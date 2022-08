„Das ist kein gewöhnlicher Aufsteiger“

Von: Jörg Moll

Teilen

David Tomic (links), in der Sommervorbereitung auch beim OFC als Gastspieler dabei, stürmt seit dieser Saison für den Regionalliga-Novizen SGV Freiberg. © imago

SGV wer? Die Fans der Offenbacher Kickers müssen sich an einen neuen Namen in der Fußball-Regionalliga Südwest gewöhnen. Der SGV Freiberg ist am Samstag erstmals Gastgeber des Aufstiegskandidaten - allerdings auf fremdem Terrain.

Offenbach – Den Fans der Offenbacher Kickers ist zumindest der Spielort des dritten Auswärtsauftritts der Saison durchaus bekannt. Wenn der OFC am Samstag (14 Uhr) im Panoramastadion des FC Nöttingen aufläuft, wird es aber dieses Mal nicht gegen den Klub der früheren Offenbacher Niko Dobros und Niklas Hecht-Zirpel gehen - sondern gegen den Aufsteiger SGV Freiberg.

Dessen Heimstätte, das Wasenstadion, ist für Risikospiele in der Fußball-Regionalliga Südwest, wie es Partien gegen den Zuschauerkrösus der Liga grundsätzlich sind, nicht zugelassen.

„Es ist sehr schade, dass wir gegen den OFC nicht daheim spielen dürfen, sondern gegen den wohl attraktivsten Gegner der Liga ausweichen müssen“, räumt Marco Grüttner, Sportlicher Leiter des SGV, in den Stuttgarter Nachrichten ein. Der Ex-Profi (u.a. SSV Ulm, VfR Aalen, Jahn Regensburg), der vergangene Saison auch noch die Fußball-Schuhe für den Meister der Oberliga Baden-Württemberg schnürte, ist aber überzeugt, im FC Nöttingen einen „tollen Gastgeber“ für die Partie gefunden zu haben.

Aus dem Heimspiel in der schwäbischen Neckargemeinde wird ein Auswärtsspiel im 70 Kilometer entfernten badischen Nöttingen. Fraglich, ob es dem Klub gelingt, seine Anhänger dafür zu mobilisieren. In den ersten beiden Heimspielen verzeichnete Freiberg gegen Aalen (1:2) und Homburg (2:0) insgesamt 1535 Besucher. Zahlen, mit denen Grüttner zufrieden ist: „Das ist schon mal eine Steigerung gegenüber früher. Es kann sich schon etwas entwickeln, wenn man ein paar Jahre in der Liga spielt, aber nicht auf die Schnelle.“ Freiberg, ein Klub, der maßgeblich von der Investitionsfreude seines Präsidenten Emir Cerkez lebt, einem Unternehmer im Bereich Flachdachsanierung, hat als Ziel die Etablierung in der Regionalliga ausgegeben. Der Kader von Meistertrainer Ramon Gehrmann ist für einen Aufsteiger ziemlich prominent besetzt. Torwart Niklas Heimann war beim SSV Ulm 1846 Stammspieler. Die Abwehrspieler Marcel Hofrath, Tino Bradara, Yannick Thermann oder Azur Velagic haben allesamt Regionalliga- oder sogar Drittligaerfahrung. Gleiches gilt für Mittelfeldabräumer Marco Kehl-Gomez (zuvor Viktoria Berlin, RW Essen). In David Tomic verpflichtete der Klub einen Akteur, der im Sommer auch als Testspieler beim OFC mitwirkte. Auch Nicola Jürgens (kam vom Nordost-Regionalligisten SV Babelsberg) hat eine Vergangenheit bei den Kickers. „Das ist kein gewöhnlicher Aufsteiger, auf vielen Positionen ist er mit Regionalliga-Topspielern besetzt“, warnt OFC-Geschäftsführer Matthias Georg, der den Gegner beim 0:0 in Kassel sah.

Der Sport- und Gesangsverein verbindet mit der Ausweichspielstätte in Nöttingen einen der emotionalsten Triumphe seiner Historie. Am letzten Spieltag verteidigte Freiberg hochdramatisch Platz eins im Titelrennen mit den Stuttgarter Kickers. Torjäger Marcel Sökler, ebenfalls schon höherklassig aktiv, hatte in allerletzter Sekunde das 2:1-Siegtor gegen Nöttingen erzielt und so Platz eins und den erstmaligen Aufstieg in die vierthöchste deutsche Spielklasse gesichert. Mit vier Punkten aus vier Spielen sind die Schwaben aktuell bester Aufsteiger, stehen als Elfter drei Plätze und zwei Zähler schlechter da als der OFC. Und das soll nach Georgs Vorstellungen auch so bleiben.

Von Jörg Moll