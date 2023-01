„Die Probleme liegen viel tiefer“

Von: Christian Düncher

Duell zweier Hochbegabter: Der deutsche Nationalspieler Jamal Musiala (links) gegen Jude Bellingham. Beide spielten als Jugendliche gemeinsam für England, das dem DFB in der Nachwuchsförderung voraus ist. © dpa

Alfred Kaminski, Leiter des Leistungszentrums von Kickers Offenbach, äußert sich zur Kritik am deutschen Fußballnachwuchs.

Offenbach – Weil die Herren-Nationalmannschaft, das Aushängeschild des deutschen Fußballs, seit ein paar Jahren Sorgen bereitet, wird aktuell vieles auf den Prüfstand gestellt. Auch die Ausbildung in den Klubs. Alfred Kaminski entdeckte einst den späteren Nationalspieler Philipp Wollscheid (33, u.a. Nürnberg, Leverkusen, Mainz und Wolfsburg) in der 5. Liga und leitet seit einigen Jahren das Leistungszentrum von Kickers Offenbach. Im Interview spricht er über fehlende Entwicklungsschritte, unsinnige Regelungen und zeigt mögliche Lösungswege.

Nach dem frühen Aus der DFB-Elf bei der WM gab es Kritik an der Ausbildung in den Leistungszentren (LZ). Zu Recht?

Die Kritik ist mir zu pauschal. Nicht alle LZ sind gleich. Da müsste man schon ins Detail gehen. Ich glaube, dass die Leute, die zuletzt Kritik geäußert haben, größtenteils Außenstehende sind, die keinen oder kaum aktuellen Einblick haben. Deren Kritik ist daher nicht objektiv.

Okay, gehen wir ins Detail: Ein Vorwurf lautet, dass keine klassischen Mittelstürmer mehr ausgebildet werden...

Ich weiß nicht, ob es zielführend ist, auf einzelne Positionen abzielen zu wollen. Man hat in der Tat gesehen, dass wir nicht genug zentrale Angreifer haben. Aber das ist ja nur ein Punkt. Vor ein paar Jahren hieß es noch, wir haben nicht genug zentrale Mittelfeldspieler. Jetzt haben wir gefühlt nur noch welche. Ich denke, man macht es sich zu einfach mit der Stürmer-Diskussion.

Schon seit Jahren heißt es zudem, Deutschland bringe keine Außenverteidiger von internationalem Format mehr hervor. 2014 wurde man dennoch Weltmeister – mit dem gelernten Innenverteidiger Benedikt Höwedes auf der linken Seite.

Das zeigt, dass die Probleme umfangreicher sind und viel tiefer liegen. Es gilt, die Ausbildung der Spieler nicht nur in den LZ, sondern insgesamt zu überdenken. Der Anteil der U23-Spieler, die in 1. oder 2. Bundesliga eingesetzt werden, ist seit zehn Jahren relativ gleichbleibend. Allerdings ist der Anteil junger im Ausland ausgebildeter Spieler in den letzten Jahren deutlich gestiegen, während der der jungen in Deutschland ausgebildeten Spieler immer mehr zurückging. DFL und DFB machen sich diesbezüglich umfangreiche Gedanken. Im deutschen Fußball brauchen wird aber lange, um Entscheidungen zu treffen, durch die sich etwas bewegt.

Hans-Joachim Watzke hat in diesem Zusammenhang das föderalistische System im DFB in Frage gestellt, in dem die Landesverbände einiges blockieren können.

Es gibt in der Tat verschiedene Interessenlagen. Dass man alle mitnehmen möchte, ist nachvollziehbar und lobenswert. Das führt jedoch zu Problemen. Projekte werden nur langsam umgesetzt oder gar nicht, weil es Personen gibt, die dagegen sind.

Zurück zu den Leistungszentren: Das aktuell größte deutsche Talent, Jamal Musialia, wurde nicht hierzulande ausgebildet, sondern in England. Dort gibt es viele Talente, die bei Spitzenklubs spielen – wie Bellingham, Foden oder Saka. Was machen die Engländer besser?

Wir sollten nicht nur auf die Engländer schauen, sondern auch nach Frankreich sowie Spanien. Dort ist es ähnlich. Der Anteil junger Toptalente ist in diesen Ländern sehr groß. Ein Grund ist, dass es dort zweite Mannschaften gibt, in denen man Spielpraxis auf höherem Niveau sammeln kann. Das fehlt mir hierzulande teilweise. Jungs wie Mats Hummel, Thomas Müller und Bastian Schweinsteiger haben alle mehr als 30 Spiele in der zweiten Mannschaft gemacht. Dieser Entwicklungsschritt ist ein bisschen verloren gegangen.

Musiala berichtete, er habe in der Jugend in England lange nicht um Punkte gespielt. Die Talente konnten sich dadurch besser entfalten. Ist das der richtige Ansatz?

Der Leistungsdruck ist sicherlich ein Thema. Wir müssen jedoch berücksichtigen, dass dies auch auf die Trainer zutrifft. Das kann dazu führen, dass man, um in der Tabelle gut dazustehen, die Spielweise anpasst oder Verhaltensweisen von den Spielern fordert, die deren Entwicklung nicht förderlich sind.

Der DFB wollte mit dem „Projekt Zukunft“ gegensteuern. Aber es steckt in einer Sackgasse. Warum?

Es gibt gute Ansätze von DFB und DFL. Leider ist es schwierig, alle von solchen Projekten zu überzeugen. Woran es im Detail hakt, müsste man beim DFB erfragen. Aber es ist sicher auch eine Frage der Kommunikation. Ich kann lediglich sagen, was ich von den Klubs erfahre, die kein Leistungszentrum haben. Die sind nicht immer gut über die Hintergründe informiert gewesen. Wichtig ist, die Frage zu lösen: Wie kann man die Entscheidungswege verkürzen – und die Kommunikation verbessern?

Glauben Sie, dass das erneute vorzeitige Aus bei der WM dazu führen wird, dass DFB, Landesverbände und Vereine gemeinsam an einem Strang ziehen?

Das kann ich nicht beurteilen. Wir sollten aber keinen Aktionismus betreiben, sondern schauen, dass man die gewonnen Erkenntnisse einfließen lässt und die erforderlichen Änderungen umsetzt. Das sind immer Prozesse. Ich würde mir aber wünschen, dass endliche Bewegung reinkommt. Keine Worthülsen mehr, sondern Taten.

Viele Vereine ohne Leistungszentrum befürchten, dass die U17- und U19-Bundesliga zu einer geschlossenen Gesellschaft werden. Zu Recht?

Ich glaube, dass es da Lösungsmöglichkeiten gibt. Das ist aber nur ein Punkt. Wir müssen auch die Trainerausbildung forcieren und die Basics im Auge behalten, die zum Fußball gehören. Sichtung und Förderung sind ein weiterer Punkt. Ich glaube, dass die Förderung in den Leistungszentren gut ist und auch in der Ausbildung vieles richtig gemacht wird. Natürlich können wir uns alle auch dort noch weiterentwickeln. Bei den Vereinen ohne Leistungszentrum kann man sicher auch noch einiges intensivieren.

Sie haben von Lösungsmöglichkeiten gesprochen. Welche wären das?

Es wird dieses Jahr nach dem Abschluss der Junioren-Bundesligen eine Sonderspielrunde eingeführt – ohne Abstieg. Das sollte man als Jahreswettbewerb machen. Wir hätten so die Möglichkeit, diese Runde ab dem Winter zu öffnen. Die Vereine ohne Leistungszentrum würden zuvor ihre Landesmeister ermitteln und diese steigen dann in der zweiten Hälfte der Saison in die Runde mit den Teams aus den Leistungszentren ein. Das brächte einen großen Vorteil mit sich.

Welchen?

Dann hätte der Meisterjahrgang die Möglichkeit, zumindest ein halbes Jahr auf dem höchsten Niveau zu spielen. Das hätte er sich auch verdient. Aktuell geht es vielen Klubs wie Eintracht Trier: Die wurden in der U19 mit einem sehr guten Jahrgang Landesmeister und stiegen in die A-Junioren-Bundesliga auf. Dort spielt nun der nachfolgende Jahrgang und ist nach zehn Partien mit nur einem Punkt Letzter. Das hilft keinem.

In England werden die Jugendteams teilweise nach dem biologischen Alter zusammengestellt. Im starren deutschen Jahrgangssystem haben spät im Jahr Geborene teilweise erhebliche Nachteile. Muss man hier auch ansetzen?

Viele LZ spielen bereits Sonderrunden und lassen bei der jeweiligen Kaderzusammenstellung auch das biologische Alter einfließen. Ich würde an den Stichtagen jetzt nichts mehr ändern. Als die Pflicht, eine zweite Mannschaft zu haben, aufgehoben wurde, hätte man eventuell die U19 um ein Jahr ausweiten, also daraus eine U20 machen sollen. Meiner Meinung nach wäre es am besten, die Leistungszentren wieder zu verpflichten, eine Reserve zu haben, und zwar eher eine U21 als eine U23.

