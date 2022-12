OFC: Die Suche nach der richtigen Balance

Von: Jörg Moll

Kickers Offenbach: Semir Saric begann in Hoffenheim auf der Doppel-Sechs, hat seine Stärken aber klar im offensiven zentralen Mittelfeld. © Hübner

Bei Kickers Offenbach hat sich der perfekte Nebenmann für Taktgeber Björn Jopek noch nicht herauskristallisiert.

Offenbach – Als „maximal ärgerlich“, bezeichnete Ronny Marcos die Niederlage von Kickers Offenbach bei der TSG 1899 Hoffenheim II. Die beiden Tore zum 1:3 (0:1)-Endstand lassen diesen Schluss natürlich zu, schließlich fielen sie in der Nachspielzeit – und konterkarierten eine zweite Hälfte, in der die Kickers extrem dominant agiert hatten. Doch die Niederlage hat Gründe.

Kickers-Geschäftsführer: Auf OFC wartet noch viel Arbeit

Spielkontrolle und Dominanz sind Attribute, die Trainer Ersan Parlatan, seit seinem Kommen Mitte Oktober einimpft. Durchaus mit Erfolg, was 16 Punkte in acht Punktspielen und ein Sieg im Hessenpokal nahelegen. Doch wie weit ist der 45-Jährige wirklich gekommen in seinem Bestreben?

Kickers Offenbach-Geschäftsführer Matthias Georg sieht jedenfalls noch viel Arbeit auf den Tabellenvierten der Fußball-Regionalliga Südwest zukommen. „Wir müssen daran arbeiten, das Selbstverständnis, dass wir in der zweiten Hälfte in Hoffenheim hatten, auch in der ersten Halbzeit zu zeigen“, betont Georg. Nur dann wird der OFC weiter davon träumen dürfen, den Rückstand auf Spitzenreiter SSV Ulm 1846 (42) nochmals reduzieren zu können.

Parlatan hatte vor allem die fehlende Kompaktheit in der ersten Hälfte moniert, weshalb es nicht gelungen war, größeren Druck auf den Gegner auszuüben, um als Konsequenz daraus auch mal in Führung zu gehen. Bezeichnend ist, dass der OFC zuletzt meist erst dann alle Fesseln ablegte, wenn er in Rückstand geriet. Fünfmal war das in den letzten sechs Pflichtspielen der Fall. Nicht zuletzt die Bankspieler hatten regelmäßig dafür gesorgt, dass noch die Wende gelang. Auch nach 0:1-Pausenrückstand in Hoffenheim kamen die neuformierten Kickers zurück, verspielten dann allerdings in der Schlussphase mit zu hohem Risiko den einen erkämpften Zähler wieder.

Offenbacher Kickers: Die Suche nach Nebenmann für Björn Jopek

Aktuell befindet sich der OFC in einem Ringen um Balance. Spieler und Trainer suchen nach dem richtigen Mix aus Offensivwucht und defensiver Stabilität. Eine zentrale Position, die beides auf dem Feld koordiniert, ist das zentrale Mittelfeld. Auch dort wird dieses Ringen deutlich: Björn Jopek ist einer der besten Taktgeber der Liga, ein klassischer Sechser ist er aber nicht. Der richtige Nebenmann wird noch gesucht.

Julian Albrecht (21) versteht seinen Part ebenfalls eher strategisch, ein Abräumer ist er nicht. Semir Saric denkt extrem offensiv. Seine Fähigkeiten mit Ball sind beachtlich. Sein Hang zum Risiko ist aber oft zu ausgeprägt und in der eigenen Hälfte folgenschwer. Es kommt nicht von ungefähr, dass Saric in der Zehnerrolle seine besten Spiele für die Kickers gemacht hat.

OFC: Mittelfeld-Lösung muss aus vorhandenem Kader kommen

In Hoffenheim gelang es dem OFC erst nach der Pause, mehr Druck auf den Gegner auszuüben. Aus einer 4-2-3-1-Formation war ein 4-1-4-1 geworden, in dem auch die eine Hälfte lang eher enttäuschenden Rafael Garcia und Christian Derflinger viel mehr in Bewegung waren, rochierten und so besser zur Geltung kamen.

Was aber auch daran lag, dass Jopek oft höher stand und für weitere Überzahl in des Gegners Hälfte sorgte. In der Nachspielzeit machte sich die hohe Laufarbeit dann aber negativ bemerkbar, beide Gegentore fielen, weil Doppeltorschütze Umut Tohumcu in aller Seelenruhe den Ball annehmen und zugegeben außergewöhnlich gut Maß nehmen konnte.

Weil aber Matthias Georg personelle Veränderungen in der Winterpause ausgeschlossen hat, muss für die Rolle als Schmiermittel zwischen den Getriebeteilen eine Lösung aus dem vorhandenen Kader her. Jost Mairose, von Hause aus Sechser, spielt noch immer eine Statistenrolle. Womöglich schlägt daher nach guter Wintervorbereitung wieder die Stunde von Maik Vetter. Der 31-Jährige ist nach schwierigem und verletzungsreichen ersten Halbjahr wieder fit und stand zuletzt wieder im Kader. (Jörg Moll)