OFC-Angriff mit Held, Kostedde und Ritschel: „Das war ein Sensationssturm“

Im Sommer 2022 im Offenbacher Stadion. Egon Schmitt (7. von rechts) mit ehemaligen Teamkollegen um Niko Semlitsch Karl-Heinz Volz und Winfried Schäfer. © hartenfelser

Egon Schmitt war in der besten Bundesliga-Saison von Kickers Offenbach Kapitän des Teams. Im Interview spricht er über eine gute Mannschaft mit drei Hochkarätern im Angriff

Offenbach – Vor vier Wochen war der 74 Jahre alte Egon Schmitt mal wieder in der alten Heimat. Aus traurigem Anlass; bei der Gedenkfeier im Stadion auf dem Bieberer Berg zum Tode von OFC-Idol Hermann Nuber, mit dem er selbst noch zwei Jahre zusammengespielt hatte. Beim 3:0 vor 50 Jahren in Frankfurt agierte der gebürtige Dietesheimer Schmitt, der am Ende der Saison zum 1. FC Saarbrücken wechselte, in der Abwehrreihe.

Egon Schmitt, 3:0 für die Kickers in Frankfurt, man mag das 50 Jahre danach kaum glauben...

Allerdings. Zum Glück gibt es die Statistiken, die bestätigen, dass wir Offenbacher das geschafft haben.

Die Kickers haben 1972/73 die beste Saison in der Bundesliga gespielt. Wie ist es dazu gekommen?

Wir hatten eine sehr gute Mannschaft, da waren absolute Hochkaräter dabei. Es lief für uns als Aufsteiger von Anfang an, die Mannschaft hat unter dem neuen Trainer Gyula Lorant schnell zusammengefunden. Ich will nicht sagen, dass das ein Selbstläufer war, aber gute Ergebnisse sorgen natürlich für Selbstvertrauen. Es passte einfach bei Kickers Offenbach.

Sie denken bei den Hochkarätern vor allem an die Angriffsreihe?

Das war mit Held, Kostedde und Ritschel ein Sensationssturm, den hatten wir aber schon in der Saison davor. Da waren wir ohne Niederlage durch die Regionalliga und die Aufstiegsrunde marschiert. Eine Liga höher haben die Jungs dann auch ihre Klasse gezeigt, aber sie waren zuvor ja auch schon gestandene Bundesligaspieler. Das war einfach stark.

Wie würden Sie Ihre damalige Position heute beschreiben?

Wir haben noch in der Abwehrkette mit Libero und Vorstopper gespielt. Heutzutage wäre ich wohl Innenverteidiger.

Wie haben Sie diese Saison erlebt?

Für mich war es die sechste Saison bei den Kickers, bisher ging es stets um Auf- oder Abstieg. Das war die erste Saison, in der der OFC in der Bundesliga konstant spielte.

Dennoch haben Sie die Kickers am Saisonende verlassen. Warum denn das?

Die Saison war zwar für Offenbacher Verhältnisse äußerst erfolgreich, aber es gab auch Missstimmung mit Trainer Lorant. Ich selbst hatte es als langjähriger Kapitän unter Lorant schwer.

Wie kam es dazu?

Ich war für die deutsche Olympiaauswahl bei den Spielen 1972 in München nominiert, die Vorbereitung bei den Kickers lief komplett ohne mich. Ich war erst eine Woche vor dem Bundesliga-Start zurück. Dann war in Lorant ein neuer Trainer da. Ich saß zunächst auf der Bank, spielte auch später selten über die volle Distanz. Das war nicht immer so wie bei diesem 3:0 in Frankfurt. Letztlich war ich nicht zufrieden mit meiner Situation und bin nach Saarbrücken. Das war nicht die schlechteste Entscheidung. Mit dem 1. FCS bin ich in die neue 2. Liga Süd aufgestiegen, nach zwei weiteren Jahren in die Bundesliga, die wir zwei Jahre gehalten haben. Das hat es hier im Saarland seitdem auch nicht mehr gegeben.

Gehen Sie noch ins Stadion?

Ich gehe zu allen Saarbrückener Heimspielen in der 3. Liga, bin seit 15 Jahren beim 1. FCS im Aufsichtsrat. Ich gehe aber auch noch zwei-, dreimal im Jahr zum OFC, habe noch gute Kontakte zu ehemaligen Mitspielern wie Karl-Heinz Volz oder Niko Semlitsch.

Die Partie Saarbrücken gegen Offenbach gab es in der Vergangenheit immer wieder mal. Für wen schlägt da Ihr Herz?

Ich komme zwar aus Dietesheim, meine Frau aus Ober-Roden, aber wir leben seit fast 50 Jahren in Saarbrücken. Meine Sympathie gilt dann dem 1. FCS. In allen anderen Spielen bin ich aus alter Verbundenheit aber für die Kickers.

