„Ein unwahrscheinlicher Mehrwert für Kickers Offenbach"

Von: Christian Düncher

OFC-Legenden in der Traditionsloge (von links): Hans-Peter „Bubu“ Knecht, Hans-Jürgen Boysen, Markus Husterer, Dario Fossi und Matthias Dworschak. © p

Die von Achim Enders initiierte Traditionsloge zahlt sich für Kickers Offenbach immer mehr aus, wie aktuell der Fall Hans-Jürgen Boysen zeigt. Die Fans sind voller Freude darüber, dass der einstige Aufstiegstrainer als Mitglied des Aufsichtsrats zurückkehrt.

Offenbach – Es ist noch gar nicht lange her, da herrschte bei Kickers Offenbach große Tristesse. Kein Wunder nach einer enttäuschenden Saison in der Regionalliga, der zehnten in Folge. Mit den jüngsten Personalentscheidungen haben es die Verantwortlichen aber in wenigen Wochen geschafft, wieder für Euphorie rund um den OFC zu sorgen. Erst die Neubesetzung der Geschäftsstelle unter anderem mit Christian Hock als Sportchef, danach die Verpflichtung Christian Neidharts als Trainer und zuletzt die gestern Abend von uns vorab vermeldete Rückkehr des zweifachen Aufstiegstrainers Hans-Jürgen Boysen als Mitglied des Aufsichtsrats.

„Das war das I-Tüpfelchen. Danke!!! Wunderbar. Fühlt sich klasse an. Alle Daumen sind gedrückt“, schrieb „Michael Schneider“ unter den entsprechenden Beitrag auf der Facebook-Seite unserer Sportredaktion und stand damit stellvertretend für den überwältigenden Teil der Kickers-Fans. Auch „Klaus Moser“ war happy: „Eine erfreuliche und gute Nachricht, der gehört hier hin. Hans-Jürgen Boysen hat eine tolle Vergangenheit im Club (...). Willkommen daheim.“ Und „Salvatore Marchese“ schrieb: „Sehr geil! Einer der den OFC im Herzen trägt und eine wertvolle Personalie mehr im Verein.“

„Fritz Müllner“ freut sich vor allem darüber, dass der OFC „Mitarbeiter installiert“ hat, die eine Verbindung zum Verein haben. Wie Sebastian Möller. Der neue Geschäftsführer Organisation und Finanzen (zuletzt SG Barockstadt Fulda-Lehnerz) ist langjähriger OFC-Fan. Hock spielte einst für die Kickers und Boysen war dreimal Trainer. Zweimal gelang unter ihm der Aufstieg in die 2. Liga.

„Eine Vereinslegende kehrt zurück zum OFC“, heißt es in der heute Morgen vom Verein verschickten Pressemitteilung. Und als solche war Boysen mehrfach zu Gast in der von Achim Enders ins Leben gerufenen OFC-Traditionsloge (wird zur kommenden Saison von zwölf auf 24 Plätze erweitert), unter anderem beim letzten Heimspiel der vergangenen Saison gegen den Bahlinger SC (2:1). Über Enders kam der Mitteilung zufolge auch der Kontakt zu Boysen zustande. Daraus entwickelte sich dann die Idee, den 66-Jährigen „als festen Bestandteil im OFC-Aufsichtsrat zu integrieren“. Zumal Boysen eine ideale Besetzung für diesen Posten zu sein scheint: „Er ist immer noch bekennender OFC-Fan und wird den Aufsichtsrat mit all seiner Erfahrung und Expertise unterstützen.“

Boysen, der gerade auf einer Harley Davidson durch die USA tourt, wird in der Vereinsmitteilung folgendermaßen zitiert: „Seit meinem ersten Amtsantritt 1997 wurde ich durch die Fans des OFC und die dortige Stimmung ein Fan dieses außergewöhnlichen Clubs. Ich bin es heute noch, weil das Motto „Einmal OFC, immer OFC“ auch bei mir seine Berechtigung findet. Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit, darauf, wieder enger an die Vereinsfamilie zu rücken, um mit Herzblut an einer erfolgreichen Zusammenarbeit mitwirken zu dürfen.“

Präsident Joachim Wagner bedankte sich bei Enders für die Vermittlung: „Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, mit Hans-Jürgen Boysen so viel sportliche Kompetenz in den Aufsichtsrat zu bekommen. Er kennt den OFC und dessen Abläufe und stellt einen unwahrscheinlichen Mehrwert für Kickers Offenbach dar. Hinzukommt, dass er immer den OFC verfolgt hat, Fan des Vereins ist und dieses Ehrenamt vollkommen losgelöst von eigenen Interessen angeht.“

