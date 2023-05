Dreigestirn auf der Geschäftsstelle

Vorbereitungen abgeschlossen: Vize Peter Roth (von links) sowie Präsident und Aufsichtsratsboss Joachim Wagner wollen am Montagabend dem Gremium die Namen verraten, die künftig Kickers Offenbach lenken sollen. © Hübner

Die Zukunft beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach soll schon bald mit neuen Namen und Strukturen Gestalt annehmen. Der Aufsichtsrat wird am Montagabend über die Pläne informiert.

Offenbach – Das Hessen-Duell gegen den TSV Steinbach Haiger an diesem Samstag (14 Uhr) rückt angesichts der näher rückenden Neustrukturierung der Verantwortung beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach in den Hintergrund. Dabei ist die Frage, wer in der Geschäftsführung und als Trainer einsteigen wird, längst bei der Mannschaft angekommen. „Natürlich ist das bei uns Gesprächsthema“, sagt Torwart Maximilian Engl.

Der 25-Jährige ist auch neugierig, „wer es wird“. Noch aber hüllen sich die Verantwortlichen um Präsident und Aufsichtsratsboss Joachim Wagner in Schweigen. Klar ist aber der Fahrplan: Am Montag wird in einer außerplanmäßigen Aufsichtsratssitzung die neue Struktur vorgestellt – und die Namen, die sie mit Leben erfüllen sollen.

„Wir werden uns anders aufstellen“, betont Wagner. Demnach soll es auf der Geschäftsstelle ein Dreigestirn geben, das die Geschicke des Regionalligisten lenken soll. Zwei Geschäftsführern für Sport und Finanzen/Organisation könnte ein Sportlicher Leiter zuarbeiten. Der könnte Alfred Kaminski heißen. Der 59-Jährige, der die Saison als Trainer des zuletzt so ins Taumeln geratenen einstigen Aufstiegsanwärters zu Ende bringen soll, hält sich zu seiner Zukunft bedeckt. Deutlicher wird hingegen Joachim Wagner: „Er wird eine Rolle in diesem Konstrukt spielen.“ Für die weiteren Posten schwirren derzeit jede Menge Namen rund um den Bieberer Berg. Es darf aber als gesichert gelten, dass keiner der am häufigsten Genannten, Alexander Klitzpera (einst u.a. FSV Frankfurt, Darmstadt 98, aktuell VfL Wolfsburg), Jörn Nowak (zuletzt RW Essen) und Reinhard Stumpf (zuletzt in Saudi-Arabien engagiert), dessen Sohn Dominic jüngst als Marketingmitarbeiter verpflichtet wurde, eine Rolle spielen werden.

Fakt ist auch: Bislang wurde mit keinem Trainer gesprochen, das soll die neue Geschäftsführung nach ihrer Installierung angehen. „Das war und ist nicht unsere Aufgabe“, betont Wagner. Auch die künftige Herangehensweise wird eine andere sein, deutlich demütiger als zuletzt. „Wir müssen endlich die Regionalliga anerkennen“, fordert der OFC-Präsident. Denn, und das betont der Mann, der als Investor und Funktionär seit 2019 viel Zeit, Energie und Geld in den Klub gesteckt hat: Ein weiteres Mal möchte er nicht einen kompletten Umbruch gestalten, moderieren und letztlich finanzieren. Auch deshalb denken die OFC-Macher für die Geschäftsführung neu. Mit einer Dreiteilung der Verantwortung plus einem neuen Trainer sollen sich die Probleme, die die engen Verzahnungen zwischen Geschäftsführer und Trainer (Sobotzik/Ristic, Georg/Parlatan) nach den jeweiligen Trennungen mit sich brachten, nicht wiederholen.

