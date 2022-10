Kickers Offenbach: Der neue Optimismus beim OFC

Von: Jörg Moll

Wertvolle Option von der Bank: Dejan Bozic (links) kommt nach seiner kurierten Schambeinentzündung noch nicht für einen 90-Minuten-Einsatz in Frage. Die Vorfreude auf die Partie gegen Ulm ist aber auch bei ihm groß. © Hübner

Das Selbstvertrauen ist groß bei Kickers Offenbach vor dem wegweisenden Spiel gegen Spitzenreiter SSV Ulm 1846.

Offenbach – Dejan Bozic durchlebt emotionale Wochen. Der Angreifer von Kickers Offenbach ist nach einer tückischen Verletzung zurück und registriert nun, wie sich eine Mannschaft binnen kurzer Zeit völlig anders präsentiert. „Es ist eine krasse Entwicklung“, sagt der 29-Jährige mit Blick auf die letzten vier Spiele ohne Niederlage (10 Punkte): „Jedes Training ist gefühlt eine Explosion, die Gier ist da, jedes Spiel gewinnen zu wollen“, erklärt der Angreifer, der am Freitag (19 Uhr) im Topspiel gegen den SSV Ulm 1846 sicherlich nicht von Beginn an spielen wird, aber wie schon beim jüngsten 2:0 beim VfB Stuttgart II eine wertvolle Option von der Bank sein kann – auch als Motivator und Unterstützer der ersten Elf.

Für die Kickers (5. Platz/21 Punkte) ist die Partie gegen Ulm eine wegweisende: Gewinnen sie, verkürzen sie den Rückstand auf die bislang so souverän durch die Saison stürmenden „Spatzen“ von neun auf sechs Punkte. An eine Niederlage verschwendet bei den seit vier Wochen wie verwandelten Kickers keiner einen Gedanken. „Wir sehen diese Partie als Chance“, betont Geschäftsführer Matthias Georg, wohlwissend, „dass ein Remis eher Ulm hilft als uns“.

Kickers Offenbach: Trainer Ersan Parlatan glaubt an Sieg gegen Spitzenreiter Ulm

Trainer Ersan Parlatan lebt derweil den neuen Offenbacher Optimismus vor: „Ich bin von Grund auf ein positiver Mensch, ich gehe daher davon aus, dass wir gewinnen. Und dafür werden wir alles tun.“ Der 45-Jährige, der seit eineinhalb Wochen die Trainingsleitung übernommen hat, teilt die positive Grundeinschätzung von Dejan Bozic. „In jedem Training ist die Mannschaft bislang ans Limit gegangen, aber 100 Prozent sind auch mein Maßstab“, meinte der OFC-Coach.

Bei der Mannschaft kommt Parlatans konsequente Art an. „Er fordert Disziplin, aber er hat uns von Anfang an gecatcht“, lobt Bozic. Was Interimscoach Alfred Kaminski (Bozic: „Er hat den Spaß zurückgebracht“) in Gang gesetzt hatte, setze Parlatan nahtlos fort. „Er gibt uns das Gefühl, dass wir eine Gemeinschaft sind“, sagt Bozic.

Taktische Umstellungen des neuen Trainers machen bei Kickers Offenbach Eindruck

„Wir brauchen die Spieler, wir verlieren zwar gemeinsam, aber sie gewinnen Spiele auf dem Platz“, erklärt Parlatan seine Herangehensweise, die von „gesunder Nähe, aber auch davon geprägt ist, Distanz zu wahren“. Auch mit seinem taktischen Verständnis vom Fußball hat der frühere Steinbacher die Mannschaft schnell abgeholt. Seine Umstellungen, die zum 2:0-Sieg in Stuttgart führten, machten beim Team großen Eindruck.

Der neue Offenbacher Positivismus soll nun auch helfen, das erste Big-Point-Spiel der Saison erfolgreich zu gestalten. „Ulm hat eine sehr robuste Mannschaft und kommt über das Kollektiv“, meint Parlatan und gibt auch das Rezept für sein Team preis: „Es geht um Aggressivität und Zweikampfführung.“ Bringen die Offenbacher diese Tugenden ein, könnte ein weiterer Faktor für die Kickers sprechen. „Dieses Gefühl“, so Parlatan, auf dem Platz alles in die Waagschale zu werfen, soll auf die Tribünen überschwappen. „Wir wollen die Fans mitnehmen“, verspricht er. Matthias Georg hofft, dass am Freitagabend erstmals in dieser Saison mehr als 7000 Fans zu einem Punktspiel kommen und bittet daher um rechtzeitige Anreise, um Warteschlangen an den Kassen und Eingängen zu vermeiden.

Steigerung das Zauberwort bei Kickers Offenbach

Dejan Bozic spricht vor der Partie gegen den Spitzenreiter von einem Duell Mann gegen Mann. „Wenn jeder von uns sein Duell gewinnt, haben wir gute Chancen“, ist der Mann überzeugt, der sieben Punktspiele wegen einer Schambeinentzündung verpasst hatte, sich nun aber auf einem guten Weg wähnt. „Ich bin froh, dass es so ist, wie es ist“, sagt er: „Diese Verletzung ist tückisch, man hört von Spielern, die damit ein Jahr zu kämpfen haben.“ Bozic arbeitet sich mit Extraschichten heran, weiß aber, dass aktuell noch nicht viel mehr geht als Kurzeinsätze wie zuletzt die 19 Minuten in Stuttgart.

„Das ist noch das Maximum, aber wir wollen das Woche für Woche steigern.“ Steigerung ist das Zauberwort am Bieberer Berg – und die jüngsten Resultate stimmen zuversichtlich. „Wir haben eine tolle Mannschaft mit vielen Optionen“, sagt Parlatan. Der OFC-Coach mag daher auch das Fehlen von Kapitän Sebastian Zieleniecki oder von Routinier Maik Vetter nicht als Ausrede bemühen: „Es ist eine Chance für die anderen Jungs.“ (Jörg Moll)