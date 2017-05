Bryan Gaul verlässt Kickers Offenbach am Saisonende

Offenbach/Elversberg - Bryan Gaul wird in der nächsten Saison nicht mehr bei Kickers Offenbach spielen. Er schließt sich dem SV Elversberg an.

Die Offenbacher Kickers müssen in der kommenden Saison einen ihrer wichtigsten Spieler ersetzen: Bryan Gaul schließt sich dem Ligakonkurrenten SV Elversberg an. Dies gab der Tabellenzweiten der Fußball-Regionalliga Südwest heute bekannt. Der 27-jährige Gaul erhält einen ligaunabhängigen Zweijahresvertrag bis Sommer 2019 - also gültig für Regional- und 3. Liga. Bei den Kickers läuft der Vertrag des US-Amerikaners am Saisonende aus, eine Ablöse erhalten die Offenbacher deshalb nicht. Abgesehen von zwei Sperren stand Gaul in jeder Ligapartie für den OFC von Beginn an und über die volle Spieldauer auf dem Platz - mal wie am Saisonanfang in der Sturmspitze, mal in der Abwehr und im defensiven Mittelfeld. Dabei überzeugt der in Naperville/Illinois geborene Gaul vor allem durch seine physische Präsenz und seine Vielfältigkeit. Zudem erzielte er zwei Tore, zuletzt verwandelte Gaul im Heimspiel gegen Kassel einen Elfmeter.

„Dass wir zu diesem Zeitpunkt einen solchen Führungsspieler an uns binden konnten, ist nicht selbstverständlich. Wir sind sehr froh, dass sich Bryan für Elversberg entschieden hat und freuen uns schon auf die gemeinsame Zukunft“, sagte SVE-Sportvorstand Roland Seitz und fügte an: „Er ist ein sehr athletischer Spieler und ein richtiger Teamplayer, der nahezu alle Positionen ausfüllen kann. Wir sind absolut davon überzeugt, dass er unsere Mannschaft mit seiner Art und seinen Fähigkeiten noch mal verstärken wird.“

Gaul selbst ergänzte: „Ich freue mich schon darauf, ab der nächsten Saison hier in Elversberg meinen nächsten Schritt zu gehen. Der Verein hat ein starkes Team, ein klares Konzept und sehr gute Strukturen. Die SVE ist ein Verein mit viel Potenzial für die Zukunft, ich denke, dass ich sehr gut hierher passe.“ Gaul ist nach Robin Scheu der zweite Spieler, der seinen Vertrag nicht verlängern wird. Bisher hat der OFC zwölf Spieler für die neue Saison unter Vertrag: Endres, Maier, Frey, Schulte, Theodosiadis, Maslanka, Rapp, Vetter, Sentürk, Hodja, Darwiche, Firat. "Wir haben uns sehr um eine Vertragsverlängerung von Bryan Gaul bemüht und ihm im Rahmen unserer Möglichkeiten ein sehr gutes Angebot unterbreitet", sagte Sead Mehic, Technischer Direktor der Kickers, "wir müssen die Entscheidung akzeptieren." (dani)