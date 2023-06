Alfred Kaminski von allen Aufgaben entbunden

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach hat sich von Alfred Kaminski getrennt. Der Interimstrainer hatte eigentlich ins Nachwuchsleistungszentrum zurückkehren sollen. Jetzt konnten er und das neue Geschäftsführungs-Trio Christian Hock, Sebastian Möller und Dominic Stumpf sich nicht auf eine Aufgabenverteilung einigen.

Offenbach – Am Freitagabend ploppte eine Mail des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach mit fünf dürren Sätzen auf, die aber durchaus Sprengkraft haben. Die Kernaussage: „Der OFC und Alfred Kaminski werden in Zukunft getrennte Wege gehen.“ Das bedeutet konkret: Für den 59-Jährigen, zuletzt Interimstrainer der Profis, wird es auch kein Zurück ins Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) geben.

Die Metamorphose am Bieberer Berg geht also weiter. Und die „Konstante“ Kaminski, um die der Verein nach Aussage von Vizepräsident Peter Roth im April eine neue sportliche Führung bauen wollte, ist Geschichte. Der 59-Jährige, der sich auf Nachfrage nicht äußern wollte, war seit Januar 2020 NLZ-Leiter, galt zwischenzeitlich auch als Berater des Präsidiums. Er sprang in dieser Saison zweimal als Interimslösung nach Trainerwechseln ein.

Im Herbst hatte das nach der Trennung von Alexander Schmidt den gewünschten Erfolg gezeigt, Kaminski hatte das verunsicherte Team stabilisiert, aus drei Spielen sieben Punkte geholt. Nach der Trennung von Ersan Parlatan im April aber nahm der sportliche Niedergang unter Kaminski rasante Züge an. Der Fußballlehrer machte sich zudem mit einigen nicht näher erläuterten Personalentscheidungen angreifbar.

Geschäftsführer Matthias Georg hatte die Trennung von Parlatan seinerzeit nicht mitgetragen und seinen Abschied zum Saisonende angekündigt. Die Kickers reagierten mit der Verpflichtung von Ex-Profi Christian Hock (zuletzt beim 1. FC Magdeburg) als Geschäftsführer Sport, dem seitherigen Manager von Ligarivale SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, Sebastian Möller (Geschäftsführer Finanzen/Organisation), und von Dominic Stumpf (Marketing). Dieses Trio soll künftig die Geschicke des OFC maßgeblich voranbringen und auch die Organisation des Leistungszentrums neu aufstellen. Für Kaminski war in dieser Konstellation kein Platz mehr, auch weil es offensichtlich unterschiedliche Auffassungen über die Aufgaben gab.

„Juristisch sind das zwei verschiedene Bereiche“, erklärt Aufsichtsratschef und Präsident Joachim Wagner: „Aber wir wollen das künftig mit einer Brille betrachten.“ Die logische Konsequenz der Dissonanzen war die Trennung von Kaminski. „Wir haben eine klare Struktur vorgegeben“, betont Wagner. Wer sich darin nicht wiederfinde, werde einen anderen Weg gehen müssen.