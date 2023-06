Drei Trainerkandidaten bei Kickers Offenbach in der Endauswahl

Von: Christian Düncher

Sonderfall: Maik Vetter (Mitte, im Spiel beim FC Homburg) soll auf jeden Fall beim OFC gehalten werden, allerdings ist offen, in welcher Rolle. © Hübner

Christian Hock, Sport-Geschäftsführer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, kündigt eine zeitnahe Entscheidung in der Trainerfrage und noch mehr „Kaderbewegung“ an. Den Sonderfall Maik Vetter vergleicht er mit einem Ex-Offenbacher: Alf Mintzel.

Offenbach – Die Entscheidung darüber, wer kommende Saison bei den Offenbacher Kickers in der Fußball-Regionalliga Südwest als Coach an der Seitenlinie stehen oder sitzen wird, steht kurz bevor. Er hoffe, den neuen Trainer „ganz zeitnah“, also nächste Woche, präsentieren zu können, sagte Christian Hoch, der Sport-Geschäftsführer des OFC. Damit neigt sich ein intensiver Auswahlprozess seinem Ende entgegen.

„Zusätzlich zu meinen eigenen Ideen wurden uns 40 bis 50 Trainer angeboten. Mit sieben habe ich mich persönlich getroffen“, berichtete Hock, „davon sind noch drei übrig. Im Normalfall wird zwischen diesen Kandidaten eine Entscheidung fallen.“ Er müsse nun abwägen, wer am besten passt, erklärte Hock. „Bei allen drei habe ich das Gefühl, dass wir mit ihnen erfolgreich sein könnten.“ Zu Namen äußerte sich der 53-Jährige wie gewohnt nicht.

Fest steht, dass es beim OFC in diesem Bereich einen kompletten Umbruch geben wird. Nach der Trennung von Interimscoach Alfred Kaminski (wir berichteten) sowie dem Abgang von Torwarttrainer Sascha Rausch werden laut Hock auch die auslaufenden Verträge von Co-Trainer Ivica Erceg (war vor der Saison mit Alex Schmidt gekommen) sowie Athletiktrainer Chris Guglas nicht verlängert. Für alle vier Positionen werden Nachfolger gesucht.

Dass Kaminski nicht ins Kickers-Leistungszentrum (LZ) zurückkehrt, dessen Leiter er seit 2020 war, sondern man sich vorzeitig von ihm getrennt hat, wollte Hock nicht näher kommentieren. „Es ist so, wie es ist. Aber natürlich müssen wir nun im LZ einiges neu strukturieren.“ Dazu werde es nächste Woche einige Gespräche geben, unter anderem mit den LZ-Mitarbeitern Alessandro Taliento und Michael Fischer, die Kaminski zuletzt vertreten hatten. Mit ihnen gehe man durch, wer noch einen Vertrag hat – und welche Stellen intern oder extern besetzt werden.

Hock hat also genug zu tun. „Langweilig wird es nicht“, scherzt der Ex-Profi. „Ich mache das liebend gerne, auch weil ich merke, dass mir die Leute volles Vertrauen entgegenbringen und eine gewisse Aufbruchstimmung zu spüren ist. Auch die Spieler und Berater merken, dass im Verein etwas passiert. Jetzt gilt es, das alles mit Leben zu füllen und Taten folgen zu lassen.“ Die Kaderplanung sei längst am Laufen. Hock will diesen in Sachen Mentalität und Altersstruktur neu aufstellen. Acht Abgänge stehen fest: Sieben Verträge werden nicht verlängert und der von Semir Saric (kehrt wohl zurück zum Wuppertaler SV) aufgelöst. Der Geschäftsführer Sport der Kickers kündigte an, dass es noch mehr „Kaderbewegung“ geben wird. Er stellte jedoch klar: „Wir respektieren bestehende Verträge, haben aber mit allen Spielern deren sportliche Situation klar besprochen.“

Ein Sonderfall ist Maik Vetter. Der Vertrag des dienstältesten Spielers läuft aus. In der abgelaufenen Saison war der 31-jährige Publikumsliebling oft verletzt. Er soll auf jeden Fall gehalten werden. Unklar ist bloß, in welcher Rolle. Hock kündigte an, nächste Woche mit Vetter zu sprechen. „Es geht darum, wie man einen so verdienten Spieler in den Verein integrieren kann. Ich habe eine Idee, wie man es lösen könnte“, sagte Hock und verwies auf das Beispiel Alf Mintzel. Mit dem Ex-Offenbacher hatte er während der gemeinsamen Zeit beim SV Wehen Wiesbaden am Ende jeweils nur noch um ein Jahr verlängert, zumal Mintzel gerne ins Marketing wollte. Irgendwann habe der Spieler dann selbst den Zeitpunkt des Karriereendes bestimmt. Im Fall Vetter wäre denkbar, dass er eine Art Standby-Spieler bleibt – und parallel eine andere Aufgabe übernimmt.

OFC: Ex-U19-Trainer Trabert wird Scout bei KAA Gent Nach fünf Jahren im Leistungszentrum (LZ) des OFC wird Robin Trabert endgültig den Verein verlassen. Der ehemalige U19-Trainer kümmerte sich im LZ zuletzt um das Scouting und hätte die Profis gerne in diesem Bereich unterstützt. „Diese Möglichkeit gibt es jedoch leider nicht“, sagte er. Der 30-Jährige, der die Scouting-Lizenz des englischen Verbandes (1. Stufe) besitzt, wechselt zum belgischen Erstligisten KAA Gent. „Ich werde dort im Scouting tätig sein, das ist eine spannende Aufgabe“, sagte Trabert. „In Offenbach hatte ich eine unfassbar geile Zeit. Fünf Jahre war ich noch nie bei einem Verein. Der OFC hat sich für mich zu einer Heimat entwickelt.“ (cd)