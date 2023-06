„Das ist schon beeindruckend“

Applaus vom und für den Zugang von der anderen Mainseite: Der defensive Mittelfeldspieler Leon Müller kommt vom Ligarivalen FSV Frankfurt zum OFC, gegen den er im Hessenpokal ein Tor erzielte und eins vorbereitet hatte. © hübner

OFC Öffentliches Training mit Zugang Müller vor 1500 Fans / Rossmann verletzt

Offenbach – Nun ist auch der vorletzte Punkt auf der Einkaufsliste der Offenbacher Kickers abgehakt. Als sich der neue Trainer Christian Neidhart und seine Mannschaft gestern am frühen Abend im Stadion Bieberer Berg beim öffentlichen Training rund 1500 Fans präsentierten, war auch der Sechser dabei, den Sport-Geschäftsführer Christian Hock angekündigt hatte. Fündig wurde er in der Nachbarstadt: Leon Müller, erst 22 Jahre alt, aber in der vergangenen Saison Leistungsträger beim Ligarivalen FSV Frankfurt (37 Pflichtspiele, fünf Tore, sieben Vorlagen), spielt in Zukunft für den OFC. Bei den Bornheimern war sein Vertrag ausgelaufen.

Den Fans in unliebsamer Erinnerung ist Müller aus dem Hessenpokal-Halbfinale, als er ein Tor und eine Vorlage zum 3:2-Sieg des FSV gegen die Kickers beisteuerte. Das sei jedoch „nicht ausschlaggebend“ gewesen, stellte Hock klar. Er hatte Müller in der vergangenen Saison zweimal gesehen – gegen die Reserven von Mainz und Hoffenheim. „Er verkörpert genau das, was wir suchen: Körperlichkeit, ein gutes Zweikampfverhalten, fußballerische Qualität und einen ordentlichen Spielaufbau.“ Zudem sei Müllers Entwicklung mit 22 Jahren noch nicht zu Ende, betonte Hock.

Der achte externe Zugang des OFC spielte in der Jugend für Mainz 05 und Darmstadt 98. Bei den „Lilien“ gelang ihm der Sprung zu den Profis, für die er aber nur einmal in der 2. Liga zum Einsatz kam. Daher wurde der 1,86 Meter große Mittelfeldmann für eine Saison an RW Koblenz verliehen, ehe er vor der vergangenen Saison zum FSV Frankfurt wechselte. Bei diesen beiden Stationen habe er sich „zum absoluten Stammspieler entwickelt“ und sei trotz seines geringen Alters beim FSV „Führungsspieler“ gewesen, so Hock. „Wir waren bereits länger in Kontakt. Vergangene Woche gab es Gespräche mit unserem Trainer Christian Neidhart. Am Wochenende folgte die Zusage.“ Gestern Vormittag wurde der Transfer vermeldet. Für Müller soll der OFC der „nächste Schritt“ seiner Karriere sein.

Eine Planstelle ist im Kader nun noch offen. „Wir wollen noch etwas in der Offensive machen“, so Hock. Gesucht wird ein Außenstürmer, vielleicht einer, der auch im Zentrum aushelfen kann. Die Kickers werden sich hier aber Zeit lassen, kündigte der 53-Jährige an. Stürmer Jan Urbich (19, vergangene Saison 31 Tore in 23 Spielen für den FV Biebrich in der U19-Hessenliga) wurde für die Reserve verpflichtet, ist aber wie einige andere U-Spieler während der Saisonvorbereitung bei den Profis eingeplant.

Eine weitere Personalie ist ebenfalls geklärt. So wird Ex-Coach Ramon Berndroth weiter als Scout für den OFC tätig sein. Der 71-Jährige stehe „in enger Abstimmung“ mit dem Team um Cheftrainer Neidhart und werde diesem „zuarbeiten“, erklärte Hock.

Den ersten Applaus gab es bereits 30 Minuten vor dem öffentlichen Training – bei der Trikot-Präsentation vor dem Fanshop. Das Heimtrikot hat einen roten Torso, die Ärmel sind weinrot, ebenso die Hose. Auswärts tritt der OFC in weißen Shirts und roten Hosen an. Das Ausweich-Trikot ist schwarz. Im Stadion wurde es bei der Vorstellung des Teams vor allem laut, als Publikumsliebling Maik Vetter und Torwarttrainer Rene Keffel den Platz betraten. Sebastian Zieleniecki, dem Abwanderungsgedanken nachgesagt werden, fehlte erneut. „Krank“ lautet weiter die offizielle Begründung.

„Das ist schon beeindruckend“, sagte Hock mit Blick auf die fast halbvolle Haupttribüne, auf der unter anderem Ex-Aufstiegscoach Hans-Jürgen Boysen (künftig im Aufsichtsrat) saß. Neidhart rief den Fans zu: „Lasst uns nach vorne gucken und die Sache gemeinsam wuppen.“ Beim Trainingsspiel gab es jedoch einen Ausfall: Maximilian Rossmann ließ sich kurz behandeln und verschwand wenig später in der Kabine.

Am Samstag (18 Uhr) steht in Oberau das erste Testspiel an – gegen Hessenligist 1. FC Erlensee. Um die Partie hatte es Irritationen gegeben. Der OFC wollte auf Naturrasen spielen. Dessen Bewässerung war aber von der Gemeinde untersagt worden. Nun findet das Duell wohl auf Kunstrasen statt.

Kessler übernimmt OFC-Reserve Nach Sascha Korb kehrt ein weiteres Urgestein an den Bieberer Berg zurück. Allerdings nicht zur ersten Mannschaft. Steven Kessler wird künftig die Reserve (Gruppenliga) trainieren, für die er selbst lange aktiv war. Der 48-Jährige folgt auf Vollzeit- und Aufstiegscoach Alex Schwarzenberger, von dem sich der OFC aus finanziellen Gründen getrennt hatte. Dessen Co-Trainer Thomas Dursun wird den Verein ebenfalls verlassen. Kessler spielte von der F-Jugend bis zur ersten Mannschaft für den OFC. Als Trainer führte er die U19 in die Bundesliga und sprang übergangsweise bei den Profis ein (vier Siege, drei Remis, vier Niederlagen), danach war er Scout. 2022 trat Kessler nach nur vier Wochen als Trainer des Frankfurter Kreisoberligisten Makkabi Frankfurt zurück, nachdem sich dort kurz vor Ende der Wechselfrist zehn Spieler abgemeldet hatten. cd