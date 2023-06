Boysens Freundschaftsdienst für Kickers Offenbach

OFC

+ © - Hans-Jürgen Boysen war dreimal Trainer beim OFC. Künftig wird er seine Expertise im Aufsichtsrat einbringen. © -

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Christian Düncher schließen

Weitere schließen

Ex-Aufstiegstrainer Hans-Jürgen Boysen übernimmt bei Kickers Offenbach nach 14 Jahren zum vierten Mal ein Amt. Er sitzt künftig im Aufsichtsrat. Der 66-Jährige leiste einen Freundschaftsdienst ohne Eigeninteresse, betont Präsident Joachim Wagner.

Offenbach – Sein Name steht bei Kickers Offenbach für die erfolgreichste Phase der jüngeren Vereinshistorie: Unter Hans-Jürgen Boysen als Trainer stieg der OFC zuletzt in die 2. Bundesliga auf: 1999 sowie 2005. Insgesamt war er dreimal als Coach am Bieberer Berg tätig, zuletzt 2009. Aus seiner Liebe zu den Kickers hat Boysen nie einen Hehl gemacht, auch nicht als Trainer gegnerischer Mannschaften.

Erst kürzlich war er bei einem Heimspiel als Zuschauer im Stadion. Nun wird der 66-Jährige ein offizielles Amt bei dem Club übernehmen, den er als Trainer in 201 Pflichtspielen betreut hatte.

Wie unsere Zeitung erfuhr, wird Boysen, der gerade eine Motorradtour durch die USA macht, künftig seine Expertise als Mitglied des Aufsichtsrats der Profi GmbH des OFC einbringen. Das bestätigte Kickers-Boss Joachim Wagner auf Anfrage. Es gebe ab und zu Situationen, in denen das Kontrollorgan fachliche Ratschläge brauche, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können, sagte der Vereinspräsident und Aufsichtsratsvorsitzende. Boysen sei dafür bestens geeignet. Er kennt den Club, verfügt laut Wagner über eine „sehr hohe Reputation“, müsse „keinem etwas beweisen“ und handele „ohne Eigeninteresse“.

Zuletzt hatte sich die Vereinsführung unter anderem von Alfred Kaminski, dem damaligen Leiter des Leistungszentrums, beraten lassen, der zwei Mal als Interimscoach eingesprungen war und zugegeben hatte, diese Rolle gerne dauerhaft ausüben zu wollen. Dazu kam es bekanntlich nicht. Der OFC trennte sich stattdessen ganz von dem 59-Jährigen.

Boysen sei hingegen keiner, der auf den Trainerposten schiele, so Wagner. Er mache das aus reiner Freundschaft zum OFC und „würde das für keinen anderen Verein tun“. Der einstige Kickers-Coach sei auch „kein Aufpasser“ für den neuen Geschäftsführer Sport, Christian Hock. Im Gegenteil. Beide kennen sich laut Wagner „sehr gut“ und sind unregelmäßig im Austausch. Unter anderem hat das Duo Hock und Boysen vor der Entscheidung, Christian Neidhart (zuletzt SV Waldhof Mannheim) als Trainer zu verpflichten, miteinander gesprochen. Boysen ist gebürtiger Mannheimer, war unter anderem für den VfR Mannheim aktiv und hat seinen Lebensmittelpunkt inzwischen in Großaspach. Er werde aber nicht aus der Ferne agieren, sondern sich möglichst viele OFC-Spiele ansehen, stellte Wagner klar. Boysen nehme den Posten „ernst, wird sich aber im Verein in keine sportlichen Dinge reinhängen“. Es sei denn, er wird im Aufsichtsrat um eine Einschätzung gebeten.

Die Bekanntgabe der Personalie Boysen passt optimal zum für kommenden Montag geplanten Start des Dauerkarten-Verkaufs, über den bald informiert wird. Ab nächster Woche sollen dann auch die ersten Zugänge bekannt gegeben werden. Die Gespräche und Verhandlungen sind längst am Laufen.

Von Christian Düncher