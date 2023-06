Eifersucht im Garten von Canellas

Fußball-Experten. Fred Bocholt (links) im Jahr 2016 mit Friedhelm Funkel, damals Trainer von Fortuna Düsseldorf. © imago

Kickers Offenbachs Bundesliga-Rekordtorwart Fred Bockholt wird heute 80 Jahre alt. Zum OFC kam er durch seine Frau.

Offenbach/Bottrop – Der Bundesliga-Rekordtorwart von Kickers Offenbach ist fünf Jahrzehnte später immer noch im Fußballbusiness. Als „absoluten Fachmann“ qualifiziert ihn der scheidende Präsident des West-Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen, Hajo Sommers. „Unglaublich ruhig, anders als im Fußball sonst üblich“ beschreibt Sommers Fred Bockholt, der in den sieben Bundesligajahren des OFC 77 Mal im Tor stand.

„Das war eine schöne Zeit,“ erinnert sich der Jubilar, der am heutigen Samstag 80 Jahre alt wird und noch immer für Oberhausen als Scout arbeitet. Die anderen Offenbacher Bundesligakeeper zwischen 1968 und 84 waren Bernd Helmschrot (59 Spiele), Rudi Wimmer (34), Karl-Heinz Volz (32), Valentin Herr (20), Oliver Reck (14) und Horst Bertram (2).

Zum OFC war Bockholt 1971 vor allem wegen seiner inzwischen verstorbenen Frau Gerda gekommen. „Die war nicht für Fußball und wollte nach Hessen, weil sie Verwandtschaft in Alsfeld hatte,“ berichtet der sportliche Senior, der noch immer viel Tennis spielt, mit seinem Hund unterwegs ist und oft im Garten in Bottrop aktiv ist.

Dort begann auch seine Karriere – beim VfB Bottrop, der ausgerechnet in dem Jahr Meister der Regionalliga West wurde, in dem es wegen Einführung der Bundesliga keine Aufsteiger gab: 1963. Drei Jahre später zog es Bockholt, bei dem als Vorname Fred-Werner im Pass steht, zum Nachbarverein Rot-Weiss Essen in die Bundesliga und eine Entscheidung fiel ihm dort mit 23 Jahre sehr schwer. „Deinen Job aufzugeben und nur Fußball zu spielen, da habe ich mir viele Gedanken gemacht, obwohl ich Junggeselle war“, erzählt Bockholt in seiner ruhigen, präzisen und unterhaltsamen Art. „Was passiert, wenn du nicht einschlägst?“

Nach der Heirat 1967 habe der gelernte Schlosser dann noch „mehr Verantwortung und mehr Schiss gehabt“. Als Essen 1971 im Jahr des Bundesligaskandals gemeinsam mit dem OFC abstieg, wechselte Fred Bockholt trotz laufenden Vertrags, „weil wir Knatsch in der Mannschaft hatten.“

Mit 1860 München und dem VfB Stuttgart verhandelte er, seine Frau votierte für die Kickers und im Garten von Horst-Gregorio Canellas hat er „Lebenserfahrung mitbekommen“. Es ging um vertragliche Details, beide Frauen saßen mit am Kaffeetisch. Bockholt: „Wir haben eine halbe Stunde gesessen, Canellas hat mit mir kein Wort gesprochen. Er hat nur mit meiner Frau geredet.“ Da hatte der damalige OFC-Keeper in spe, leicht eifersüchtig auch, eine Frage: „Wen wollen Sie eigentlich verpflichten, meine Frau oder mich?“ Des Präsidenten Erklärung war schlüssig: „Weißt du was, Junge! Du bist die ganze Woche unterwegs, spielst samstags. Du bist immer weg und wenn deine Frau hier unzufrieden ist, spielst du auch sch….“ Die Frau müsse sich „hier wohlfühlen, damit du, wenn du nach Hause kommst, den Himmel auf Erden hast“. Es wurde zumindest sportlich richtig gut, mit Held und Kostedde, Ritschel, Hickersberger und Weida. Die Platzierungen sieben, zehn und acht sind die besten in der Historie des OFC.

Seine Tochter Simone wurde in Offenbach geboren, die Familien der Spieler verstanden sich prima. Als der Profi aus dem Ruhrpott sich ein neues Auto zugelegt hatte, rief mal ein Nachbar an, weil er seinen und Siggi Helds kleinen Sohn beobachtete: „Das sind doch eure beiden, die da über Motorhaube und Dach laufen.“

In Bockholts erster Saison in der Regionalliga Süd blieben die Kickers ungeschlagen, bei 15 Unentschieden in 36 Spielen, in der Aufstiegsrunde gab es ebenfalls nur Siege und drei Remis. Beim 2:2 am Bieberer Berg gegen die gleichfalls unbesiegten Essener sicherte Torwart Bockholt den Aufstieg gegen einen Kollegen aus Rot-Weiss-Zeiten: „Willi Lippens hat einen Alleingang gemacht gegen mich und da wusste ich genau, der will dir jetzt einen Beinschuss verpassen. Da hat er mich angeschossen, weil ich die Beine nicht breit gemacht habe.“

Es waren noch ganz andere Zeiten. Siggi Held, Wochen vorher glänzend beim 3:1-Triumph in Wembley gegen England, verpasste die Endrunde der Europameisterschaft, weil gleichzeitig die Aufstiegsrunde stattfand. Ihn und Amand Theis trifft Bockholt gelegentlich noch bei dienstlichen Terminen in Dortmund, mit Nico Semlitsch schreibt er regelmäßig.

„Wir hatten gute Leute,“ schwärmt der Torhüter. „Wir haben die Bayern nicht umsonst 6:0 geschlagen.“ Es war das erste Spiel 1974/75, München hatte gerade erstmals den Europapokal der Landesmeister nach Deutschland geholt. „Die Bayern hatten die besseren Spieler, aber unsre waren auch super und wir waren damals eine Einheit.“

An die Henninger-Spiele des Jahres erinnert er sich gerne, „gegen Benfica Lissabon mit Eusebio, den AC Mailand und Real Madrid“. Die Auswahl mit den Nachbarn von Eintracht Frankfurt, sei „fast eine Nationalmannschaft gewesen, mit Grabowski, Hölzenbein und Körbel“. Bockholt wechselte sich zur Halbzeit jeweils mit Dr. Peter Kunter ab.

1975 wechselte der Schlussmann zu Bayer Leverkusen, wo sie anlässlich seines Ehrentages ein Video mit glänzenden Paraden auf der Homepage haben, war dort und beim MSV Duisburg Scout und bei Schwarz-Weiß Essen Trainer. Nach wie vor ist er auf 450-Euro-Basis für Rot-Weiß Oberhausen Woche für Woche auf Spieler- und Gegnerbeobachtung. Sein Chef Hajo Sommers bemerkt noch, dass Fred Bockholt „immer noch sch… gut aussieht“. Die Figur fast unverändert zur Profikarriere mit mehr als 500 Spielen, davon 220 in der Bundesliga. Bockholt feiert den Geburtstag mit der Familie in Österreich.

Von Tibor Meingast

Fliegender Torwart. Fred Bocholt im Jahr 1973 auf dem Bieberer Berg gegen Borussia Mönchengladbach. © imago