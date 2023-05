Kickers Offenbach in der Krise: „Du musst als Gruppe durchs Tief gehen“

Von: Jörg Moll

Frust raus: Mittelfeldspieler Björn Jopek (links) ist auch mit seinen Leistungen total unzufrieden gewesen. „Wir sind deutlich hinter dem geblieben, zu was wir fähig sind.“ © Hübner

Björn Jopek, Mittelfeldspieler des taumelnden Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach hofft, dass „nicht wieder alles eingerissen“ wird.

Offenbach – Björn Jopek zählt sich zu jener Spezies Fußballer, die hinterfragen, ihren Job als Profi stets reflektieren. Aktuell aber ist er auch ziemlich entsetzt und fassungslos über den Trend beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, der mit dem 0:2 (0:1) gegen den TSV Steinbach Haiger und dem achten Pflichtspiel ohne Sieg in Folge einen neuen Tiefpunkt erreicht hatte.

Mehrere Gründe für das Leistungstief bei Kickers Offenbach

Für Jopek hat das Leistungstief nicht einen einzigen Grund. Es ist für ihn vielmehr ein Puzzle an einzelnen Faktoren im Laufe einer höchst turbulenten Saison, die letztendlich aktuell auf dem Platz dazu führen, dass der OFC beim ersten Rückschlag in alle Einzelteile auseinanderbricht. „Uns gelingt es gerade nicht, Rückschläge wegzustecken, daran müssen wir arbeiten“, fordert er: „Und wir haben es nicht geschafft, ein Wir-Gefühl zu vermitteln. Auch das müssen wir uns ankreiden.“

Dazu beigetragen habe auch das Verletzungspech, etwa jüngst das Aus von Abwehrspieler Jayson Breitenbach. „Uns sind Spieler weggebrochen, die konstant waren“, sagt Jopek. Aber das ist eben auch nur ein Puzzleteil. Ein anderes ist sicher, dass die Offensive in der Winterpause durch die Abgänge von Törles Knöll, vor allem aber von Jakob Lemmer, Qualität verloren hat. Ein weiterer Aspekt ist für den erfahrenen Profi, der für Union Berlin, Bielefeld, Würzburg, Halle und zuletzt Viktoria Berlin höherklassig spielte, der stete Wandel in dieser Saison. Dazu zählen natürlich vor allem die drei Trainer mit Alexander Schmidt und Ersan Parlatan sowie dazwischen und nun auch wieder Alfred Kaminski. Jeder von ihnen bringt eigene Ansätze mit, auf die sich Spieler erstmal einstellen müssen. „Aber das darf natürlich alles keine Ausrede sein: Wir müssen unsere Leistung bringen“, betont Jopek.

Bei Kickers Offenbach sind wenige Spieler auf ihrem Leistungspeak

Die Tabelle aber – der OFC ist mittlerweile auf Rang acht abgerutscht – lüge nicht, betont Jopek und räumt zerknirscht ein: „Es läuft gerade gar nicht. Wir bleiben deutlich hinter unserer Leistung und unseren Zielen zurück. Wir sind deutlich hinter dem geblieben, zu was wir fähig sind“, räumt der Mittelfeldstratege ein und geht dabei hart mit sich selbst ins Gericht: „Es gibt wenige Spieler, die auf ihrem Leistungspeak sind. Da schließe ich mich mit ein. Aber bei uns weiß gerade A nicht, was B macht.“ Eine Aussage, die tief blicken und erahnen lässt, wie tief verwurzelt die Verunsicherung im Team tatsächlich ist.

Dabei gehörte Jopek nach seinem Wechsel im Sommer in der Hinrunde nach dem holprigen Start schnell zu den Leistungsträgern. Der Mann mit dem feinen Gefühl im linken Fuß war drauf und dran, die ihm zugedachte Leaderrolle einzunehmen. Seit Januar aber lief vieles gar nicht gut für den 29-Jährigen: Eine Verletzung in der Vorbereitung zwang ihn zur Pause, dazu gesellte sich ein Infekt. Als er wieder fit war, ließ ihn Trainer Ersan Parlatan gegen die SGV Freiberg erst nach der Pause ran. Jopek war mit einem Strafstoßtor am 2:1-Erfolg beteiligt – das fünfte und bislang letzte Tor für den nach Lemmers Abschied bis heute besten Torschützen der Kickers. Seinen Rhythmus hatte der Taktgeber dennoch verloren, erst recht, nachdem er erst wegen einer Gelb-Rot-Sperre, dann wegen der zehnten Gelben Karte zwei weitere Male zusehen musste.

OFC in der Krise: „Ich war mit meinen Leistungen total unzufrieden“

„Ich war mit meinen Leistungen total unzufrieden. Aber so komisch das klingt: So langsam komme ich wieder in einen Rhythmus“, sagt Jopek. Wohlwissend, dass das für Fans schwer verständlich ist in Anbetracht der Negativserie. Der gebürtige Köpenicker, ein Kind des aktuellen Bundesliga-Überfliegers Union Berlin, hat solche Tiefs in seiner Karriere schon erlebt. „Wir waren mal mit dem Halleschen FC Spitzenreiter, dann haben wir zwölf Spiele in Serie nicht gewonnen.“ Und was hilft in solchen Phasen? „Du musst als Gruppe durch solche Tiefs gehen, dann wirst du auch wieder auf den nächsten Berg kommen“, sagt er. Auf den OFC bezogen heißt das: „Ich hoffe, dass jetzt nicht alles eingerissen wird. Es war nicht alles schlecht in dieser Saison.“

Jopek hofft darauf, dass eine intensive Analyse erfolgt und „die Gruppe“, wie er den Kader bezeichnet, aus all diesen negativen Erfahrungen dieser Spielzeit lernt, oder besser gesagt lernen darf. Sprich: Dass auf den Umbruch im vergangenen Sommer nun nicht der nächste große Umbruch folgt. „Aber ich habe das nicht zu entscheiden, ich bin nur ein Name in diesem ganz großen System. Aber klar ist: Dieser Verein hat mehr verdient – und ich spiele sehr gerne hier.“ (Jörg Moll)