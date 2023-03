Kickers erkämpfen in Unterzahl 2:1 gegen Balingen

Von: Holger Appel

Teilen

Ehemalige Mitspieler und Weggefährten gedenken dem am 12. Februar überraschend verstorbenen früheren OFC-Stürmer Suat Türker. © hübner

Die Offenbacher Kickers haben am Freitagabend das Verfolgerduell in der Fußball-Regionalliga Südwest gegen die TSG Balingen dank einer großen Energieleistung 2:1 (1:0) gewonnen. Sie zeigten sich in der Anfangsphase deutlich besser als zuletzt bei der 0:2-Pleite in Aalen. Ab der 28. Minute waren sie jedoch in Unterzahl nach einer unnötigen Ampelkarte für Björn Jopek. Ab dann überzeugten sie mit großem Kampfgeist.

Offenbach – OFC-Trainer Ersan Parlatan haderte wegen der Ampelkarte, sprach über „fehlendes Fingerspitzengefühl“ beim Schiedsrichter. Er lobte aber seine Mannschaft zu Recht: „Wir haben unseren Matchplan überragend umgesetzt, waren bis zum Platzverweis dominant und haben in Unterzahl bravourös verteidigt. Wir haben alles reingeworfen und können stolz auf diese tolle Mannschaft sein.“

Die Kickers rücken mit dem dritten Sieg im vierten Regionalligaspiel 2023 zumindest bis zum Samstag wieder auf den zweiten Tabellenplatz vor. Sie haben nach 24 Spieltagen 46 Punkte gesammelt, treten nun am Samstag, 1. April, beim FC Homburg (44 Punkte) an.

Vor der Partie gedachten mit den rund 6000 Fans 50 ehemalige Spieler des OFC dem am 12. Februar verstorbenen früheren Stürmer Suat Türker (46). Ehemalige Offenbacher wie Türkers zu denkwürdigen Zweitligazeiten kongenialer Sturmpartner Regis Dorn, Torwart Cesar Thier, Verteidiger Niko Bungert, die Mittelfeldstrategen Steffen Haas und Stephan Sieger, Kapitän Ramazan Yildirim oder der linke Außenbahnflitzer Thorsten Judt trugen gemeinsam ein von der Szene Offenbach beim Hessenpokalspiel in Fulda erstmals gezeigtes Banner über den Rasen. Sie sorgten angesichts dieses traurigen Anlasses für Gänsehautmomente auf dem Bieberer Berg. Aus den Boxen dröhnte „You’ll never walk alone“, die Hymne des FC Liverpool, auf der Anzeigentafel waren viele Bilder mit Suat Türker zu sehen.

Im anschließenden Spiel gegen die Balinger, die in den ersten Partien 2023 dreimal Unentschieden gespielt hatten (0:0 in Fulda, 2:2 in Homburg, 2:2 gegen Kassel), waren die Gastgeber von Beginn an gut dabei. Trainer Ersan Parlatan hatte vier Wechsel vorgenommen, setzte auf Maximilian-Christian Rossmann, Philipp Hosiner, Jost Mairose und Mike Feigenspan.

OFC-Stürmer Dejan Bosic versuchte sich früh mit einem Fallrückzieher, blieb aber hängen. Vincent Moreno Giesel scheiterte aus spitzem Winkel an Balingens Torwart Binanzer. Feigenspan traf aus 18 Metern die Latte (18.). Das 1:0 lag in der Luft und fiel nur drei Minuten später. Jayson Breitenbach lief unbedrängt durch die Balinger Hälfte und traf. Die verdiente Führung der Kickers. Kurz darauf waren sie in Unterzahl. Jopek verhinderte zunächst im Mittelfeld das schnelle Ausführen eines Balinger Freistoßes, sah die Gelbe Karte und beging in der nächsten Aktion ein Foulspiel. Gelb-Rot. Schiedsrichter Brombacher und Balingens Akkaya hatten anschließend keine guten Karten mehr beim Kickers-Anhang.

Ausgelassener Torjubel: Mike Feigenspan (links) freut sich mit Jayson Breitenbach über das 1:0. © hübner

Nach dem Wechsel setzten die Kickers, nun mit Semir Saric und Lucas Hermes, auf schnelle Konter. OFC-Torwart David Richter war in der 53. Minute gefordert, parierte gegen Kuhn. Dann setzten die Kickers zum nächsten Konter an. Saric lief und lief und lief - und wurde im gegnerischen Strafraum unfair gebremst. Breitenbach verwandelte den fälligen Strafstoß zum 2:0 (56.). Doch Balingen kam zurück. Nach einem langen Pass überwand Aron Viventi den zu weit aus seinem Tor geeilten Richter (68.). Das große Zittern begann. Hermes verpasste noch eine dicke Konterchance, Richter verhinderte mit einer Glanzparade gegen Schmitz den Ausgleich. Die Fans feierten ihre Mannschaft bis zum Abpfiff.

2:1 - ein passendes Geschenk auch für Ramon Berndroth. Der Scout der Kickers feierte am Freitag seinen 71. Geburtstag. Er war vor rund 20 Jahren Türkers erster Trainer beim OFC.