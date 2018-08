Hodja: „Fand ihn gar nicht so schlecht“

Walldorf - Als er nach dem Schlusspfiff enttäuscht auf dem Rasen kauerte, kamen fast alle Offenbacher zu Dren Hodja und versuchten, den Mittelfeldspieler zu trösten.

„Überhaupt kein Vorwurf an Dren, so etwas kann passieren“, sagte OFC-Trainer Daniel Steuernagel nach dem Elfmeter-Fehlschuss in Walldorf in der 86. Spielminute, nach dem die Kickers mit einem statt der möglichen drei Punkte nach Hause fahren mussten. „Ich weiß, dass ich es besser kann“, sagte Hodja, der sich für die von ihm aus gesehen rechte Ecke entschieden hatte.

„Ich fand ihn nicht so schlecht geschossen, aber der Torwart hat ihn gut gehalten“, sagte Hodja, der zuletzt im März gegen den FSV Frankfurt einen Elfmeter verschossen hatte. Damals hatte er am Bornheimer Hang aber den Nachschuss im Tor untergebracht. Diesmal fehlte ihm das Glück des Tüchtigen. „Einfach schade und ärgerlich“, sagte Hodja: „Wir hätten den Sieg mit nach Hause nehmen müssen. “ (joko/pse)

Bilder: Auswärtsspiel des OFC bei Astoria Walldorf Zur Fotostrecke