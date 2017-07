Christian Cappek zurück in Offenbach

Offenbach - Über eine Rückkehr von Christian Cappek zu Kickers Offenbach würden sich wohl sehr viele OFC-Fans freuen. Leider ist der 26-jährige Ex-Profifußballer mittlerweile ein Sportinvalide. Seinen Sinn für Humor hat er dennoch nicht verloren. Von Damian Robota

Der ehemalige Publikumsliebling des OFC, Christian Cappek, musste seine Karriere mit 26 Jahren aus gesundheitlichen Gründen beenden. Er hatte in den vergangenen Jahren bereits mehrere Operationen - nach einem dritten Eingriff an der Patellasehne im linken Knie ist Cappek nun ein Sportinvalide. Seinen Sinn für Humor hat der wuchtige Stürmer trotzdem nicht verloren. Auf Facebook schreibt Cappek am Wochenende aus dem OFC-Fanshop in Offenbach: „Zweijahresvertrag unterschrieben. Leider durch den Medizincheck gefallen“. Zudem veröffentlicht der Ex-OFC-Profi zwei Bilder im neuen Trikot. Natürlich mit der passenden Beflockung. Seiner alten Nummer 14. Cappo zurück in Offenbach? Leider nicht.

Die lachenden Smileys im Facebook-Beitrag verraten, dass der 26-Jährige den Schritt aus dem Profifußball geschafft hat und mit seinem kaputten Knie umgehen kann. Cappek kommentierte am Wochenende im OFC-Fanradio das Testspiel von Kickers Offenbach 2:0 (1:0) beim ambitionierten Hessenligisten FC Bayern Alzenau. Zuvor besuchte der Ex-OFC-Stürmer den Bieberer Berg. Hinter dem 26-Jährigen liegen insgesamt neun Jahre als Profifußballer. Unter anderem ging er bis zum Sommer 2015 für Kickers Offenbach auf Torejagd, ehe er zum Chemnitzer FC wechselte. Mittlerweile ist Cappek Teammanager und Assistenztrainer beim SV Mering, seinem Heimatverein in der Landesliga. Zudem wird er ab September eine Ausbildung zum Industriekaufmann beginnen. Viele OFC-Fans würden den ehemaligen Publikumsliebling wohl lieber noch einmal auf dem Bieberer Berg spielen sehen.