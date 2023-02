Blitztor bringt Kickers Offenbach ins Halbfinale

Von: Christian Düncher

Offenbacher Jubel nach der frühen Führung: Torschütze Lucas Hermes (Zweiter von links) und Vorlagengeber Semir Saric (rechts) feiern mit Dejan Bozic und Almin Mesanovic. © hübner

Ein Tor nach zwei Minuten hat dem ersatzgeschwächten Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach gereicht, um sich ins Halbfinale des Hessenpokals zu kämpfen. Beim 1:0-Sieg bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz trumpfte ein 19-jähriges OFC-Talent auf.

Fulda – Lucas Hermes hat Titelverteidiger Kickers Offenbach mit einem Blitztor (2.) nach einem „perfekten Konter“ ins Halbfinale des Fußball-Hessenpokals geschossen. Der OFC setzte sich beim Regionalliga-Rivalen SG Barockstadt Fulda-Lehnerz mit 1:0 (1:0) durch und feierte damit einen gelungenen Start in die Restsaison. Trainer Ersan Parlatan war zufrieden, aber auch „sehr erleichtert“, wie er zugab.

„Wir haben nie darüber gemeckert, dass uns viele Spieler fehlen. Die Jungs haben es gut gemacht. Der Sieg war wichtig, damit wir in Ruhe arbeiten können.“

Die Kickers traten mit dem letzten Aufgebot an. Auf der Bank saßen in Roko Mrvelj (U19) sowie Damjan Balic (U21) zwei Talente aus dem Leistungszentrum und darüber hinaus Michael Zadach als dritter Torhüter. „Wir sind eine Mannschaft und wollten uns auch als solche präsentieren“, erklärte Parlatan, der neben Maik Vetter (Muskelfaserriss), Christian Derflinger (Sehnenentzündung) und Dominik Wanner (Trainingsrückstand nach muskulären Problemen) kurzfristig auch auf Mittelfeldstratege Björn Jopek (Ziehen im Oberschenkel) und Jost Mairose (war im Abschlusstraining mit dem Fuß umgeknickt) verzichten musste. Der 45-Jährige reagierte auf die Personalsorgen mit einer taktischen Umstellung, ließ sein Team erstmals in seiner Amtszeit im 3-5-2 agieren - mit Julian Albrecht (21) und dem noch für die A-Jugend spielberechtigten Almin Mesanovic (19) auf den Halbpositionen im Mittelfeld. Mesanovic stand bei den Profis erstmals in der Startelf und machte seine Sache - bis auf einen Ballverlust in der ersten Minute - „überragend“, so Parlatan. „Er hat gezeigt, dass er ein Kandidat ist, der in die Startelf gehört.“

Die spielentscheidende Szene ereignete sich bereits in der zweiten Minute. Nach zwei Halbchancen rückte Fulda bei einer Standardsituation zu weit auf und wurde von den Kickers ausgespielt. Vom eigenen Strafraum aus schickte Vincent Moreno mit einem langen Pass Semir Saric auf die Reise. Nach dessen Querpass musste Lucas Hermes am langen Pfosten nur einschieben - 1:0. „Das war ein perfekter Moment, super zu Ende gespielt“, freute sich Parlatan. Dejan Bozic (2) und Moreno vergaben bis zur Pause weitere Chancen. So blieb es spannend. Durchgang zwei hätte beinahe ebenfalls mit einem schnellen Tor begonnen, aber der Ex-Offenbacher Moritz Reinhard vergab am langen Pfosten den Ausgleich. In der Endphase scheiterte er zudem per Kopfball am stark reagierenden David Richter, der auch den Nachschuss von Jonas Pfalz parierte.

Im Halbfinale treffen die Kickers im FSV Frankfurt erneut auf einen Ligarivalen. Laut Turnierbaum haben die Bornheimer Heimrecht. Rahmentermin ist der 21. März. Weil am 24. März die U21-Auswahl des DFB in der PSD-Termin-Arena spielt, ist aber von einer Verlegung auszugehen. Bereits am 5. März (13 Uhr) ist der OFC im ersten Ligaspiel des Jahres beim FSV zu Gast. Die Kickers hoffen, dass Jopek bis dahin wieder einsatzbereit ist. Auch Wanner und Vetter, dessen Verletzung sich als nicht so schwerwiegend herausstellte, könnten dann eventuell wieder in das Aufgebot rutschen.

SG Barockstadt Fulda-Lehnerz: Wolf - Gaudermann, Grösch, Frey, Hillmann (83. Lüdke) - Tavares (58. Ziga), Schaaf - Owusu, Pomnitz, Reinhard - Rummel (53. Pfalz/83. Siakam)

Kickers Offenbach: Richter - Breitenbach, Zieleniecki, Rossmann - Moreno, Mesanovic, Saric (90. Onangolo), Albrecht, Marcos - Hermes (86. Hosiner), Bozic (66. Feigenspan)

SR: Marcel Rühl (Erda) - Z: 2600 - Tor: 0:1 Hermes (2.) - Gelbe Karte: Schaaf / Zieleniecki, Mesanovic

