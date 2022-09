„Ein Genuss, für diesen Verein zu spielen“

Von: Jörg Moll

Laufstärkster Offenbacher: Semir Saric (links) gehörte gegen Freiberg zu den positiven Erscheinungen, hatte bei beiden Toren seine Füße im Spiel. Am Samstag dürfte er gegen Aalen zum dritten Mal in der Startelf stehen. © Hübner

Semir Saric könnte eine weitere Baustelle beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach schließen. Der Mittelfeldspieler überzeugt auf der rechten Außenbahn.

Offenbach – Eine Torte gab es nicht für Semir Saric, der am Donnerstag seinen 25. Geburtstag feierte. Stattdessen stand erst mal Training an beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach. Kein schöner Tag bei der aktuell gereizten Atmosphäre, oder? „Nein, die Stimmung ist gut“, betont der Mittelfeldspieler, der beim jüngsten 2:2 in Nöttingen gegen den SGV Freiberg zu den positiven Erscheinungen im Offenbacher Team gehörte - und nun darauf hoffen darf, sich in die Startelf zurückgespielt zu haben. Auf einer Position, auf der sein Trainer in Maik Vetter, Dominik Wanner, Jost Mairose und Shako Onangolo schon vier weitere Akteure eingesetzt hatte.

„Er hat es sehr gut gemacht“, lobt Trainer Alexander Schmidt den laut eigener Datenanalyse laufstärksten und athletischsten Spieler im Team. Saric, der zum ersten Mal seit dem Auftaktspiel in Worms wieder in der Startelf stand - zuvor war er dreimal eingewechselt worden -, hatte bei beiden Offenbacher Toren seine Füße im Spiel, beim 1:0 durch Christian Derflinger hatte er mit links auf Kopfball-Vorlagengeber Rafael Garcia geflankt. Beim 2:2 durch Jakob Lemmer hatte er mit rechts in den Lauf des Angreifers gelegt. „Er ist gut in Form“, konstatiert Schmidt - und bescheinigt seiner gesamten Mannschaft, eine gute Trainingswoche hingelegt zu haben. „Ich bin positiv gestimmt, dass wir unsere Heimserie ausbauen“, sagt der Kickers-Coach. Am Samstag (14 Uhr) soll gegen den VfR Aalen der dritte Saisonsieg gelingen - es wäre der dritte in Folge am Bieberer Berg. Und in der aktuell so unruhigen Gemütslage nach sieben Punkten aus fünf Spielen gewissermaßen eine Baldrian-Pille. „Ich sehe unsere Mannschaft auf dem richtigen Weg“, ist Saric überzeugt. Das Team, das diese Woche in Dejan Bozic (Adduktorenprobleme), Wanner (Wadenprobleme infolge einer Zahnentzündung) und Shako Onangolo (Sprunggelenk) drei Ausfälle verkraften muss, finde sich, auf und abseits des Platzes. Der zentrale Mittelfeldspieler hat sich auch schnell mit seiner neuen Rolle als rechter Schienenspieler einer Dreierkette oder als Rechtsverteidiger angefreundet. „Das ist keine unbekannte Rolle für mich“, betont er. Auch die Unruhe, die sich angesichts der mäßigen Punktausbeute breit gemacht hat, ordnet er nüchtern ein. „Natürlich waren auch wir nach dem Freiberg-Spiel unzufrieden, aber nun gilt es, positiv und stabil zu bleiben“, blickt Saric optimistisch nach vorne. Und das liegt auch daran, dass der OFC wieder zu Hause antritt. „Grundsätzlich ist es ein Genuss, für diesen Verein zu spielen“, sagt er: „Die Heimkulisse ist einfach atemberaubend.“

Und die soll die Kickers zum dritten Dreier tragen, mit dem sie Gegner Aalen (5. Platz/9 Punkte) überflügeln würden und der sie anschließend in den „Flow“ führen soll, den sich auch Trainer Alexander Schmidt herbeisehnt. Um den Rückstand auf die Topteams SSV Ulm 1846 (13 Punkte) und FC Homburg (12) zu verringern, den Unmut abzubauen und damit auch die aufgekommene Unsicherheit: „Ich kann den Frust der Fans verstehen, aber nach fünf Spielen ist ja noch ist nichts verloren“, betont Schmidt. Aber er weiß natürlich auch: „Die Dinge sind noch zu korrigieren, wenn wir auf uns schauen. Aber es geht jetzt nur um Ergebnisse.“

