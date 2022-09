Ein Trio zahlt Vertrauen zurück

Von: Jörg Moll

Teilen

Dynamisch und auffällig: Vincent Moreno Giesel (links) und Julian Albrecht. © Hübner

Drei personelle Wechsel hat der neue Trainer Alfred Kaminski in seinem ersten Spiel mit Kickers Offenbach beim 1:0-Sieg bei Hessen Kassel vorgenommen. Drei bemerkenswerte Wechsel, die auch tief blicken ließen.

Offenbach – Maik Vetter lächelte, winkte ab und ging in die Kabinen des Kasseler Aue-Stadions. Der 31-Jährige wollte nach seinem ersten Einsatz über 90 Minuten in dieser Saison nicht sprechen. Dabei gehörte er zu den Gewinnern des hart erkämpften 1:0-Sieges der Offenbacher Kickers in der Fußball-Regionalliga Südwest beim Tabellenletzten KSV Hessen Kassel. In Spiel eins nach Trainer Alexander Schmidt hatte Interimscoach Alfred Kaminski zwar nur drei Wechsel in der Startelf vorgenommen, die aber alle bemerkenswert waren - und tief blicken ließen. Der 58-Jährige verzichtete später zwar darauf, einzelne Spieler hervorzuheben („Die gesamte Mannschaft hat sich den Sieg verdient“), insgeheim aber dürfte er sich über die bemerkenswerten Personalien gefreut haben. Ein Überblick:

Vincent Moreno Giesel: Der 20-Jährige rutschte für Shako Onangolo erstmals in dieser Saison und zum zweiten Mal überhaupt seit dem Übergang 2020 vom OFC-Leistungszentrum zu den Profis in die Startelf. Als Rechtsverteidiger auf einer Position, auf der Kaminskis Vorgänger Alexander Schmidt nie eine für ihn zufriedenstellende Lösung gefunden hatte, agierte der gebürtige Offenbacher auffällig zweikampfstark - und suchte zudem auch mutig den Weg nach vorne. Dass Kaminskis Wahl auf Moreno Giesel fiel, ist ein feiner, aber in seiner Wirkung eindeutiger Hinweis darauf, dass die Kickers immer wieder in der Lage sind, aus den eigenen Reihen Spieler hervorzubringen. Moreno Giesel warf in den 87 Minuten Einsatzzeit in Kassel typische Offenbacher Attribute in die Waagschale: Mut, Zweikampfstärke, Einsatzfreude. Knüpft er daran an, wird der dritte Regionalliga-Einsatz des Offenbachers, der in der Jugend für den BSC und die SG Wiking gespielt hatte, ehe er ins OFC-Leistungszentrum wechselte, nicht der letzte bleiben.

Julian Albrecht: Noch ein Beispiel dafür, dass Trainerwechsel immer auch Bewährungsmöglichkeiten für Spieler sind, die zuvor kaum zum Zuge kamen. Der 21-Jährige, im Sommer mit der Erwartung von der Regionalliga-Reserve von Hertha BSC nach Offenbach gekommen, in einem „Männerteam“ Fuß zu fassen, war unter Schmidt nur zu zwei Kurzeinsätzen über insgesamt 32 Minuten gekommen. Was auch daran lag, dass Schmidt mit dem in Kassel gelbgesperrt fehlenden Björn Jopek nur auf einen defensiven Mittelfeldspieler setzte und meist mit einer offensiven Raute agierte - in der allerdings oft die Absicherung fehlte. Überraschend war Albrechts Startelfdebüt auch daher, weil er beim 1:2 gegen den FC Homburg nach seiner Einwechslung sehr unglücklich agiert hatte. Umso bemerkenswerter, dass Kaminski dem Blondschopf im zentralen Mittelfeld das Vertrauen schenkte. Und der gebürtige Rostocker zahlte das Vertrauen zurück: An der Seite von Maik Vetter agierte er stark gegen den Ball - und umsichtig mit der Kugel.

Maik Vetter: Das Urgestein der Kickers, seit 2014 im Verein und in 207 Pflichtspielen eingesetzt, kennt die Unwägbarkeiten des Profifußballs zur Genüge. Nicht zum ersten Mal musste der Blondschopf erleben, dass seine Rolle und sein Stellenwert in der Mannschaft durch neue Trainer in Frage gestellt wurde. In der vergangenen Saison war das unter Sreto Ristic der Fall, der zunächst Jayson Breitenbach hinten rechts vertraute - dann aber umstellte und Vetter wieder ins Team berief. Unter Schmidt war es nicht anders. Lediglich zwei Einsätze über 45 Minuten standen zu Buche, dann kam ein Bänderriss im Knöchel hinzu.

Dabei ist immer wieder auffällig: Wer Vetter das Vertrauen schenkt, bekommt die volle Ladung Einsatz und Mentalität zurück. Und das kommt an im Team. „Maik ist auch als Typ so wichtig für die Mannschaft, sein Wort hat Gewicht“, lobt Linksverteidiger Ronny Marcos, mittlerweile mit 100 Pflichtspielen seit 2019 hinter Vetter die Nummer zwei in der Rangliste der dienstältesten OFC-Profis.

Auch Christian Derflinger, in Kassel in einer offensiven Dreierreihe als Spielmacher aufgeboten, war angetan von der defensiven Absicherung durch die Doppelsechs Vetter und Albrecht: „Sie haben es gegen den Ball sehr stark gemacht, haben viele wichtige Zweikämpfe gewonnen.“ Beide trugen so dazu bei, dass der OFC, der in acht Partien zuvor nie ohne Gegentor geblieben war, eine bessere Balance zwischen Defensive und Offensive fand - und folgerichtig - wenn auch mit etwas Glück - erstmals die Null hielt.

Am Freitag (19 Uhr) gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz wird in Björn Jopek der bislang stets gesetzte einzige Sechser wieder zur Verfügung stehen. Und Offenbachs Interimscoach Alfred Kaminski steht dann vor der kniffligen Aufgabe: Zurück zur Mittelfeldraute oder an der Doppel-Sechs festhalten= Wer aber muss dann weichen? Oder muss überhaupt einer weichen?

Sinnbild Offenbacher Einsatzfreude: Maik Vetter behauptet den Ball gegen Kassels Steven Rakk. © Hübner