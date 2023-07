Dankbar für diese beiden Jahre bei Kickers Offenbach

Von: Holger Appel

Valentin Herr, 1983 als OFC-Torwart. © OP-Archiv/wenho

Valentin Herr, zu Zweit- und Erstligazeiten Torhüter bei Kickers Offenbach, über Aufstieg, Abstieg und die Auswirkung auf seine Karriere. „Ich war zu ungeduldig“, sagt er im Interview

Offenbach – 1982/83 stand der von Bayer Leverkusen gekommene Valentin Herr in allen 38 Spielen im Tor der Kickers, war ein Garant für den Aufstieg. 1983/84, in der bis heute letzten Offenbacher Bundesliga-Saison, verlor er Ende Januar nach dem 2:3 in Gladbach seinen Stammplatz an Oliver Reck. Mitte März durfte er nochmals ins Tor, kassierte mit dem OFC ein 0:9 beim FC Bayern. Er wechselte nach der Saison zu Alemannia Aachen, spielte später für Viktoria Aschaffenburg. Der heute 65-Jährige lebt in Rastatt bei Karlsruhe und arbeitet als Scout.

Valentin Herr, was war in der Aufstiegssaison 1982/83 so gut?

Die Mannschaft hat prima gepasst. Da waren Routiniers wie Gerd Paulus und Walter Krause dabei. Und viele junge Wilde. Wir sind gut gestartet in die Saison, wurden gefühlt mit jedem Erfolg noch einen Tick besser.

Ab wann war Ihnen klar, dass das klappt mit dem Aufstieg?

Wir waren stets unter den ersten Drei, hatten uns den Aufstieg zum Ziel gesetzt. Irgendwann war das wie ein Selbstläufer. Aber zum Ende der Saison, die Bundesliga vor Augen, wurden wir nervös. Da lief es nicht mehr rund. Letztlich hatten wir uns diesen Aufstieg aber absolut verdient. Es war eine wunderschöne Saison, für mich die beste meiner Karriere.

Warum ließ sich dieser Spirit nicht mitnehmen in die Bundesliga?

Der entscheidende Faktor war, dass unser langjähriger Libero Kurt Geinzer nicht mehr dabei war. Er war Herz und Kopf der Mannschaft, der Beruhiger für alle. Er war nicht zu ersetzen.

Und dann...

...sind wir schlecht gestartet, und es lief genau anders herum als im Jahr zuvor. Wir hatten zwar das eine oder andere klasse Spiel wie zuhause gegen Mönchengladbach und die Eintracht, konnten auswärts aber nie nachlegen. Das Selbstvertrauen hat im Laufe der Runde schwer gelitten. Letztlich war unser Abstieg eindeutig. Die Qualität hat nicht gereicht, auch nicht bei mir.

Valentin Herr, 2020 zu Besuch in Offenbach. © appel

Sie haben zum Teil gute Kritiken bekommen...

Ja, aber die hohen Niederlagen waren schrecklich, das bekommt man nicht so schnell heraus. Ich war sicher ein guter Torwart für die 2. Liga, aber für die Bundesliga hat es in dieser Konstellation nicht gereicht.

Sie sind nach dem Abstieg zu Alemannia Aachen gewechselt. Warum?

Weil ich zu ungeduldig war. Ich hatte in Offenbach noch einen Vertrag über ein Jahr, wäre vermutlich zunächst auf der Bank gelandet. Aber ich war nach dem Abstieg enttäuscht, wollte einfach nur weg. Mit meiner heutiger Lebenserfahrung würde ich sagen, ich hätte besser abwarten und den Konkurrenzkampf annehmen sollen.

Letztlich waren Sie nie mehr so klar die Nummer eins wie 1982/83.

Das stimmt. Diese Bundesliga-Saison 1983/84 hat mich schwer mitgenommen. Ich habe viel und lange gegrübelt. Sie war sicher der Grund, weshalb ich nie mehr so eine konstante Saison wie 1982/83 gespielt habe.

Wann haben Sie die Kickers zuletzt live gesehen?

Vergangene Saison beim 2:1 in Bahlingen und beim 0:2 bei Mainz II. Beruflich, als Beobachter, nicht als Fan.

Was denken Sie heute über Kickers Offenbach?

Kickers Offenbach ist und bleibt für mich ein besonderer Verein. Ich bin dankbar dafür, diese beiden Jahre für Kickers Offenbach gespielt haben zu dürfen.

Was erwarten Sie von der neuen Saison?

Die Kickers haben in Christian Hock und im ehemaligen Mannheimer Christian Neidhart jetzt zwei Top-Typen an den entscheidenden Positionen. Sie sind jetzt hoch professionell aufgestellt, können den Aufstieg schaffen.

Das Gespräch führte Holger Appel