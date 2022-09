Bewährungschance gegen Aalen

Von: Jörg Moll

„Es wäre Blödsinn, sofort wieder zu wechseln“: Maximlian Engl (rechts) erhält vorerst das Vertrauen als neue Nummer eins der Kickers. © Hübner

Zwei Torhüter auf Augenhöhe stehen Kickers-Trainer Alexander Schmidt zur Verfügung. Zumindest gegen den VfR Aalen wird Maximilian Engl den Vorzug erhalten. Ein neuer Innenverteidiger muss sich hingegen noch gedulden.

Offenbach – Die T-Frage beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach hat Alexander Schmidt ohne zu zögern beantwortet. „Maximilian Engl wird spielen“, sagt der Trainer vor dem Heimspiel gegen den VfR Aalen an diesem Samstag (14 Uhr). Schmidt wird also an seinem Torwarttausch, den er vor der Partie in Nöttingen gegen den SGV Freiberg vorgenommen hatte, festhalten.

„Wir haben zwei junge Torhüter, da war es klar, dass es keine ganz klare Nummer eins im Tor geben wird“, erklärt Schmidt. David Richter, in den ersten fünf Pflichtspielen inklusive DFB-Pokal gesetzt, habe einen kleinen Bonus gehabt aufgrund seiner Einsätze in der zweiten Halbserie der vergangenen Spielzeit. Doch spätestens mit der Verpflichtung von Engl, zuvor beim FC Augsburg II in der Regionalliga Bayern im Einsatz, war die Konkurrenzsituation neu zu bewerten. „Beide Torhüter sind auf Augenhöhe“, sagt Schmidt, der aber bis auf Weiteres an Engl festhalten wird.

Korb erstmals für Aalen gegen Heimatverein OFC am Ball Für Sascha Korb wird es eine Premiere sein: Erstmals seit seinem Wechsel zum VfR Aalen im Juli 2021 wird der gebürtige Offenbacher wieder gegen seinen Herzensverein auflaufen. Der 29-Jährige, als zentraler defensiver Mittelfeldspieler beim früheren Zweitligisten gesetzt, hatte in den vergangenen Partien jeweils verletzt gefehlt. Wäre es nach Korbs Wunsch gegangen, hätte er am Samstag im OFC-Trikot gegen Aalen gespielt. Im Sommer hatte er beim VfR um die Freigabe gebeten, nachdem er von einem Interesse seines Heimatvereins gehört hatte. Die Aalener lehnten das ab - und beschieden damals auch eine Anfrage der Kickers eindeutig. Mittlerweile hat sich Korb damit arrangiert. „Er spielt eine Hauptrolle in unseren Planungen“, betont VfR-Geschäftsführer Giuseppe Lepore. jm

Daran änderte auch der unglückliche Einstand des einst auch bei Türkgücü München in der 3. Liga unter Vertrag stehenden Engl gegen Freiberg nichts, als er einen Schuss von der Mittellinie nicht mehr zu fassen bekam. „Da sah er unglücklich aus“, stellte Schmidt klar: „Aber ansonsten hat er solide gespielt.“ Und sich so eine zweite Bewährungschance verdient, denn: „Es wäre Blödsinn, sofort wieder zu wechseln. Schmidt ist tunlichst daran gelegen, weitere Verunsicherung im Team zu vermeiden. Mit dem durchaus diskutablen Tausch hatte er ohnehin schon für viele Diskussionen im Umfeld des Klubs ausgelöst. So oder so: Auf den Schultern des 24 Jahre alten Engl wird gegen den bisherigen Tabellenfünften VfR Aalen, der zwei Zähler mehr als der OFC (7) auf dem Konto hat, eine mächtige Last lagern. Vor großer Kulisse wird er das Vertrauen des Trainers und des Torwarttrainers Sascha Rausch (Schmidt: „Wir haben das gemeinsam entschieden“) rechtfertigen müssen.

Innenverteidiger Rossmann fehlt noch die Fitness.

Bislang hatte Engl nur in Testspielen sein Potenzial angedeutet. In der Sommervorbereitung hatte er beim 2:1 bei den Würzburger Kickers und beim 3:0 gegen den TSV Aubstadt starke Leistungen gezeigt, vor allem bei Eins-gegen-Eins-Situationen. Auch als mitspielender Torwart wird er gegen Aalen gefragt sein.

Als spielstarker Innenverteidiger ist Maximilian Rossmann verpflichtet worden. Doch der 27-Jährige, seit Juli vereinslos, wird am Samstag maximal einen Platz auf der Bank einnehmen. „Er hatte zuletzt kein Mannschaftstraining, zudem fehlt ihm die Wettkampfpraxis“, erklärt Schmidt: „Richtig fit wird er in zehn bis 14 Tagen sein.“ Und Fitness ist eine zentrale Eigenschaft, die der bevorzugte Spielstil an Alexander Schmidt voraussetzt. „Wir wollen an die Leistungen aus den Heimsiegen gegen Hoffenheim II (5:2) und FSV Frankfurt (3:1) anknüpfen“, betont der OFC-Coach: „Wenn wir uns auf uns fokussieren und die Energie auf den Platz bringen, bin ich sehr positiv.“ Der Blick in die jüngere Vergangenheit dürfte ebenfalls Selbstvertrauen geben: In den letzten drei Vergleichen mit Aalen ging der OFC dreimal als Sieger vom Platz - bei 8:0 Toren. Vor allem Maximlian Engl wird einiges dafür tun, dass die Null dieses Mal steht - zum ersten Mal in dieser Saison.