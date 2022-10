Eigenverantwortung kommt an

Von: Jörg Moll

„Das ist Kickers Offenbach“: Jayson Breitenbach jubelt von Krämpfen geschüttelt mit Torschütze Jakob Lemmer (rechts). Der Rechtsverteidiger hatte das entscheidende 2:0 mit einer Energieleistung perfekt eingeleitet. „Das ist Mentalität“, lobt Trainer Alfred Kaminski. © Hübner

Alfred Kaminski erhält nach sieben Punkten aus drei Spielen viel Lob. Dennoch bleibt der 58-Jährige eine Interimslösung. Die Suche nach einem neuen Coach läuft.

Offenbach – Den vierten Heimsieg der Saison gegen den FC Astoria Walldorf (3:0) hat Alfred Kaminski schnell abgehakt. „Der Fokus liegt schon auf dem Spiel beim VfB Stuttgart II“, sagt der Interimscoach des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach. Ob er am Sonntag (14 Uhr) aber noch auf der Bank sitzt? Bei der Beantwortung dieser Frage kommt eine im Fußball beliebte Absicherung ins Spiel. „Stand heute ist das so“, sagt Geschäftsführer Matthias Georg.

Klar kommuniziert ist, dass Kaminski keine Langzeitlösung sein wird. „An unserem Fahrplan hat sich nichts geändert“, stellt Georg klar: „Alfred hat für unseren Verein einen sehr hohen Wert, aber wir sehen ihn auf einer anderen Position.“ Und zwar als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Weil Kaminski mit sieben Punkten aus drei Spielen die ersehnten Ergebnisse geliefert und das Ziel erreicht hat, die Mannschaft zu stabilisieren, gibt das Georg mehr Spielraum bei der Suche nach einem neuen Übungsleiter. „Wir wägen ab, wer der Richtige ist und wann der richtige Zeitpunkt ist“, sagt er.

Kaminskis Arbeit mit den Profis nötigt auch Georg großen Respekt ab. „In der aktuellen Situation ist es genau das, was die Mannschaft braucht“, ist er überzeugt. Kaminskis Credo lautet daher auch für diese Trainingswoche: die Mannschaft weiter stabilisieren und mit Spaß und Freude entwickeln. Erste Resultate hat Georg erfreut registriert: „Natürlich ist noch viel Luft nach oben. Aber die Mannschaft ist lauter, kommuniziert mehr auf dem Platz – weil Alfred ihr viel Eigenverantwortung gibt.“ Dafür sorgen in erster Linie die erfahrenen Spieler im Team. Kapitän Sebastian Zieleniecki etwa, Mittelfeldstratege Björn Jopek, der mit vier Vorlagen bester Vorbereiter der Kickers ist, aber auch der erstmals von Beginn an eingesetzte und fehlerfrei agierende Innenverteidiger Maximilian Rossmann.

In Maik Vetter wird dagegen ein weiterer Stabilisator und Kommunikator erneut ausfallen. Der 31-Jährige, der unter Kaminski nach kuriertem Bänderriss wieder Stammspieler war, hat sich eine Zehenfraktur zugezogen und wird vermutlich vier Wochen fehlen. „Das ist natürlich ärgerlich“, räumt Kaminski ein, verweist aber gleichzeitig darauf, dass sein Team über genügend Alternativen verfüge.

Gegen Walldorf kam Julian Albrecht nach etwas mehr als einer Stunde – und fügte sich gut ein. Überhaupt durfte Kaminski erfreut konstatieren, dass seine Wechsel allesamt Wirkung zeigten. Jakob Lemmer schoss ein Tor, bereitete das dritte durch den ebenfalls eingewechselten Rafael Garcia stark vor. Besonders groß war die Freude beim lange verletzten Dejan Bozic, der in der Schlussminute erstmals seit dem 12. August wieder für den OFC auf dem Platz stand. Wenn auch nur für wenige Minuten. „Ich denke, dass er das Gefühl genossen hat, mal wieder im Kader zu sein und auf den Platz zu gehen“, sagt Kaminski. Der 58-Jährige will den Angreifer nach der langwierigen Schambeinentzündung behutsam aufbauen.

Die Aufbauarbeit im gesamten Team kommt bei den Spielern gut an. „Wir sind mit einer anderen Art, zu spielen, in die Saison gestartet. Damals hat uns auch etwas das Matchglück gefehlt. Jetzt spielen wir etwas anders, es geht mehr um Kontrolle“, erklärt Björn Jopek: „Letztlich war es ein Arbeitssieg. Wir haben so gewonnen, wie auch Ulm seine Spiele gewinnt. Daran gilt es anzuknüpfen.“

Das Selbstvertrauen in der Mannschaft wächst derzeit mit jedem Erfolgserlebnis – und der Wille jedes einzelnen, alles einzubringen, spürt nicht nur Kaminski. Exemplarisch dafür stand die 82. Minute. Jayson Breitenbach war mit einem Krampf auf den Boden gesunken, wurde aber auf rechts angespielt, schüttelte sich, sprintete los und legte Jakob Lemmer perfekt das 2:0 auf. „Das ist Kickers Offenbach, das ist Mentalität“, lobte Kaminski.“ Breitenbach („Der Krampf war da, aber ich sah, dass wir viel Platz hatten“) freute sich über „den perfekten Konter zum richtigen Zeitpunkt“, der das Spiel entschied. Und den OFC vorerst in ruhigeres Fahrwasser bringt.

