Reinhard traf zum 2:1 (34.). Doch damit nicht genug: 1:1-Torschütze Marius Löbig, ebenfalls einst für den OFC am Ball, tanzte durch die Offenbacher Abwehr und traf zum 3:1 (37.).

„Das ist schwer in Worte zu fassen“, sagte Parlatan. „Bei drei Gegentoren, die man in gewisser Weise selbst verschuldet, muss man sich über so eine Leistung nicht wundern. Anstatt nach dem 1:0 in Ruhe weiterzuspielen, haben wir wie eine Schülermannschaft agiert und sehr naiv und sehr schlecht verteidigt. Trotz unserer Erfahrung und Qualität waren wir kopflos. Fulda hat auch in der Höhe verdient gewonnen.“ Es war der erste Pflichtspielsieg des Jahres für den Aufsteiger.

Mit den Umstellungen in der Defensive wollte Parlatan die Pleite nicht erklären. „Das wäre zu einfach und ein Alibi. Ich erwarte von allen, dass sie ihre Leistung auf den Platz bringen. Das haben wir nicht geschafft. Teilweise sah es so aus, als ob wir überfordert gewesen wären“, ging der OFC-Coach mit seiner Mannschaft hart ins Gericht. Eine Erklärung für die erschreckend schwache Darbietung hatte aber auch er zunächst nicht: „Wir werden die Spieler zurechtweisen. So etwas darf nicht passieren“, stellte Parlatan klar. Er fordere „Konzentration, Ernsthaftigkeit und Professionalität“, alles sei jedoch „nicht der Fall gewesen“. Drastische Worte nach der siebten Saisonniederlage. Mit weiterhin 48 Zählern fiel der OFC auf den fünften Rang zurück, fünf Zähler hinter Tabellenführer Ulm, Aber auf den müssen die Kickers derzeit wahrlich nicht schauen.

