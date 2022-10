Die beste und bezahlbarste Lösung

Von: Jörg Moll

Teilen

„Ich sehe hier die Power und die Möglichkeiten“: Der neue OFC-Coach Ersan Parlatan an seinem neuen Arbeitsplatz am Bieberer Berg. © Hübner

„100 Prozent überzeugt“ ist OFC-Geschäftsführer Matthias Georg vom neuen Trainer Ersan Parlatan.

Offenbach – Nach elf Spieltagen hat Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach seinen dritten Trainer vorgestellt. Bei der Entscheidungsfindung für Ersan Parlatan hat Geschäftsführer Matthias Georg tiefe Einblicke gewährt, aber mit Überzeugung ein Plädoyer für den 45-Jährigen gehalten, der von Januar bis September beim Ligarivalen TSV Steinbach Haiger als Chefcoach im Amt war, ehe er für rund einen Monat als Co-Trainer zum Zweitligisten 1. FC Nürnberg wechselte. „Er kennt die Liga, hat in Steinbach erfolgreich gearbeitet“, erklärte Georg. „Und wir wollten einen Trainer, der eine Mannschaft weiterentwickelt.“

All diese Faktoren hätten letztlich klar für Parlatan gesprochen. „Wir hatten einige Kandidaten“, räumte Georg ein. Aber nur bei Parlatan sei die Überzeugung zu 100 Prozent vorhanden gewesen, dass er die beste – und letztlich auch bezahlbarste – Lösung darstellt. Eine untergeordnete Rolle habe dagegen gespielt, dass Georg auch schon in Steinbach Parlatan verpflichtet hatte. Auch damals, im Januar 2022, war Parlatan zuvor höherklassig als Co-Trainer beim türkischen Süper-Lig-Klub Konyaspor aktiv. „Natürlich vereinfacht es vieles, wenn man schon miteinander gearbeitet hat“, meinte Parlatan. Entscheidend für die Zusage sei aber die Aufgabe an sich gewesen. „Ich bin stolz und glücklich, eine solche ambitionierte Mannschaft und einen solchen Traditionsverein trainieren zu dürfen“, erklärte er.

Der Fußballlehrer, der Anfang September sein Cheftrainerdasein mit dem eines Assistenten in der 2. Liga beim 1. FC Nürnberg eingetauscht hatte, betonte, die Entscheidung zum Wechsel zum OFC bewusst getroffen zu haben. „Ich hätte in Nürnberg weiterarbeiten können, aber ich sehe hier die Power und die Möglichkeiten.“

Mit der vor der Saison ausgegebenen Zielsetzung Aufstieg gehe er selbstbewusst um. „Es ist kein einfaches Unterfangen“, meinte er mit Blick auf aktuell neun Zähler Rückstand auf den SSV Ulm 1846: „Aber wir wollen den maximalen Erfolg und werden alles dafür tun, den Rückstand zu verringern.“

Parlatans Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt war durchaus ein großes Thema bei den OFC-Verantwortlichen, die laut Georg geschlossen für die Verpflichtung des gebürtigen Berliners votiert hätten. „Wir sehen aber nicht die Risiken, sondern die Chancen“, betonte der Geschäftsführer. „Wir haben vier brutal schwere Spiele vor der Brust“, erklärte er mit Blick auf die Partien beim VfB Stuttgart II, gegen den SSV Ulm 1846, beim Ex-Klub von Georg und Parlatan, dem TSV Steinbach Haiger, sowie gegen den FSV Mainz 05 II. Dazu kommt das durchaus knifflige Hessenpokalspiel bei Türk Gücü Friedberg. „Aber ich bin überzeugt, dass wir mittelfristig Erfolg haben werden mit Ersan“, so Georg.

Parlatan wird in Offenbach auf seinen früheren Steinbacher Torwartrainer Sascha Rausch treffen. Mit ihm wird er ebenso weiterarbeiten wie mit Assistent Ivica Erceg. Ausdrücklichen Dank richtete Matthias Georg an Drei-Wochen-Interimstrainer Alfred Kaminski. „Alfred hat der Mannschaft gegeben, was sie gebraucht hat. Jetzt kann er komplett unbeschädigt aus dem Amt rausgehen. Wenn er aus dem Urlaub zurück ist, werden wir über seine künftige Aufgabe sprechen.“

Kommunikation ist auch das große Thema in den ersten Tagen von Parlatans Amtszeit. Am Mittwoch tauschte er sich mit seinem Trainerteam aus, stellte sich der Mannschaft vor. „Wir denken von Spiel zu Spiel“, kündigte er an. Auf große Veränderungen will er vorerst verzichten, stattdessen Kaminskis Weg fortführen. „Es geht um Stabilität und Freude am Fußball“, betont Parlatan: „Diese Mannschaft hat Potenzial.“ Und was wünscht er sich für seine Zeit in Offenbach? „Ich will langfristig hier arbeiten.“

Von Jörg Moll