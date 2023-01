Der Fitness-Optimierer beim OFC

Von: Christian Düncher

BH für Männer wird der Brustgurt für den GPS-Tracker scherzhaft genannt, den Philipp Hosiner (links) und seine Kollegen auch während der Spiele unterm Trikot tragen. Das Gerät liefert wichtige Daten über Laufleistung und Herzfrequenz. © hübner

Chris Guglas ist als Athletik-Trainer für die Fitness der Spieler des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach verantwortlich.

Offenbach – Natürlich kennt auch Chris Guglas, der Athletik-Trainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, die Geschichte mit Dede und dessen Hund. Als der Brasilianer bei Borussia Dortmund unter Vertrag stand, hatte er während eines Heimaturlaubs die Pulsuhr, die er selbst tragen sollte, dem Vierbeiner umgeschnallt. Beim BVB wunderte man sich nach Dedes Rückkehr über dessen schlechte Fitnesswerte. „Heutzutage ist so was eigentlich nicht mehr möglich“, sagt Guglas. Denn die Technik hat sich enorm weiterentwickelt.

Die Daten der Pulsuhr werden nicht erst nach der Rückkehr der Spieler aus dem Urlaub ausgewertet, sondern quasi live: „Laufgeschwindigkeit und Herzfrequenz werden aufgezeichnet und müssen auf einer Plattform hochgeladen werden.“ Dort lässt sich mittels GPS die absolvierte Strecke im Detail kontrollieren. Darüber hinaus ist der 34-Jährige nahezu täglich mit den Spielern in Kontakt. „Ich möchte regelmäßig ein Feedback von ihnen haben. Wir können so zudem Trainingseinheiten noch mal besprechen und an gewissen Stellschrauben drehen. Denn jeder Spieler reagiert ein wenig anders auf die Trainingsbelastungen.“

Zu Beginn der Winterpause hatte allerdings Sendepause zwischen dem Athletikcoach und den Spielern geherrscht. Die Zeit zwischen 15. (letzte Übungseinheit im vergangenen Jahr) und 27. Dezember (Start des Individualtrainings) diente als Ruhepause, so Guglas. „Die mentale Erholung steht in den ersten zehn Tagen im Vordergrund.“ In diesem Zeitraum seien das Ausdauer- und Kraftniveau auch ohne Trainingsreiz „nahezu unverändert“, erklärt der Experte. „Aber in Bezug auf die Schnelligkeitsparamater lässt sich bereits nach fünf bis acht Tagen ein De-Trainingseffekt beobachten.“ Dabei handelt es sich jedoch bloß um ein theoretisches Problem. „Die meisten Spieler werden die zehn Tage nicht ohne sportliche Betätigung überstanden haben. Irgendwann juckt es wieder, jeder Sportler kennt dieses Gefühl.“

Nach der kleinen „Weihnachtspause“ ging es für die OFC-Spieler wieder langsam los, mit einem „fußballspezifischen Athletikprogramm“, erklärt Guglas. Ausdauerläufe, Kraft- und Mobilitätseinheiten stehen seitdem an. „In der fußballfreien Zeit gilt es, individuelle Schwachstellen aufzuarbeiten und konditionelle Fähigkeiten zu optimieren, die während der Saison nur bedingt trainiert werden können. Daher haben wir das Volumen des Krafttrainings erhöht, um die Spieler weiter robust und verletzungsresistent zu halten und das Maximalkraftniveau zu erhöhen.“

Zu sehr kontrollieren will der Athletiktrainer die Spieler in der fußballfreien Zeit nicht, appelliert auch an die Eigenverantwortung der Profis: „Wir haben große Ziele mit dem OFC und jeder Spieler ist dazu verpflichtet, das Beste aus seinen gegebenen Möglichkeiten zu machen“, betont der Mann, der bei den Kickers in Vollzeit tätig ist.

Wie fleißig die Spieler im „Urlaub“ waren und wo eventuell Nachholbedarf besteht, wird der OFC in Zusammenarbeit mit seinem Reha-Partner „Mainkörper360“ klären. „Zur Erfassung des Ist-Zustandes führen wir zum Start ins Fußballjahr 2023 eine Leistungsdiagnostik durch“, sagt Guglas. Am Sonntag steht zunächst „Kraft-Diagnostik“ an, am Montagvormittag (vor der ersten Einheit mit dem Ball) zudem ein Laktattest. „Die Durchführung der regelmäßigen Testungen ermöglicht uns einen detaillierten Einblick in die Fitness unserer Spieler“, so der Fachmann. „Basierend auf diesen Ergebnissen können wir individuelle Trainingsprogramme erstellen. Jeder Spieler besitzt sein konditionelles Profil, das es immer wieder zu optimieren gilt.“

Grundsätzlich ist Guglas in Bezug auf den zu erwartenden Fitness-Zustand optimistisch und hofft, „mit einer höheren Intensität ins Vorbereitungsprogramm der Rückrunde starten“ zu können.

Chris Guglas kümmerte sich beim OFC schon um die Fitness von Denis Huseinbasic (links, inzwischen 1.FC Köln). Der Athletiktrainer kam 2021 (zunächst für zwei Einheiten pro Woche und Betreuung am Spieltag). Inzwischen ist er in Vollzeit tätig. © Hübner