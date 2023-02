„Druck ist mein zweiter Vorname“

Von: Christian Düncher

Starker linker Fuß: Dank seiner guten Technik findet der bosnische U19-Nationalspieler Almin Mesanovic (rechts) auch in Bedrängnis gute Lösungen – wie hier im Hessenpokalspiel-Spiel bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. © hübner

Die Parallelen zu Denis Huseinbasic sind auffällig: In Almin Mesanovic schickt sich der nächste Mittelfeldspieler an, bei Kickers Offenbach eine Karriere zu starten.

Offenbach – An Selbstbewusstsein scheint es dem jungen Mann mit der Trikotnummer 26 nicht zu mangeln. „Druck ist mein zweiter Vorname“, antwortet Almin Mesanovic mit schelmischem Grinsen auf die Frage, ob er vor seinem ersten Startelf-Einsatz in einem Pflichtspiel für die Offenbacher Kickers nervös gewesen sei. Der 19-Jährige, der noch für die A-Jugend spielberechtigt ist, hatte im mit 1:0 (1:0) gewonnenen Hessenpokal-Viertelfinale bei Regionalliga-Konkurrent SG Barockstadt Fulda-Lehnerz überraschend in der Anfangsformation gestanden und war einer der besten Akteure.

„Almin hat bis auf eine Situation am Anfang ein überragendes Spiel gemacht“, lobte Trainer Ersan Parlatan den Mittelfeldmann. Die Szene ereignete sich bereits in der ersten Minute, als Mesanovic am eigenen Strafraum den Ball nicht unter Kontrolle bekam. Fulda konnte daraus jedoch kein Kapital schlagen. „Etwas Nervosität ist vor dem ersten Spiel in der Startelf schon dabei“, gibt Mesanovic, zu. Von dem Lapsus ließ er sich aber nicht aus der Ruhe bringen. Zumal ihn die Teamkollegen „sehr gut gepusht“ hätten. Und als Fuldas Patrick Schaaf ihn anrempelte, obwohl die Szene schon abgepfiffen war, kamen die Mitspieler dem Offenbacher Nesthäkchen zur Hilfe. Nach der Rudelbildung sah unter anderem Mesanovic die Gelbe Karte – Premiere für ihn im Profi-Bereich.

Sein Debüt in der Startelf habe sich unter der Woche angedeutet. Klarheit habe er erst am Morgen des Spieltages gehabt. Weil Mittelfeldstratege Björn Jopek (Ziehen im Oberschenkel) ausfiel und in Jost Mairose (Knöchelverletzung) auch eine Alternative, stellte Parlatan auf ein 3-5-2 um – mit zwei Youngstern auf den Halbpositionen: Mesanovic (19) und Julian Albrecht (21). Aber auch ohne Jopeks Ausfall hätte das OFC-Eigengewächs begonnen. „Es war klar, dass Almin von Anfang an spielt“, sagt Parlatan, der damit die gezeigten Leistungen belohnte. „Almin ist noch ein U19-Spieler, hat das aber in der Vorbereitung sehr gut, sehr souverän und sehr abgeklärt gemacht.“

Bereits kurz nach seinem Amtsantritt habe er von Mesanovic ein „sehr gutes Bild“ gehabt, sagt der OFC-Coach. „Er ist technisch gut, hat einen guten linken Fuß und ist sehr laufstark.“ Aber er habe freilich noch Luft nach oben. Daher kamen zu den bisher vier Kurzeinsätzen in der Liga (drei in der vergangenen Saison) seit Parlatans Amtsantritt noch keiner hinzu. Das wird sich wohl in naher Zukunft ändern. „Almin hat gezeigt, dass er ein Kandidat ist, der in die Startelf gehört“, so Parlatan. Mesanovic habe die „Zeit gut genutzt“ und „Robustheit erlangt“. In den Testspielen war der Mittelfeld-Akteur, der in der U19 offensiver agiert „auffällig“. Es habe sich zudem gezeigt, „dass er sich besser fühlt, wenn er auf einer tieferen Position eingesetzt wird und das Spiel vor sich hat“.

Parlatan freut sich jedoch nicht nur über die Entwicklung von Mesanovic. In Vincent Moreno (21) ist ein weiteres Eigengewächs schon einen Schritt weiter. Zudem saßen in Fulda in Roko Mrvelj (U19) und Damjan Balic (U21) zwei Talente aus dem Leistungszentrum erstmals bei den Profis in einem Pflichtspiel auf der Bank, deren Dienste sich der OFC vorzeitig gesichert hat (siehe Artikel auf dieser Seite). „Ich bin froh, dass wir so einen Unterbau haben. Wir wollen diese Jungs fördern und Stück für Stück heranführen“, betont der Trainer. Es habe sich auch in der Vergangenheit gezeigt, „dass beim OFC gute Spieler ausgebildert werden, die ihren Weg gehen und auch weiterhin gehen werden.“

Innerhalb weniger Monate war zuletzt in Denis Huseinbasic (1.FC Köln) sowie Jakob Lemmer (SG Dynamo Dresden) zwei OFC-Talenten der Sprung nach oben gelungen. Die Parallelen zwischen Huseinbasic und Mesanovic sind auffällig. Beide spielten zunächst für Nachwuchsteams von Bundesligisten (Huseinbasic bei Eintracht Frankfurt, Mesanovic bei Mainz 05), ehe ihr Weg im ersten A-Jugend-Jahr zum OFC führte. Beide sind im zentralen Mittelfeld zu Hause, beide haben einen deutschen Pass, jedoch bosnische Wurzeln. Und beide eint ihr Ehrgeiz: „Ich will immer weiter nach oben“, sagt Mesanovic.

Huseinbasic dient ihm dabei als Vorbild: „Hoffentlich verläuft meine Karriere ähnlich“, hatte er vor einem Jahr unserer Zeitung gesagt. In einem Punkt ist ihm Mesanovic bereits voraus. Er war rund fünf Monate jünger, als er bei den Kickers erstmals bei einem Pflichtspiel in der Startformation stand.

